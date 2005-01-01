Росгвардия поздравила женщин календарем с котиками

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7 марта, четверг  |  Последнее обновление — 19:59  |  vz.ru
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Что кроется за секретным газовым планом Украины

Киев подготовился к провалу газовых переговоров с РоссиейФото: Gleb Garanich/Reuters
Замглавы украинского МИД Елена Зеркаль объявила о намерении Киева после завершения текущего транзитного контракта с Газпромом в декабре 2019 года придерживаться в отношениях с российской компанией «плана А». А в случае, если он не сработает, у украинских властей есть и запасной план действий – «план Б», изготовленный совместно с американцами. Что же это за планы? Подробности...
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США нанесли новый удар по сближению России и Германии

Немецкие машины играют важную роль в российско-германских связяхФото: Дружинин Алексей/ТАСС
Немецкая компания Volkswagen приостановила переговоры по приобретению доли в «Группе ГАЗ» из-за санкций, введенных США против совладельца российской компании Олега Дерипаски. Это яркий пример того, зачем Штаты вводят санкции против нашей страны – преследуя как экономические, так и геополитические цели в борьбе против сотрудничества Европы и России. Подробности...
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Госдеп лепит из «татарского активиста» нового Ленина

Батырхан Агзамов еще недавно был вовсе не «татарским активистом», а простым тувинским подросткомФото: кадр из видео
Финансируемое Госдепом США издание активно пиарит «татарского активиста» Батырхана Агзамова. Кто такой этот человек, каковы его политические взгляды, каким образом он из обычного тувинского подростка внезапно превратился в политического деятеля и какое отношение происходящее имеет к попыткам ослабить нашу страну? Подробности...
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Владимир Скачко: Говорят, что я развалил Украину

Владимир Скачко уверен, что ему уже подготовили камеру, в которой сидел Кирилл ВышинскийФото: TOPINFORM/Youtube
«Допрос шел четырнадцать с половиной часов без еды и воды. Это, согласно международным конвенциям, пытка. В ОБСЕ были страшно удивлены...» – рассказал газете ВЗГЛЯД независимый украинский журналист Владимир Скачко. СБУ инкриминирует ему «посягательство на целостность Украины». Есть ли шанс, что после президентских выборов «безпека» оставит журналиста в покое? Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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«Передоз» с патриотизмом после 90-х России не повредит

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Кто-то верит в Ледовое побоище и 28 панфиловцев, кто-то – считает это красивым мифом и откровенной выдумкой. Но нация не живет, если у нее нет героев, достойных подражания. Людям не за что биться и умирать. Все. Нации нет. Подробности...

Актеры больше не хотят играть добрых полицейских

Марина Ахмедова, журналист, писатель
Вчера Сергея Фролова вытолкали из квартиры взашей в тапках. Теперь Сергей живет на лестничной клетке. Когда я приехала к нему вечером, он сидел в углу, свесив голову, но еще пытался шутить – он же комедийный актер. Подробности...
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Нарко-педофильский скандал загнал оппозицию в банку

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Отличительной чертой отечественной оппозиции является принципиальный отказ каяться за пойманных даже на самых мерзких высказываниях, неприглядных поступках и просто отвратительных преступлениях. Разгадка подобных действий весьма проста. Подробности...
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    Рекорды и достижения русских женщин

    Самые трагичные смерти мировых звезд музыки

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    Какие новые льготы получат семьи с детьми

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      Путин поздравил женщин-полицейских с 8 Марта, сидя на коне

      Накануне Международного женского дня Путин приехал в Первый оперативный полк московской полиции, где ознакомился с особенностями службы конных и туристических патрулей. Президент прокатился на коне по манежу, а затем, сидя прямо в седле, поздравил женщин-полицейских с наступающим праздником
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      Росгвардия поздравила женщин календарем с котиками

      Росгвардия к Международному женскому дню выпустила календарь, главными героями которого стали суровые бойцы первого отряда специального назначения внутренних войск «Витязь» и котики. Мужчины сфотографированы в полной боевой экипировке, а коты – во всей своей красе
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      В Женеве открылся крупнейший международный автосалон

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        WoodMood. Хотим заменить столы в Кремле на наши

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          Какой кандидат на пост президента Украины из четверки лидеров вам более симпатичен?
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          • Владимир Зеленский

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            Росгвардия поздравила женщин календарем с котиками

            Росгвардия к Международному женскому дню выпустила календарь, главными героями которого стали суровые бойцы первого отряда специального назначения внутренних войск «Витязь» и котики. Мужчины сфотографированы в полной боевой экипировке, а коты – во всей своей красе  (фото: rosgvard.ru)
            Росгвардия к Международному женскому дню выпустила календарь, главными героями которого стали суровые бойцы первого отряда специального назначения внутренних войск «Витязь» и котики. Мужчины сфотографированы в полной боевой экипировке, а коты – во всей своей красе  (фото: rosgvard.ru)
            Календарь состоит из 12 фотографий. Он выпущен ограниченным печатным тиражом в 100 экземпляров, но доступен для скачивания в интернете  (фото: rosgvard.ru)
            Календарь Росгвардии называется незамысловато: «Спецназ и котики»  (фото: rosgvard.ru)
            Календарь Росгвария выпустила, чтобы поздравить женщин России с Международным женским днем  (фото: rosgvard.ru)
            В Росгвардии рассудили: мало кто привлекает женщин так, как герои этого календаря - мужчины и котики  (фото: rosgvard.ru)
            Мужчины и коты, как оказалось, даже в чем-то похожи  (фото: rosgvard.ru)
            В съемках календаря приняли участие даже совсем юные герои – умилительные котята  (фото: rosgvard.ru)
            Коты, как оказалось, бывают не только мартовскими  (фото: rosgvard.ru)
            Коты, как и мужчины, бывают довольно суровы  (фото: rosgvard.ru)
            Боец в полной боевой экипировке и кот во всей своей природной красе  (фото: rosgvard.ru)
            Меткие и опасные – оба  (фото: rosgvard.ru)
            Своим календарем Росгвардия продолжила эксперимент Минобороны, которое представило собственный календарь на наступающий 2019 год, вызвав восторг пользователей Сети  (фото: rosgvard.ru)

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            Росгвардия поздравила женщин календарем с котиками

            Росгвардия к Международному женскому дню выпустила календарь, главными героями которого стали суровые бойцы первого отряда специального назначения внутренних войск «Витязь» и котики. Мужчины сфотографированы в полной боевой экипировке, а коты – во всей своей красе
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