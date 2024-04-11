Русская история учит нас тому, что мир – это далеко не всегда хорошо. Вопрос – на каких условиях он заключается и что следует после этого. Результаты по крайней мере двух русских войн были перечеркнуты именно переговорами.3 комментария
С космодрома Восточный впервые запустили ракету-носитель «Ангара-А5»
Ракета-носитель тяжелого класса «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» с третьей попытки совершила первый старт с площадки 1А космодрома Восточный. «Орион» отделился от третьей ступени ракеты примерно через 12,5 минут. Он доставит на орбиту испытательную полезную нагрузку (фото: Сергей Бобылев/РИА Новости)
Изначально старт «Ангары-А5» планировался на полдень 9 апреля. Однако за две минуты до запуска была дана команда «отбой пуска». Причиной стал сбой системы наддува бака окислителя центрального блока ракеты (фото: Сергей Бобылев/РИА Новости)
Аналогичная ситуация произошла и 10 апреля. По словам главы Роскосмоса Юрия Борисова, причиной стал сбой системы контроля запуска двигателя (фото: Сергей Савостьянов/ТАСС)
Старт стал первым пуском ракеты семейства «Ангара» с Восточного, а также шестым космическим пуском России с начала года. Между тем глава Роскосмоса указал, что ракете-носителю «Ангара-А5» в 2028 году предстоит запускать пилотируемый корабль (фото: Сергей Бобылев/РИА Новости)
В Кремле сообщили, что рады успешному пуску ракеты и поздравили с этим событием всех причастных (фото: Сергей Савостьянов/ТАСС)