С космодрома Восточный впервые запустили ракету-носитель «Ангара-А5»

В Кремле сообщили, что рады успешному пуску ракеты и поздравили с этим событием всех причастных (фото: Сергей Савостьянов/ТАСС)

Старт стал первым пуском ракеты семейства «Ангара» с Восточного, а также шестым космическим пуском России с начала года. Между тем глава Роскосмоса указал, что ракете-носителю «Ангара-А5» в 2028 году предстоит запускать пилотируемый корабль (фото: Сергей Бобылев/РИА Новости)

Изначально старт «Ангары-А5» планировался на полдень 9 апреля. Однако за две минуты до запуска была дана команда «отбой пуска». Причиной стал сбой системы наддува бака окислителя центрального блока ракеты (фото: Сергей Бобылев/РИА Новости)

Ракета-носитель тяжелого класса «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» с третьей попытки совершила первый старт с площадки 1А космодрома Восточный. «Орион» отделился от третьей ступени ракеты примерно через 12,5 минут. Он доставит на орбиту испытательную полезную нагрузку (фото: Сергей Бобылев/РИА Новости)

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