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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин У любого мира есть цена

    Русская история учит нас тому, что мир – это далеко не всегда хорошо. Вопрос – на каких условиях он заключается и что следует после этого. Результаты по крайней мере двух русских войн были перечеркнуты именно переговорами.

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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России не следует преувеличивать лояльность Словакии

    6 апреля в Словакии прошел второй тур выборов президента. Новым главой государства стал Петер Пеллегрини, который к России относится не так плохо, как его соперник Иван Корчок. Но следует ли из этого, что Словакия станет пророссийской страной?

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Зло воюет уже не только с людьми

    В Киеве люди, известные в предыдущие десятилетия милой провинциальной религиозностью, засыпают взрывчатку в оклады икон, и ни у кого из них, ну хоть у одного, не сжимает сердце от ощущения невероятного кощунства, смертного греха, который он совершает.

    9 комментариев
    11 апреля 2024, 13:44 • Фоторепортаж

    С космодрома Восточный впервые запустили ракету-носитель «Ангара-А5»

    Ракета-носитель тяжелого класса «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» с третьей попытки совершила первый старт с площадки 1А космодрома Восточный. «Орион» отделился от третьей ступени ракеты примерно через 12,5 минут. Он доставит на орбиту испытательную полезную нагрузку (фото: Сергей Бобылев/РИА Новости)

    Изначально старт «Ангары-А5» планировался на полдень 9 апреля. Однако за две минуты до запуска была дана команда «отбой пуска». Причиной стал сбой системы наддува бака окислителя центрального блока ракеты (фото: Сергей Бобылев/РИА Новости)

    Аналогичная ситуация произошла и 10 апреля. По словам главы Роскосмоса Юрия Борисова, причиной стал сбой системы контроля запуска двигателя (фото: Сергей Савостьянов/ТАСС)

    Старт стал первым пуском ракеты семейства «Ангара» с Восточного, а также шестым космическим пуском России с начала года. Между тем глава Роскосмоса указал, что ракете-носителю «Ангара-А5» в 2028 году предстоит запускать пилотируемый корабль (фото: Сергей Бобылев/РИА Новости)

    В Кремле сообщили, что рады успешному пуску ракеты и поздравили с этим событием всех причастных (фото: Сергей Савостьянов/ТАСС)

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    Россия и Китай перешли к «плану Б» в противостоянии гегемонии Запада

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    Как советские солдаты спасли Одессу от полного разрушения

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    Разрыв с Россией обрушит армянскую экономику

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

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