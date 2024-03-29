В России впервые показали устройство ракеты Storm Shadow

Украина не раз применяла Storm Shadow. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ВСУ использовали Scalp и Storm Shadow, чтобы «потеснить Черноморский флот России» (фото: РИА Новости)

Также на видео показан головной обтекатель, который сбрасывается при заходе на цель, обезвреженный взрыватель боевой части и донная часть, где устанавливают взрыватель (фото: РИА Новости)

Storm Shadow – малозаметная крылатая ракета воздушного базирования. Запускается с самолетов. Дальность поражения – от 250 до 560 км в зависимости от модификации. Во Франции получила наименование SCALP и производится концерном MBDA. (фото: РИА Новости)

По общему состоянию сохранившегося корпуса можно сделать вывод, что ракета не сработала штатно при поражении цели, а была подавлена системами РЭБ либо упала вследствие технической неисправности. Следов поражения Storm Shadow комплексом ПВО не наблюдается (фото: РИА Новости)

В ролике показаны турбореактивный двигатель, лопатки компрессора низкого давления, материалы, из которых собраны ракета и ее корпус, в том числе композиционный материал крыла, различные мелкие элементы устройства (фото: РИА Новости)

«Порой работа ПВО приводит к тому, что ракета не уничтожается, а падает на землю, и боевые части остаются. Нам удается получить определенные блоки, алгоритмы их работы. Благодаря этому системы ПВО модернизируются и более эффективно могут работать с данным видом боеприпасов», – сказал один из экспертов (фото: РИА Новости)

Российские специалисты провели обезвреживание неразорвавшейся англо-французской ракеты Storm Shadow и впервые показали ее внутреннее устройство. Эксперты демонтировали агрегаты и узлы Storm Shadow, чтобы изучить ее тактико-технические характеристики (фото: РИА Новости)

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