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    Сергей Миркин Сергей Миркин Украинцы осознают, что это не их война

    Как только большинство украинцев признаются сами себе, что конфликт с Россией чужд их интересам и разрушает будущее их детей, ЗЕ-режим падет, и проект «майданная Украина» уйдет в небытие.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Не нужно бояться ретроградного Меркурия

    Никто из астрологов не смог предсказать потрясения последних лет – ни пандемию ковида, ни вооруженные конфликты. Как, впрочем, и никто из других оккультных «специалистов», претендующих на знание грядущего.

    15 комментариев
    Олег Хавич Олег Хавич Украинцев обвинили в пятом разделе Польши

    Украинцы паразитируют на польских социальных выплатах, лишают работы местных фермеров и дальнобойщиков. А теперь они претендуют и на польскую землю.

    5 комментариев
    28 декабря 2023, 17:01 • Фоторепортаж

    Поезд Деда Мороза побывал в Москве

    Поезд Деда Мороза продолжает путь по стране. В среду он прибыл на Белорусский вокзал Москвы. По приезде Дед Мороз со Снегурочкой в сопровождении веселой свиты зайчиков, снеговиков и полиции поспешили к детям, которые уже ждали их у памятника «Прощание славянки». Дед Мороз поздравил всех с Новым годом и озвучил напутствия на следующий год (фото: Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press)

    В празднично оформленной передвижной резиденции новогоднего волшебника, состоящей из 19 вагонов, есть приемная, вагон для проведения игр и квестов, два вагона-ресторана, фотокупе и вагон-лавка, где можно купить сувениры из Великого Устюга и Костромы. Также представлена новинка этого сезона: вагон – кукольный театр, в котором проходят 45-минутные представления с кукольными сказочными героями (фото: Киселев Сергей/Агентство «Москва»)

    Путешествие Деда Мороза началось в ноябре. Путь пролегает от Великого Устюга по Байкало-Амурской магистрали до Тынды и обратно. На маршруте более восьмидесяти больших и малых городов и поселков. На свою малую родину – в Великий Устюг – Дед Мороз вернется 13 января 2024 года (фото: Киселев Сергей/Агентство «Москва»)

    На всех станциях Деду Морозу можно передать письмо, бросив его в перевозной красный почтовый ящик, устанавливаемый на перроне (фото: Киселев Сергей/Агентство «Москва»)

    На всех остановках сказочные персонажи исполняют с детьми танцы. Также дети с родителями заходят к Дедушке Морозу и Снегурочке, рассказывают стихотворения, загадывают желания и получают подарки (фото: Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press)

    Везде, где делает остановку поезд Деда Мороза, для посетителей вокзалов идет торжественная праздничная программа с участием артистов и аниматоров, которая позволяет окунуться в атмосферу зимней сказки и волшебства (фото: Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press)

    Кстати, новогоднее волшебство не было бы возможно без хорошей команды: поезд обслуживает более ста работников – это техники, ремонтники, машинисты, начальники поезда, проводники, административный персонал, охранники, сотрудники буфета и ресторана, осветители и другие (фото: Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press)

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    • Что осознали украинцы за год

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