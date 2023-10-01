Израиль превратился в обычную западную страну с некоторой ближневосточной спецификой – благополучную, расслабленную, скандалящую из-за внутренних проблем и уверенную в своем превосходстве над слаборазвитыми соседями.0 комментариев
Названа победительница конкурса «Мисс Россия – 2023»
Финал конкурса «Мисс Россия – 2023» прошел в Москве. Обладательницей титула и приза в 1 млн рублей стала 22-летняя Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга. Она будет представлять Россию на международных смотрах (фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС)
Финал смотра красоты прошел в концертном зале «Барвиха Luxury Village» (фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС)
Отборочные туры конкурса «Мисс Россия» проводятся во всех субъектах. В них принимают участие незамужние девушки с российским гражданством от 18 до 23 лет и ростом от 173 сантиметров (фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС)
«Новой «Мисс Россия – 2023» становится Голубева Маргарита», – объявила обладательница титула «Мисс Россия – 2022» Анна Линникова (фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС)
«Вице-мисс Россия – 2023» стали Любовь Хохлова (Республика Саха Якутия) и Елизавета Дудина (Тольятти) (фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС)
Первая «вице-мисс России» Елизавета Дудина (Тольятти), «Мисс Россия» Маргарита Голубева (Санкт-Петербург) и вторая «вице-мисс России» Любовь Хохолова (Республика Саха (Якутия) (справа налево) в финале конкурса (фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС)
Голубева получила корону победительницы и приз 1 млн рублей. Победительница получила возможность отправиться на конкурсы «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная» (фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС)