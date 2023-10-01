Названа победительница конкурса «Мисс Россия – 2023»

Отборочные туры конкурса «Мисс Россия» проводятся во всех субъектах. В них принимают участие незамужние девушки с российским гражданством от 18 до 23 лет и ростом от 173 сантиметров (фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС)

Финал конкурса «Мисс Россия – 2023» прошел в Москве. Обладательницей титула и приза в 1 млн рублей стала 22-летняя Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга. Она будет представлять Россию на международных смотрах (фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС)

«Наш регион и мир не могут позволить себе второй Чернобыль. Мецаморская АЭС должна быть закрыта», гласит официальное заявление Турции. На первый взгляд, это имеет отношение лишь к продолжению давления Анкары и Баку на Ереван. На самом же деле Турция затрагивает ключевые интересы России, и далеко не только на Южном Кавказе.

Сегодня, когда западная культура в кризисе, видна правота философа и славянофила Ивана Аксакова, писавшего о том, что во многом этой культуре присущ характер случайный и временный. Отсюда такое желание Аксакова воплотить русский культурный проект.

Израиль превратился в обычную западную страну с некоторой ближневосточной спецификой – благополучную, расслабленную, скандалящую из-за внутренних проблем и уверенную в своем превосходстве над слаборазвитыми соседями.

Цены на заправках взяты под контроль демпфером Правительство нашло решение для стабилизации ситуации на российском топливном рынке. Оно оказалось самым простым: кабмин вернул действовавший исправно с 2018 года механизм демпфера. Иными словами, власти готовы компенсировать нефтяникам их потери из-за сдерживания цен на топливо внутри России. Бюджету это выйдет в копеечку. Подробности Перейти в раздел

Решение Москвы по ядерным испытаниям способно отрезвить Америку Владимир Путин заявил о возможности отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). По словам президента, это связано с отсутствием аналогичных действий со стороны США. Данное решение предстоит принять Госдуме. Как пересмотр статуса ДВЗЯИ отразится на глобальной ядерной безопасности и что этот шаг дает России стратегически? Подробности Перейти в раздел

«Страшилки о «генетическом оружии» не имеют отношения к науке» «Генетические тесты позволяют определить присутствие у человека тех или других изменений в ДНК (мутаций), которые достоверно ассоциированы с некоторыми болезнями или даже являются причиной этих болезней», – сказал газете ВЗГЛЯД генетик Константин Северинов. Он также рассказал о перспективах создания генетического оружия против конкретного этноса и усомнился в существовании черного рынка результатов генетических тестов. Подробности Перейти в раздел

Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности Перейти в раздел