  • Армия Израиля сообщила об активных боях на шести участках на границе с сектором Газа
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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Реальный мир разбил розовые очки Израиля

    Израиль превратился в обычную западную страну с некоторой ближневосточной спецификой – благополучную, расслабленную, скандалящую из-за внутренних проблем и уверенную в своем превосходстве над слаборазвитыми соседями.

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    Иван Иванюшкин Иван Иванюшкин Россия пробивается, как и 200 лет назад

    Сегодня, когда западная культура в кризисе, видна правота философа и славянофила Ивана Аксакова, писавшего о том, что во многом этой культуре присущ характер случайный и временный. Отсюда такое желание Аксакова воплотить русский культурный проект.

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    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Турция включилась в борьбу против русского атома

    «Наш регион и мир не могут позволить себе второй Чернобыль. Мецаморская АЭС должна быть закрыта», гласит официальное заявление Турции. На первый взгляд, это имеет отношение лишь к продолжению давления Анкары и Баку на Ереван. На самом же деле Турция затрагивает ключевые интересы России, и далеко не только на Южном Кавказе.

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    Названа победительница конкурса «Мисс Россия – 2023»

    Финал конкурса «Мисс Россия – 2023» прошел в Москве. Обладательницей титула и приза в 1 млн рублей стала 22-летняя Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга. Она будет представлять Россию на международных смотрах (фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС)

    Финал смотра красоты прошел в концертном зале «Барвиха Luxury Village» (фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС)

    Отборочные туры конкурса «Мисс Россия» проводятся во всех субъектах. В них принимают участие незамужние девушки с российским гражданством от 18 до 23 лет и ростом от 173 сантиметров (фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС)

    «Новой «Мисс Россия – 2023» становится Голубева Маргарита», – объявила обладательница титула «Мисс Россия – 2022» Анна Линникова (фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС)

    «Вице-мисс Россия – 2023» стали Любовь Хохлова (Республика Саха Якутия) и Елизавета Дудина (Тольятти) (фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС)

    Первая «вице-мисс России» Елизавета Дудина (Тольятти), «Мисс Россия» Маргарита Голубева (Санкт-Петербург) и вторая «вице-мисс России» Любовь Хохолова (Республика Саха (Якутия) (справа налево) в финале конкурса (фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС)

    Голубева получила корону победительницы и приз 1 млн рублей. Победительница получила возможность отправиться на конкурсы «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная» (фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС)

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    Цены на заправках взяты под контроль демпфером

    Правительство нашло решение для стабилизации ситуации на российском топливном рынке. Оно оказалось самым простым: кабмин вернул действовавший исправно с 2018 года механизм демпфера. Иными словами, власти готовы компенсировать нефтяникам их потери из-за сдерживания цен на топливо внутри России. Бюджету это выйдет в копеечку. Подробности

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    Решение Москвы по ядерным испытаниям способно отрезвить Америку

    Владимир Путин заявил о возможности отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). По словам президента, это связано с отсутствием аналогичных действий со стороны США. Данное решение предстоит принять Госдуме. Как пересмотр статуса ДВЗЯИ отразится на глобальной ядерной безопасности и что этот шаг дает России стратегически? Подробности

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    «Страшилки о «генетическом оружии» не имеют отношения к науке»

    «Генетические тесты позволяют определить присутствие у человека тех или других изменений в ДНК (мутаций), которые достоверно ассоциированы с некоторыми болезнями или даже являются причиной этих болезней», – сказал газете ВЗГЛЯД генетик Константин Северинов. Он также рассказал о перспективах создания генетического оружия против конкретного этноса и усомнился в существовании черного рынка результатов генетических тестов. Подробности

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    В новой войне на Ближнем Востоке у Израиля есть два слабых места

    Спустя сутки после начала террористической атаки группировки ХАМАС на территорию Израиля, руководство еврейского государства приняло решение о переходе страны в состояние войны. Каковы позиции Израиля в конфликте на текущий момент и как он может развиваться в ближайшее время? Подробности

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • Макрон метит в лидеры всей Европы

      Президент Франции Эммануэль Макрон сумел удачно воспользоваться разногласиями в ЕС и постепенно увеличивает влияние Парижа и свою собственную роль в европейской политике. Таково мнение аналитиков Bloomberg. Да, формально Франция остается мощной и влиятельной державой. Но Макрона явно перехваливают.

    • Зеленского бросила еще одна страна

      Президент Словакии Зузана Чапутова выступила против дальнейшей военной поддержки Украины. Интересно то, что раньше она выступала за, занимала антироссийскую позицию и во всем ориентировалась на руководство ЕС. Столь резкий поворот Чапутова объяснила выбором народа Словакии. Но можно ли ей верить?

    • Украина рассорила руководство ЕС

      Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Шарль Мишель устроили перепалку из-за Украины, правда, заочную. Обвиняя друг друга в превышении полномочий, они не могут договориться о том, когда именно Киев возьмут в ЕС. Чья возьмет?

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