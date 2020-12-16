Документы советской дипломатии, касающиеся отношений с союзниками в 1943 году

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НОВОСТЬ ЧАСА

Лукашевич: Киев хочет выиграть время для перегруппировки и накопления военного потенциала в Донбассе

4 марта, четверг  |  Последнее обновление — 22:06  |  vz.ru
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Россия начала с успехом кормить Китай

Китай распробовал российские продукты Николай Хижняк/РИА Новости
Мир продолжает импортировать российские продукты питания. Наша страна впервые продала за рубеж продовольствия фактически столько же, сколько импортировала. Китай, который до недавнего времени воспринимал Россию лишь как поставщика сырья, наконец распробовал и продукты из России. Что помогло российскому продовольствию за рубежом и есть ли потенциал для роста его экспорта в дальнейшем? Подробности...
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Альфред Рубикс: Горбачев был под каблуком

Большинство россиян считают Михаила Горбачева главным виновником распада СССР Лизунов Юрий,Чумичев Александр/ТАСС
«От Горбачева исходил целый вал цветастой болтологии, а смысловых зерен – от силы на два-три предложения. Так он, кстати, и проболтал страну», – рассказал газете ВЗГЛЯД бывший член политбюро ЦК КПСС Альфред Рубикс, комментируя 90-летие своего политического оппонента. Подробности...
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Мифы о крепостном праве преследуют Россию и по сей день

Русские крепостные вовсе не были бесправными рабами Художник А. Д. Кившенко
Ровно 160 лет назад произошло одно из величайших событий в истории нашей страны – было отменено крепостное право. Почему крестьянская реформа Александра II оказалась на редкость успешной, что мешало осуществить ее до 1861 года и как возникли демагогические заявления о «рабской генетике русского народа»? Подробности...
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Шутка европейского соседа задела Украину за больное место

Украина потребовала извинений от Словакии за шутку об обмене Закарпатья на российскую вакцину Ovsyannikova Yulia/Global Look Press,
Ondrej Deml/СTK/ТАСС
Официальный Киев всерьез обиделся на шутку словацкого премьер-министра, пообещавшего передать России Закарпатье в обмен на «Спутник V». МИД Украины вынудил МИД Словакии принести извинения. По мнению экспертов, столь резкая реакция Киева свидетельствует о национальном комплексе неполноценности. Почему словацкий премьер позволил себе шутку, дошедшую до международного скандала? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Феликс Эдмундович и cancel culture

Анна Долгарева
Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Дзержинский, разумеется, спорная личность. Но Дзержинский – это история нашей страны, кровавая и блистательная. Мы жали на клавишу «кэнсел» тридцать лет, и только-только начало ослабевать давление, как «культура отмены» обрела свое имя и новые силы. Подробности...
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Как предали анафеме Толстых

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Если, например, в Facebook забранки в постах Артемия Лебедева были в количестве нескольких сотен, то шум в Facebook Татьяны Никитичны достигал нескольких тысяч комментариев, доходя даже и до властных требований родить 46-летнего Артемия Татьяновича обратно. Подробности...
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Либо крестик наденьте, либо повязку с глаз Фемиды снимите

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Казалось бы, причем тут правосудие? А при двойных стандартах. Одним мы простим что угодно, а другим (в лучших лубянских традициях) припомним даже то, чего они и не совершали. Подробности...
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«Скопинский маньяк» на свободе

Российскому газу не страшна зеленая энергетика

Тюрьма для «друга России»

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Каналы Венеции пересохли

Часть каналов Венеции пересохла из-за отлива, который привел к снижению уровня воды на полметра. Многие гондолы и лодки оказались на мели. Это затрудняет передвижение по городу. Навигация сохраняется на Гранд-канале, который тоже заметно обмелел
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Планетоход Perseverance прислал первые фотографии с Марса

НАСА опубликовало фотографии, снятые исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе. Миссия Mars 2020 стартовала с Земли в июле 2020 года, а 18 февраля планетоход приземлился в районе кратера Езеро. Главная задача миссии – забор образцов марсианского грунта, которые будут доставлены на Землю
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Мощнейшая метель заставила закрыть Крымский мост

Впервые в истории открытый в 2018 году мост через Керченский пролив оказался закрыт. В ночь на пятницу на Крым обрушился рекордный снегопад, вынудивший власти остановить движение по мосту. Для борьбы с непогодой мобилизовали бронетехнику и части Минобороны, Росгвардии и МЧС
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17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Лукашевич: Киев хочет выиграть время для перегруппировки и накопления военного потенциала в Донбассе
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    Документы советской дипломатии, касающиеся отношений с союзниками в 1943 году

    Московская конференция мининдел СССР, США и Великобритании 19–30 октября 1943 г. Декларация об Италии  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
    Московская конференция мининдел СССР, США и Великобритании 19–30 октября 1943 г. Декларация об Италии&#160;(фото: Историко-документальный департамент МИД России)
    План выступления В.М.Молотова на совещании по итогам Тегеранской конференции. 7.12.1943&#160;(фото: Историко-документальный департамент МИД России)
    Военные решения Тегеранской конференции, рус, англ яз, 1 декабря 1943 г.&#160;(фото: Историко-документальный департамент МИД России)
    Запись беседы посла СССР в Турции С.А.Виноградова с мининдел Турции Н.Менемеджиоглу. 13 февраля 1943 г.&#160;(фото: Историко-документальный департамент МИД России)
    Запись беседы посла СССР в Турции С.А.Виноградова с мининдел Турции Н.Менемеджиоглу. 13 февраля 1943 г.&#160;(фото: Историко-документальный департамент МИД России)
    Запись беседы посла СССР в Турции С.А.Виноградова с мининдел Турции Н.Менемеджиоглу. 13 февраля 1943 г.&#160;(фото: Историко-документальный департамент МИД России)
    Запись беседы посла СССР в Турции С.А.Виноградова с мининдел Турции Н.Менемеджиоглу. 13 февраля 1943 г.&#160;(фото: Историко-документальный департамент МИД России)
    Запись беседы посла СССР в Турции С.А.Виноградова с мининдел Турции Н.Менемеджиоглу. 13 февраля 1943 г.&#160;(фото: Историко-документальный департамент МИД России)
    Запись беседы посла СССР в Турции С.А.Виноградова с мининдел Турции Н.Менемеджиоглу. 13 февраля 1943 г.&#160;(фото: Историко-документальный департамент МИД России)
    Запись беседы посла СССР в Турции С.А.Виноградова с мининдел Турции Н.Менемеджиоглу. 13 февраля 1943 г.&#160;(фото: Историко-документальный департамент МИД России)
    Запись беседы посла СССР в Турции С.А.Виноградова с мининдел Турции Н.Менемеджиоглу. 13 февраля 1943 г.&#160;(фото: Историко-документальный департамент МИД России)
    Запись беседы посла СССР в Турции С.А.Виноградова с мининдел Турции Н.Менемеджиоглу. 13 февраля 1943 г.&#160;(фото: Историко-документальный департамент МИД России)
    Запись беседы посла СССР в Турции С.А.Виноградова с мининдел Турции Н.Менемеджиоглу. 13 февраля 1943 г.&#160;(фото: Историко-документальный департамент МИД России)
    Запись беседы посла СССР в Турции С.А.Виноградова с мининдел Турции Н.Менемеджиоглу. 13 февраля 1943 г.&#160;(фото: Историко-документальный департамент МИД России)
    Запись беседы посла СССР в Турции С.А.Виноградова с мининдел Турции Н.Менемеджиоглу. 13 февраля 1943 г.&#160;(фото: Историко-документальный департамент МИД России)
    Запись беседы посла СССР в Турции С.А.Виноградова с мининдел Турции Н.Менемеджиоглу. 13 февраля 1943 г.&#160;(фото: Историко-документальный департамент МИД России)


     
     
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