Документы советской дипломатии, касающиеся отношений с союзниками в 1943 году
Московская конференция мининдел СССР, США и Великобритании 19–30 октября 1943 г. Декларация об Италии (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
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4 марта, четверг | Последнее обновление — 22:06 | vz.ru
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Россия начала с успехом кормить Китай
Альфред Рубикс: Горбачев был под каблуком
Мифы о крепостном праве преследуют Россию и по сей день
Шутка европейского соседа задела Украину за больное место
Кадыров отомстил за теракт в Домодедово
Феликс Эдмундович и cancel culture
Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Дзержинский, разумеется, спорная личность. Но Дзержинский – это история нашей страны, кровавая и блистательная. Мы жали на клавишу «кэнсел» тридцать лет, и только-только начало ослабевать давление, как «культура отмены» обрела свое имя и новые силы. Подробности...
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Как предали анафеме Толстых
Максим Соколов, публицист
Если, например, в Facebook забранки в постах Артемия Лебедева были в количестве нескольких сотен, то шум в Facebook Татьяны Никитичны достигал нескольких тысяч комментариев, доходя даже и до властных требований родить 46-летнего Артемия Татьяновича обратно. Подробности...
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Либо крестик наденьте, либо повязку с глаз Фемиды снимите
Алексей Алешковский, сценарист
Казалось бы, причем тут правосудие? А при двойных стандартах. Одним мы простим что угодно, а другим (в лучших лубянских традициях) припомним даже то, чего они и не совершали. Подробности...
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Каналы Венеции пересохли
Часть каналов Венеции пересохла из-за отлива, который привел к снижению уровня воды на полметра. Многие гондолы и лодки оказались на мели. Это затрудняет передвижение по городу. Навигация сохраняется на Гранд-канале, который тоже заметно обмелелПодробности...
Планетоход Perseverance прислал первые фотографии с Марса
НАСА опубликовало фотографии, снятые исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе. Миссия Mars 2020 стартовала с Земли в июле 2020 года, а 18 февраля планетоход приземлился в районе кратера Езеро. Главная задача миссии – забор образцов марсианского грунта, которые будут доставлены на ЗемлюПодробности...
Обсуждение: 80 комментариев
Мощнейшая метель заставила закрыть Крымский мост
Впервые в истории открытый в 2018 году мост через Керченский пролив оказался закрыт. В ночь на пятницу на Крым обрушился рекордный снегопад, вынудивший власти остановить движение по мосту. Для борьбы с непогодой мобилизовали бронетехнику и части Минобороны, Росгвардии и МЧСПодробности...
17:52
собственная новость
Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»
Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.Подробности...
11:55
В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек
В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».Подробности...
17:54
В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры
Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.Подробности...
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