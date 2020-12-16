Город Сатка стал примером новых форм отношений власти, общества и бизнеса

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10 февраля, среда  |  Последнее обновление — 20:12  |  vz.ru
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Хитрый план Газпрома в Европе сработал

Газпром обеспечил себе продажи газа на весну и лето Игорь Зарембо/РИА «Новости»
Газпром реализует в Европе довольно хитрую, но выгодную для себя стратегию. Он стимулирует европейцев активно опустошать свои подземные хранилища газа. Это уже приносит свои плоды. Газа в хранилищах осталось меньше, чем было в прошлом году в конце отопительного сезона. А до завершения текущего сезона еще минимум два месяца. Что выигрывает Газпром? Подробности...
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Железный Феликс подключился к предвыборной кампании Прилепина

Фигура Феликса Дзержинского была символом советской власти и была демонтирована вместе с развалом СССР Будан Виктор, Великжанин Виктор/ТАСС
Феликсу Дзержинскому, точнее его статуе, удалось вновь привлечь к себе внимание всей страны. В сотый раз власти вынуждены комментировать обращение о возвращении памятника на Лубянскую площадь. Именно с таким призывом выступила инициативная группа во главе с писателем Захаром Прилепиным. Случайно ли призыв прилепинцев совпал с началом думской кампании, в которой писатель решил сыграть активную роль? Подробности...
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Как российская вакцина преодолела недоверие Запада

Россия получила мощнейший инструмент технологического влияния Илья Наймушин/РИА «Новости»
Российская вакцина «Спутник V» будет одной из очень немногих, которые Всемирная организация здравоохранения рекомендует к массовому использованию на всей планете. А ведь еще недавно западные эксперты и политики публично сомневались в эффективности разработки российских ученых. Что же произошло и какие преимущества это принесет в итоге нашей стране? Подробности...
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Евросоюз испытал «унижение» в Москве из-за собственной глухоты

В Европарламенте раскритиковали Борреля за «унизительный» визит в Москву Olivier Hoslet/Pool/REUTERS
В Европе не утихает скандал, связанный с «отрезвляющим и унизительным» визитом в Москву верховного представителя ЕС по внешней политике Жозепа Борреля. Накануне на заседании Европарламента депутаты более двух часов отчитывали дипломата за поездку в Россию и проявленную слабость в разговоре с Сергеем Лавровым. Чем вызвана столь болезненная реакция евродепутатов и что ждет отношения России и ЕС в будущем? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Реальность стала дополнением к жизни в Сети

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Политический активизм одним лишь виртуальным миром ограничиваться не может. И вот люди, накачавшие друг друга сетевой злобой, выходят в реальный мир. А реальный мир – это такое место, где за слова и поступки приходится отвечать. Подробности...

Должна ли Россия спасать Европу от коронавируса

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Европейская программа по вакцинации жителей западными вакцинами провалена. И теперь надежда только на российскую. Но нужно ли нам ее давать таким вот «партнерам»? Подробности...
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Пушкин – это русский код возрождения

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
10 февраля умер Пушкин. «Наше всё» он не потому, что великий поэт, а потому, что открыл Русскую личность и открыл личность в России. Но не совсем ту, которую открыло западное Возрождение и Просвещение. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
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Взятка за «Северный поток – 2»

Латвия должна заплатить

Зеленский или вакцина: кто сильнее?

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Германию затопило после снегопадов и резкого потепления

В Германию в начале февраля пришло резкое потепление и проливные дожди. Из-за таяния снега и постоянных осадков из берегов вышла река Рейн, частично затопив многие населенные пункты, находящиеся на ее берегах
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Названа «Мисс Татарстан – 2021»

В Казани прошел XXIII республиканский конкурс красоты «Мисс Татарстан – 2021», в котором победила 18-летняя студентка КФУ Дина Юнусова. Она обошла 29 соперниц и получила право участвовать в финале конкурса «Мисс Россия»
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Умер Василий Лановой

28 января стало известно о смерти Василия Ланового. Народному артисту СССР было 87 лет. Он известен по картинам «Война и мир», «Анна Каренина», «Дни Турбиных», «Полосатый рейс» и многим другим выдающимся фильмам. Лановой был соучредителем патриотического движения «Бессмертный полк России»
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17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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