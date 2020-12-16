Город Сатка стал примером новых форм отношений власти, общества и бизнеса
Так выглядит центр «Арт-Сатка» (фото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД)
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10 февраля, среда | Последнее обновление — 20:12 | vz.ru
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