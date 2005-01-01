Куклы и манекены заменили людей на стадионах и в ресторанах

Пока люди сидят по домам, во многих странах мира места на стадионах и столики в кафе «оккупируют» манекены, куклы и плюшевые игрушки. Не сговариваясь между собой, владельцы различных заведений в разных странах мира решили создать иллюзию того, что жизнь продолжается по-прежнему. В Южной Корее, впрочем, такие «игры в куклы» вызвали скандал. Руководство футбольного клуба «Сеул» действительно поступило странно: чтобы «подбодрить болельщиков» во время карантина, на пустых трибунах рассадили кукол из секс-шопа. Мало того, надувные «дамы» держали в руках баннеры с рекламой порносайтов. Авторам оригинальной идеи пришлось извиняться перед фанатами (фото: Yonhap/REUTERS)

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Куклы и манекены заменили людей на стадионах и в ресторанах Пока люди сидят по домам, во многих странах мира места на стадионах и столики в кафе «оккупируют» манекены, куклы и плюшевые игрушки. Впрочем, где-то – например, в Южной Корее – замена людей на кукол многим пришлась не по вкусу Подробности...



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