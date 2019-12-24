Шифртелеграммы советских послов в Москву. 1937–1938 гг.

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17 февраля, понедельник  |  Последнее обновление — 16:57  |  vz.ru
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Новый вид топлива сулит России большие прибыли

Топливом для данного судна является метанол – и судостроители рассчитывают существенно расширить его применениеФото: Bernd Thissen/DPA/Global Look Press
Российский бизнес при поддержке правительства приступил к созданию целой серии предприятий по производству нового вида топлива - метилового спирта. Это прямо касается развития российских проектов в Арктике, портовых мощностей, а также развития торговых связей с Китаем. В перспективе такая работа может не только изменить мировое судоходство, но и принести России огромные прибыли. Подробности...
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Алексей Пушков: Вторую мировую войну нельзя оставлять историкам

Поляки совершили подкоп под международно-правовой статус РоссииФото: РИА Новости
«Обвинения в наш адрес – это составная часть попыток навязать новый миропорядок, в котором к державам-победительницам будут отнесены только США и их союзники. То есть мы наблюдаем спор относительно композиции современного мира и роли России в нем», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Он рассказал о подоплеке обвинений в адрес СССР о якобы развязывании Второй мировой войны.  Подробности...
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Сверхсекретный российский спутник встревожил американских военных

Спутник-шпион и знаменитый телескоп «Хаббл» – на самом деле родные братьяФото: NASA
Настоящая шпионская дуэль развернулась в последние дни в космосе между российским и американским космическими аппаратами. Российский «Космос-2542» сблизился с американским USA-245. Какие задачи выполняют эти сверхсекретные спутники и почему работа «Космоса-2542» так сильно обеспокоила американских военных? Подробности...
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К чему приведут новые предложения о «мире в Донбассе»

Украина в очередной раз доказывает, что не стремится к настоящему миру в Донбассе Фото: AP Photo/Evgeniy Maloletka/ТАСС
Мюнхенская конференция по безопасности была отмечена целой серией событий, связанных с Украиной. Одним из главных стало появление новых планов мирного урегулирования в Донбассе и новые инициативы Владимира Зеленского по этому поводу. Почему все эти планы выглядят абсолютно бессмысленными и даже наводят на мысли о политическом самоубийстве Зеленского? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Протоирей Смирнов и Вононаева троллят нас

Елена Кондратьева, журналист
Банальная логика заводит в тупик. Если женщины, живущие в незарегистрированных браках, являются «бесплатными проститутками», то женщины в браке, видимо, оказывают такие же услуги за деньги, социальный статус или возможность раздела имущества при разводе? Подробности...

Какой была Украина, пока мы все ее не потеряли

Андрей Манчук, политолог
16 февраля исполнилось тридцать лет со дня смерти Владимира Щербицкого – самого успешного руководителя в истории Украины, при котором она реально была одной из самых развитых стран Европы. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Почему в России стало лучше, чем в Италии

Николай Гурьянов, журналист
Мы в России и правда стараемся проходить разные уровни столкновения с реальностью как можно быстрее. Кого из нас не бесит минутная задержка в очереди в супермаркете? Меня лично всегда бесит ужасно! Подробности...
Обсуждение: 45 комментариев
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    Кто и как воюет за воду

    Русских и белорусов хотят поссорить

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      В День святого Валентина человечеству напомнили о численности

      В день Святого Валентина американский Центр биологического разнообразия раздаст бесплатно 40 тысяч упаковок презервативов парам, привлекая внимание к росту численности населения как фактору угрозы для дикой природы
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      Объявлены лауреаты премии «Оскар» 2020 года

      В Лос-Анджелесе 9 февраля прошла 92-я церемония вручения премии «Оскар». Триумфатором стал южнокорейский фильм «Паразиты» режиссера Пон Джун Хо. Картина, ранее победившая на Каннском фестивале, получила статуэтки за лучший фильм, лучший сценарий, лучшего режиссера и лучший международный фильм
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      Шойгу наградил последнего маршала СССР

      Министр обороны Сергей Шойгу вручил маршалу Советского Союза, члену ГКЧП Дмитрию Язову орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, присужденный ему за вклад в развитие ветеранского движения и активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи
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          Чем для вас является День святого Валентина?
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          • Учительнице

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          • Сочувствую обоим

          • Не сочувствую никому

          По какой цене Россия должна продавать нефть Белоруссии?
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          • Так же, как Европе

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            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

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              викторина


              Чем Россия обязана полякам?

              на ваш взгляд


              Чем для вас является День святого Валентина?

              Шифртелеграммы советских послов в Москву. 1937–1938 гг.

              Шифртелеграмма временного поверенного в делах СССР в Германии Г. А. Астахова в НКИД СССР о задачах германской внешней политики и возможных кадровых изменениях в руководстве вермахта. 30 ноября 1937 г.  (фото: МИД России)
              Шифртелеграмма временного поверенного в делах СССР в Германии Г. А. Астахова в НКИД СССР о задачах германской внешней политики и возможных кадровых изменениях в руководстве вермахта. 30 ноября 1937 г.  (фото: МИД России)
              Шифртелеграмма временного поверенного в делах СССР в Германии Г. А. Астахова в НКИД СССР о задачах германской внешней политики и возможных кадровых изменениях в руководстве вермахта. 30 ноября 1937 г.  (фото: МИД России)
              Шифртелеграмма первого советника полпредства СССР в Польше Б. Д. Виноградова в НКИД СССР о подготовке визита министра иностранных дел Франции И. Дельбоса в Варшаву. 1 декабря 1937 г.  (фото: МИД России)
              Шифртелеграмма полпреда СССР в Великобритании И. М. Майского в НКИД СССР о направлениях развития британской внешней политики в связи с последними событиями в европейской политической жизни: присоединением Италии к Антикоммунистическому пакту, постановкой Германией вопроса о колониальных владениях и пр. 3 декабря 1937 г.  (фото: МИД России)
              Шифртелеграмма полпреда СССР в Великобритании И. М. Майского в НКИД СССР о направлениях развития британской внешней политики в связи с последними событиями в европейской политической жизни: присоединением Италии к Антикоммунистическому пакту, постановкой Германией вопроса о колониальных владениях и пр. 3 декабря 1937 г.  (фото: МИД России)
              Шифртелеграмма полпреда СССР в Великобритании И. М. Майского в НКИД СССР о направлениях развития британской внешней политики в связи с последними событиями в европейской политической жизни: присоединением Италии к Антикоммунистическому пакту, постановкой Германией вопроса о колониальных владениях и пр. 3 декабря 1937 г.  (фото: МИД России)
              Шифртелеграмма полпреда СССР в Великобритании И. М. Майского в НКИД СССР о направлениях развития британской внешней политики в связи с последними событиями в европейской политической жизни: присоединением Италии к Антикоммунистическому пакту, постановкой Германией вопроса о колониальных владениях и пр. 3 декабря 1937 г.  (фото: МИД России)
              Шифртелеграмма полпреда СССР в Чехословакии С. С. Александровского в НКИД СССР с обзором статей в чехословацкой прессе о позиции Франции и Англии в вопросах умиротворения Германии и сохранения территориальной целостности Чехословакии. 17 декабря 1937 г.  (фото: МИД России)
              Шифртелеграмма временного поверенного в делах СССР в Германии Г. А. Астахова в НКИД СССР с предположениями о действиях Румынии в случае начала войны в Европе и возможного занятия немцами литовского города Клайпеды. 24 января 1938 г.  (фото: МИД России)
              Шифртелеграмма полпреда СССР в Германии А. Ф. Мерекалова в НКИД СССР о росте напряженности в германо-чехословацких отношениях. 24 февраля 1938 г.  (фото: МИД России)
              Шифртелеграмма полпреда СССР во Франции Я. З. Сурица в НКИД СССР о меморандуме министерства иностранных дел Франции по австрийскому вопросу. 4 марта 1938 г.  (фото: МИД России)
              Шифртелеграмма полпреда СССР в Великобритании И. М. Майского в НКИД СССР о беседе министра иностранных дел Великобритании лорда Галифакса с министром иностранных дел Германии И. фон Риббентропом о проведении англо-германских переговоров, взглядах германского правительства на взаимоотношения с Австрией и Чехословакией и его колониальных требованиях. 11 марта 1938 г.  (фото: МИД России)
              Шифртелеграмма полпреда СССР в Великобритании И. М. Майского в НКИД СССР о беседе министра иностранных дел Великобритании лорда Галифакса с министром иностранных дел Германии И. фон Риббентропом о проведении англо-германских переговоров, взглядах германского правительства на взаимоотношения с Австрией и Чехословакией и его колониальных требованиях. 11 марта 1938 г.  (фото: МИД России)
              Шифртелеграмма полпреда СССР в Великобритании И. М. Майского в НКИД СССР о беседе министра иностранных дел Великобритании лорда Галифакса с министром иностранных дел Германии И. фон Риббентропом о проведении англо-германских переговоров, взглядах германского правительства на взаимоотношения с Австрией и Чехословакией и его колониальных требованиях. 11 марта 1938 г.  (фото: МИД России)
              Шифртелеграмма полпреда СССР в Великобритании И. М. Майского в НКИД СССР о беседе министра иностранных дел Великобритании лорда Галифакса с министром иностранных дел Германии И. фон Риббентропом о проведении англо-германских переговоров, взглядах германского правительства на взаимоотношения с Австрией и Чехословакией и его колониальных требованиях. 11 марта 1938 г.  (фото: МИД России)

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