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    Развитие беспилотников надо начать с вузов

    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    12 сентября 2023, 15:00 Мнение

    Развитие беспилотников надо начать с вузов

    Научно-образовательная сфера должна активно включиться в процесс развития беспилотных авиационных систем в России. Потому что речь не только о национальной безопасности, но и о национальном технологическом суверенитете.

    Дмитрий Проскурин Дмитрий Проскурин

    ректор Воронежского государственного технического университета

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    Развитие беспилотных авиационных систем – одно из важнейших направлений для нашей страны на сегодняшний момент. Оно касается как национальной безопасности, так и нашего технологического суверенитета. Поэтому 30 декабря прошлого года президент в перечне поручений по вопросам развития БАС поставил задачу начать разработку собственных, российских технологий беспилотных авиационных систем и их элементной базы, а также поставить выпуск перспективных моделей БАС на поток.

    Комплексное развитие сферы беспилотных авиационных систем необходимо начать с создания базы. А именно с научных изысканий, моделирования, сборки опытных образцов. Для всего этого нужны высококвалифицированные кадры. Понятно, что один человек не в состоянии охватить весь спектр научных тонкостей, необходимых для создания БАС, поэтому необходима широкая номенклатура специальностей и направлений подготовки, с помощью которых можно создавать команды профессионалов, работающих над созданием беспилотных авиационных систем. Для этого нужно применять методики раннего включения обучающихся в коллективные мультидисциплинарные проекты, которые реализуются на научно-производственных комплексах и в студенческих конструкторских бюро.

    Например, в Воронежском государственном технологическом университете (ВГТУ) на базе комплекса «Авиаперспектива» производят опытные образцы и серии фюзеляжей и каркасных конструкций БАС из стеклопластиковых и углепластиковых композитов. Также у нас есть студенческое конструкторско-технологическое бюро «Аддитивные технологии», где для БАС создают силовые установки различных мощностей. Есть базовый научно-образовательный центр «Радиотехнические системы», в котором решают задачи построения устойчивого, помехозащищенного радиоканала управления и потоковой передачи информации для БАС. Плюс научные школы под руководством ведущих ученых. Это школа антенно-фидерных систем, создающая узконаправленные антенные системы с высоким уровнем помехозащищенности и скрытности; школа материаловедения и тонкопленочных технологий, разрабатывающая и испытывающая радиопоглощающие покрытия.

    Второе условие – высокопрофессиональные кадры. Их нужно готовить уже со школьной скамьи в рамках различных кружков и на специализированных классах с уклоном в проектирование, и в том числе проектирование простых БАС. Нужны массовые программы профориентации, дни открытых дверей, выездные выставки, экскурсии, различные конкурсы. Вузы должны актуализировать образовательные программы, чтобы те обеспечивали набор компетенций, необходимых для развития БАС, а со стороны учащихся требуется усердие и желание докопаться до всех тонкостей, которыми полна точная наука.

    Третье условие – подготовка научно-педагогических кадров в рамках дополнительного профессионального образования, где осуществляется повышение квалификации специалистов или их переучивание.

    Далее переходим к задачам производства и эксплуатации. Наиболее эффективным будет объединение научных центров и предприятий, выпускающих комплектующие и собирающие БАС. Понимая это, мы ведем переговоры о таком сотрудничестве. Также на повестке дня у нас создание лабораторий для сквозного проектирования беспилотных авиационных систем с их последующими испытаниями и содействие переходу на серийное производство БАС с максимальной отечественной комплектацией, разработка их линейки в интересах реальных секторов экономики.


    А они очень нуждаются в развитии беспилотных авиационных систем в стране. Например, в нефтегазовой и энергетической сфере беспилотники используются для контроля месторождений и магистральных линий. В сельском хозяйстве БАС давно используют для мелиорации земель, внесения удобрений, контроля за состоянием посевов, актуализации кадастровых карт и прочего. Использование беспилотной техники возможно в дорожном и коммунальном хозяйствах, при строительных работах. Беспилотные авиационные системы также могут использовать при доставке грузов в труднодоступные места, в различных охранных системах, в том числе в интересах защиты границ России. МЧС может использовать БАС для поиска очагов возгораний, пропавших людей и других видов мониторинга.

    Уверен, что научно-образовательная сфера должна активно включиться в процесс этого развития – особенно в создание собственной элементной базы. В частности, своей несущей рамы из углеволокна, отвечающей всем современным требованиям по прочности, легкости и технологичности; антенных систем, обеспечивающих значительно лучшие характеристики по добротности, коэффициенту усиления, диаграммы направленности и других в сравнении с их аналогами. Эти разработки уже есть в ВГТУ, и мы планируем в дальнейшем разработать ряд компонентов БАС совместно с предприятиями Воронежской области.

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