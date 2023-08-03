Студенты из новых регионов легко адаптировались в российских вузах

В приемную кампанию 2023 года абитуриенты из новых регионов – Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей – могут, согласно принятому в феврале федеральному закону, поступать в российские вузы на бюджетные и платные места. Пионерами по приему учащихся из этих регионов в прошлом году были 12 университетов – тогда для поступающих предоставляли льготные места.

Сейчас в нашем университете обучается порядка 150 студентов из новых регионов, из которых 106 человек пока не имеют российского гражданства. Конечно, в отличие от российских абитуриентов, эти ребята приехали из близких к фронту, к боевым действиям регионов. Однако за всё это время случаев возникновения посттравматического стрессового расстройства у них выявлено не было. Но если понадобится психологическая помощь, то, конечно, она будет оказана – в университете для этого работает специальная служба.

Пока основные сложности, которые мы наблюдаем, связаны со сменой места жительства и привыканием к учебному процессу. В целом с возникающими на их пути задачами ребята из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей успешно справляются сами, неразрешимых проблем у них, как правило, не возникает. Если какие-то вопросы – например, юридические – и появляются, сотрудники вуза всегда помогают в них разобраться. Не говоря уже о системной поддержке: им оказывается материальная помощь в размере 8000 рублей в месяц, обеспечивается бесплатное проживание в любом общежитии нашего студгородка и бесплатное посещение оздоровительного комплекса один раз в неделю. Если они поступают на контракт, то получают скидку в установленном порядке.

Что касается самого учебного процесса, то им предоставляется возможность для ликвидации задолженностей и делается перезачет дисциплин, совпадающих с нашей программой. К слову, ими студенты пользуются редко, несмотря на разницу между российской и украинской образовательными системами. В процессе перевода несколько раз встречались учебные планы донецких вузов, в которых, например, компетенции совпадали с российскими, однако различия в учебных дисциплинах всё равно были.

Впрочем, это не имеет особого значения, главное – молодым людям предоставляется возможность получить высшее образование, реализовать одно из своих базовых прав. Наша обязанность – гарантировать это право, дать ребятам из регионов с очень сложной социальной, военной, экономической обстановкой пропуск в будущее. В свою очередь и для российской науки, и для российского рынка труда приток молодых потенциальных ученых и будущих специалистов имеет большое значение. Особенно сейчас, в ситуации экономического и внешнеполитического давления, когда стране необходимо развивать свой потенциал, в том числе и человеческий.

Отмечу, что в этом году поступление в российские вузы выпускников донецких, луганских, херсонских и запорожских школ возможно как по результатам ЕГЭ, так и по внутривузовским вступительным испытаниям. Также есть вариант зачисления этих ребят на бюджет без предоставления ими оригинала документа об образовании – все прекрасно понимают, что зачастую его получить невозможно физически. К слову, то же самое действует по отношению к студентам, приехавшим с приграничных территорий. Речь о поступающих из Белгородской, Брянской и Курской областей.

В этом году также получат поддержку участники СВО – они смогут поступить в наш вуз в рамках отдельной квоты. Ее размер – не менее 10% от контрольной цифры приема по программам бакалавриата и специалитета. Ею могут воспользоваться те, кто принимал или принимает участие в СВО, в том числе в составе вооруженных сил ДНР, народной милиции ЛНР и других воинских формирований с начала военного конфликта – мая 2014 года. Кроме того, право приема на места отдельной квоты имеют дети участников СВО, дети участников воинских формирований сил ДНР и ЛНР, а также дети военнослужащих, воевавших на территории других государств. Причем дети погибших или получивших ранение имеют право поступать без вступительных испытаний. И конечно, поступить на места по этой квоте могут Герои Российской Федерации и обладатели трех орденов Мужества.

На мой взгляд, мы, представители сферы образования, несем особую ответственность за то, чтобы у всех молодых людей была возможность реализовать себя. Особенно у тех, чье детство и юность нельзя назвать безоблачными. Военные действия и особенно гибель родителей – это тяжелое испытание, вынести которое не каждому под силу. И мне хотелось бы, чтобы наше общество оказывало максимальную поддержку и помощь таким ребятам. Чтобы они, несмотря на всю трагедию последних лет, верили в то, что светлое и счастливое будущее возможно – для них и для нашей страны. И реализовали свой потенциал и свои мечты.