Как русские взяли мощнейшую крепость, дважды уступая числом

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24 марта, пятница  |  Последнее обновление — 22:53  |  vz.ru
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Россия подрывает главенство доллара в мировой торговле

Рубль помогает доллару слабеть Станислав Красильников/ТАСС
Россия продолжает работу по ослаблению долларовой экономической системы. В планах Москвы продолжить наращивать торговлю в национальных валютах как в рамках ЕАЭС, так и с Китаем, который уже стал главным торговым партнером. Попытки подвинуть доллар в глобальной торговле раньше предпринимали японская йена, потом евро. Теперь наступило время новой альтернативной валюты. Однако США так просто не отдадут свое место под солнцем.  Подробности...
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Россия и Китай начали второй этап создания многополярного мира

Создание контуров нового мира – общая цель России и ее партнеров Донат Сорокин/ТАСС
Визит в Россию председателя КНР Си Цзиньпина стал «оплеухой американцам» и обозначил новый этап формирования многополярного мира. США понимают, что эра их гегемонии проходит, но будут всячески этому сопротивляться. К такому выводу пришли политологи в ходе дискуссии о роли России в будущем многополярном мире.  Подробности...
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Россия предъявила Украине и Западу мощный бронетанковый кулак

В России с советских времен сохранилось несколько танковых заводов, в том числе и знаменитый УВЗ Марина Молдавская/ТАСС
Отечественный ВПК «раскочегарился», большинство заводов трудится в три смены, сообщил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. В результате, по его словам, Россия в этом году выпустит полторы тысячи танков. У нашей армии появится самый мощный бронетанковый кулак во всей Евразии. Перевес сил на украинском поле боя станет бесспорным. За счет каких ресурсов будет достигнут рекордный темп выпуска бронетехники? Подробности...
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Как ненависть украинцев к полякам перековали в любовь

Волынская резня – массовое убийство поляков членами ОУН – до сих пор бередит историческую память EPA/ТАСС
Самый близкий к украинцам народ не русские, а поляки, такое мнение, как утверждают местные социологи, сегодня наиболее популярно в украинском обществе. Неужели украинцы забыли многолетнюю вражду с поляками, Волынскую резню и претензии Варшавы на Львов? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Милитаризация Польши принципиально опасна для Европы

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Предположим, что планы польских реваншистов станут реальностью. Мир получит Польшу с территорией, расширенной за счет Галиции, с армией, вооруженной до зубов и получившей боевой опыт. Кому будет угрожать такая Польша, только ли России и Белоруссии? Подробности...

Как русские взяли мощнейшую крепость, дважды уступая числом

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
22 марта 1915 года русским сдалась большая и хорошо укрепленная австро-венгерская крепость Перемышль. Гарнизон состоял из качественных войск и в два раза превосходил по численности осаждавших. Но противника это не спасло. Подробности...

Католических церквей уже давно как минимум две

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Часть католиков держится традиционных христианских доктрин. Другая часть считает, что веру можно дополнять, изменять и переписывать исходя из текущей идеологической моды. И это, увы, совершенно разные религии. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев
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Почему Си не звонит Зеленскому

Румыния хочет кусок Украины

Снаряды с ураном для ВСУ

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Шойгу наградил девушек-военных за отражение атаки на Севастополь

Глава Минобороны Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной наградил служащих базы Черноморского флота орденами Мужества за отражение атаки беспилотников на Севастополь
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Во Франции усилились протесты против пенсионной реформы

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. По его словам, «толпа не имеет легитимности» перед «представителями народа» в лице депутатов. При этом на улицах французских городов усиливаются столкновения протестующих с полицией
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Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Москве

В Большом Кремлевском дворце прошли переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры общались более трех часов. Сначала беседа проходила в узком составе с участием членов делегаций, а затем переговоры продолжились в расширенном формате
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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После падения дрона MQ-9 в Черном море американские беспилотники станут летать в этом районе:
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    Тимур Шерзад

    Как русские взяли мощнейшую крепость, дважды уступая числом

    Тимур Шерзад
    журналист
    24 марта 2023, 08:54

    Большую часть истории человечества крепости были мощными гирями на весах ведущихся войн. Грамотно расположенные и хорошо укрепленные, имеющие упорный и достаточный по численности гарнизон, они могли влиять на ход кампаний.

    Взять, например, Смоленск, который фактически спас Россию в Смутное время. Польский король Сигизмунд III осаждал эту твердыню с 1609 по 1611 год. Даже несмотря на то, что он эту крепость в итоге взял, Сигизмунд обескровил под Смоленском свою армию и не смог подать руку помощи полякам, засевшим в Московском Кремле. Оккупанты в итоге сдались, а Москва была освобождена.

    Или вспомнить взятие Казани Иваном Грозным. Получилось это далеко не с первого раза, дело потребовало серьезнейших усилий. Зато в итоге был открыт удобный путь в Сибирь, в ходе покорения которой Россия навсегда изменилась и приобрела свой нынешний облик.

    Крепости претерпевали изменения вслед за артиллерией. Высокие прямые стены уступили место «звездообразным» укреплениям пониже, сделанным так, чтобы как можно дольше выдерживать обстрел и при этом как можно эффективнее стрелять самим. Толщина стен увеличивалась, форты все сильнее зарывались в землю. К началу Первой мировой войны австро-венгерская крепость Перемышль была одной из лучших. Сегодня, после развала Австро-Венгерской империи и появления на ее месте ряда новых государств, руины крепости находятся на территории польского Пшемысля.

    Перемышль имел крупный и решительно настроенный гарнизон из кадровых военных. В сентябре 1914-го к стенам Перемышля подошли русские войска – полки 3-й и 8-й армий значительной частью состояли из мобилизованных бойцов. Им предстояло овладеть одной из крупнейших крепостей Европы.

    Фото: общественное достояние

    Чувствительная заноза

    Русские войска наступали на запад. Они окружили Перемышль, но крепость больно огрызалась. А еще она перекрывала кратчайший путь снабжения. Боеприпасы, провизия, медицина – продвигающимся вперед армиям нужны были тысячи тонн снабжения в сутки. И скорость доставки играла критичную роль. Поэтому с Перемышлем надо было что-то делать. Орешком Перемышль был крепким. Пятнадцать фортов с толстыми стенами вокруг цитадели, колючая проволока, пулеметы и орудия – от среднекалиберных скорострельных до 150-мм или 210-мм тяжелых. У русских не было сверхтяжелой артиллерии, чтобы проломить такую оборону.

    Но, по крайней мере, пехота могла запереть гарнизон. Эпоха Первой мировой отличалась повышенной стойкостью пехоты, преимуществом обороняющегося над атакующим, даже если у последнего была инициатива. И этим стоило пользоваться. О том, что войскам, непосредственно осаждающим Перемышль, противостоит в два раза больше австро-венгров, русские еще не знали. Основной проблемой был даже не Перемышль и его гарнизон, хоть он и делал регулярные вылазки, а контрнаступления противника в «полях». Вскоре после начала осады враг нанес удар и оттеснил русских от Перемышля. Казалось, крепость спасена, но австро-венгров переиграли, контрударили – и те откатились обратно. В начале ноября русские войска вновь встали под стенами крепости.

    Дивизии вгрызались в землю, не обращая внимания на огонь крепостной артиллерии. Пехота должна была намертво запечатать гарнизон, дни которого уже были фактически сочтены. Ведь из Кронштадта уже везли 280-миллиметровые береговые мортиры. Только они могли методично разгрызть этот орешек.

    Триумф артиллерии

    Сверхтяжелая артиллерия начала работать по крепости в начале марта 1915 года. Гарнизон мгновенно ощутил это изменение на себе. Из Перемышля одна за другой полетели панические радиограммы. Противник предпринял последнюю попытку деблокирования. Полтора десятка дивизий – австро-венгры, усиленные немцами – обрушили удар на российские корпуса. Противник создал подавляющее численное превосходство на направлениях ударов, но зарывшиеся в землю русские отбили все атаки. Десять дней спустя эти бесплодные попытки были прекращены.

    Тогда настал черед гарнизона. 18 марта австро-венгры предприняли попытку прорыва. Решительную, но бесполезную – атакующие бросались на пулеметы без особого результата. Русские ждали этого прорыва и тщательно готовились к нему, изрывая траншеями наиболее угрожаемые направления и оборудуя пулеметные и артиллерийские позиции. Поняв, что снаружи его войска ждет лишь смерть, комендант Перемышля взорвал форты, вывел из строя все орудия и велел умертвить находящихся в крепости лошадей. После чего 22 марта гарнизон организованно сдался русским.

    Австро-венгров в плен попало более 115 тысяч человек. Обе стороны, узнав истинную численность друг друга, пришли в крайнее изумление. Получилось, что русские вдвое меньшим числом овладели сильнейшей крепостью. Благодарить за такой результат стоило не только стойкость пехоты, но и мощь артиллерии. Современные сверхтяжелые орудия позволяли довольно быстро «разбирать» крупные форты, представляющие собой удобные мишени.

    Падение Перемышля означало конец эпохи крепостей. Нет, они, конечно, с удовольствием использовались войсками, когда находились под рукой, ведь любое укрепление лучше, чем никакого. Но сами крепости теперь уступали место широко разбросанным по местности укрепрайонам. По ним можно было рассредоточить пехоту – а в крепостях ее можно было лишь запереть. Укрепрайоны было нельзя окружить с наскока – для этого сперва надо было прорвать линию укреплений.

    Поэтому, когда за Первой мировой последовала Вторая, это была уже совершенно другая война. И выражалось это не только в танках, но и в полевой фортификации.

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