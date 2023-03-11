В Польше предложили перестать спонсировать украинских беженцев

В Польше заявили о необходимости значительно снизить материальную поддержку украинских беженцев, пишет историк, президент Национального фонда Романа Дмовского Пшемыслав Пяста для издания Mysl Polska.

По его словам, безумные политические идеи команды премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого создали большую проблему. Так, в Польше оказались 1 млн 700 тыс. безработных, которых нужно содержать, передает РИА «Новости» со ссылкой на статью.

Пяста предложил покончить с политикой «хорошего дяди», он назвал неэтичным обременение тех, кто честно зарабатывает себе на жизнь.

Эксперт добавил, что в начале конфликта бесплатная помощь в сфере проживания и питания вызвала наименьшие споры на волне сочувствия.

Историк напомнил о событиях в Перемышле, когда украинцы пересекали границу ради получения льготы и спокойно возвращались домой. До того, как об этом стало известно общественности, от польских налогоплательщиков получили миллионы злотых.

Ранее польские власти сообщали, что в стране остаются 950 тыс. беженцев с Украины, а всего на территории страны проживают 2,3 млн украинцев.