Как России не заразиться «оспой обезьян»

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12 августа, пятница  |  Последнее обновление — 17:14  |  vz.ru
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Ближний Восток разрушает украинский миф о мировом голоде

В Ливане решили отказаться от 26,5 тонн лежалой украинской кукурузы EPA/TOLGA BOZOGLU/ТАСС
Razoni, первое судно, которое отправилось с Украины в Ливан в рамках зерновой сделки, в итоге прибыло в Турцию, поскольку ливанский покупатель отказался от поставки. Что стало причиной отказа, как подобные события могут отразиться на реализации зерновой сделки и что это означает для России? Подробности...
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Цинизм помешал Пентагону посмотреть на секретные объекты РФ

ДСНВ пришел на смену договору, подписанному Михаилом Горбачевым и Джорджем Бушем-старшим Илья Питалев/РИА Новости
Россия временно заморозила механизм, по которому американцы осуществляли инспекции на ее стратегические объекты. Такие инспекции подразумевает Договор о СНВ, положения которого Джо Байден недавно предложил сохранить и перенести в новый. Означает ли это, что Москва отказала Байдену, и что нового Договора о стратегическом оружии не будет? Подробности...
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Как беспилотники открыли новую эпоху в военном деле

Эти простые аппараты на наших глазах производят революцию в военном деле Moritz Wolf/Global Look Press
Прямо сейчас в военном деле происходит настоящая революция, и происходит это благодаря беспилотникам – об этом заявил бывший глава Генштаба ВС России Юрий Балуевский. Почему эта революция стала возможной именно сегодня, за счет чего беспилотники меняют положение на поле боя – и как благодаря им будет выглядеть война уже ближайшего будущего? Подробности...
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Европе придется поставить Польшу на место

Ярослав Качиньский переполнен эмоциями в отношении руководства ЕС Beata Zawrzel/Reuters
«У Качиньского и его соратников началась истерика». Такими словами политологи объясняют эмоциональную риторику Варшавы последнего времени. А все потому, что у Евросоюза появляется новый враг. И это не Россия, и даже не Китай – против ЕС угрожает воевать один из его членов, а именно Польша.  Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Как России не заразиться «оспой обезьян»

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Как эпидемия «оспы обезьян» в Сан-Франциско связана с ЛГБТ-повесткой? Дело в том, что новая болезнь поражает, прежде всего, одну вполне определенную группу людей. Подробности...

Подтирать Еревану сопли больше никто не будет

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Самоубийства Армении Россия, конечно, не допустит. Да и Ирану это не нужно. Они сами позволили Штатам использовать себя как запал в российско-ирано-турецком треугольнике – ну и потеряли Карабах. Пока еще не совсем, но исход неизбежен. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев

Как найти ключ к решению проблемы Тайваня

Саид Гафуров
Саид Гафуров, востоковед, доцент Московского государственного лингвистического университета
Воссоединение родины – двух Китаев – вполне может быть целью войны, а просто преподать урок старой ведьме – нет. Подробности...
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Кто из мировых лидеров достиг дна

Прибалтика отменяет русских

Россию и Турцию хотят поссорить с помощью оружия

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В районе военного аэродрома в Крыму произошла серия взрывов

Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
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В подмосковной Истре сгорел склад интернет-магазина Ozon

В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
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В Петербурге прошел парад в честь Дня ВМФ

В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Надо ли запретить въезд в Россию гражданам Латвии и Эстонии в ответ на санкции против россиян?
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    Как России не заразиться «оспой обезьян»

    Сергей Худиев
    публицист, богослов
    		12 августа 2022, 16:40

    Новости последних недель – одна тревожнее другой – оставили несколько в тени вспышку так называемой оспы обезьян. Однако эта проблема выглядит все более серьезной. Число зараженных растет. Сначала в Сан-Франциско, потом в ряде других городов США, а потом и в этой стране в целом объявили «чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения».

    Эта медицинская проблема побуждает вспомнить о дискуссии, которая ведется у нас в стране: о том, надо ли запрещать пропаганду ЛГБТ, и если да, то насколько решительные меры тут уместны?

    Как эпидемия в Сан-Франциско связана с дискуссиями в России? Дело в том, что новая болезнь, прежде всего, поражает одну вполне определенную группу людей. Авторы отчета, выложенного в журнале New England Journal of Medicine, исследовали 528 больных из 16 стран. Как сообщается в отчете, «Из 528 человек 98% были геями/бисексуалами, 75% – белыми, средний возраст – 38 лет; 99% – мужчины, а один человек охарактеризовал себя как трансгендера/небинарного. У 41% уже был подтвержден ВИЧ, но на клиническую картину это почти никак не влияло. Почти все (96%) такие больные принимали антиретровирусную терапию. Кроме того, у нескольких десятков мужчин была или гонорея, или хламидиоз, или сифилис».

    У тех, кто застал появление ВИЧ – а это было очень давно, в конце 1970-х годов, – эти сообщения могут вызвать чувство Deja Vu («виденного раньше»). Появляется опасная инфекция, и поражает она, не исключительно, но преимущественно определенную группу населения – мужчин, вступающих в половые отношения с другими мужчинами.

    Как только на сцене явился ВИЧ, были предложены, казалось бы, вполне очевидные и здравомысленные меры – обучать людей из этой уязвимой группы использованию презервативов и склонять их к более «моногамному» образу жизни.

    Предполагалось, что склонность гомосексуалистов к частой перемене партнеров – результат их неприятия со стороны общества, и по мере того, как это неприятие будет уходить, гомосексуалисты начнут жить стабильными парами. Этот образ настойчиво рекламировался – мол, «гей» – это такой же человек, как «натурал», только вместо жены у него другой мужчина. Такой переход к «моногамии» – вместе с осознанием необходимости предохраняться – как предполагалось, решит проблему.

    С тех пор прошло больше 50 лет, и «оспа обезьян» еще раз подчеркнула то, что уже давно было известно в отношении ВИЧ, сифилиса и других подобных болезней. По статистике, гомосексуалисты заражаются ВИЧ и другими инфекциями, передающимися половым путем, в десятки раз (не на десятки процентов, а именно в десятки раз) чаще, чем население в целом. Полвека усилий ничего не изменили в этом отношении – и у нас нет оснований ждать еще полвека, чтобы признать очевидное: гомосексуальный образ жизни неразрывно связан с частой сменой партнеров. В сочетании с травматичностью самого контакта это делает человека идеальной жертвой (и распространителем) любой подходящей инфекции.

    За последние годы не раз ставился под сомнение и другой постоянно провозглашавшийся постулат: люди «такими родились» и вовлечь «натуралов» в такой образ жизни невозможно. Поиски «гей-гена» привели к признанию того, что такого гена не существует, а рост числа людей, которые идентифицируют себя как ЛГБТ, особенно взрывной в отношении трансгендеров, продемонстрировал, что пропаганда и мода, которой подвержены подростки, может втянуть в ЛГБТ-сообщество людей, которые иначе не стали бы ни «геями», ни «трансгендерами».

    Подростки, которые сталкиваются с характерными для их возраста проблемами, когда гормональные бури начинают сотрясать их организмы, а выстраивать отношения с противоположным полом еще только предстоит научиться, становятся легкими жертвами злонамеренной пропаганды. У этой пропаганды могут быть как коммерческие причины – желание поднять денег на модной теме, так и, что более важно, политические.

    Конечно, людей не стоит преследовать за то, что они ведут вредный и опасный образ жизни – как никто не преследует, например, алкоголиков. Но вот налагать ограничения на рекламу и продвижение такого поведения вполне уместно – подобно тому, как ограничения налагаются на рекламу спиртного.

    Аналогия со спиртным, впрочем, не охватывает одного важного аспекта проблемы. Для ряда стран Запада – и, прежде всего, правящей элиты США – ЛГБТ-идеология приобрела почти такой же государственный статус, каким обладал марксизм-ленинизм в СССР. Как и любая идеология, она служит целям, мало связанным с сексуальностью или с «правами человека» – ее главные задачи в другом, прежде всего, в приобретении и удержании власти и влияния. За ней стоит определенная манипулятивная техника, уже доказавшая свою эффективность.

    В американском английском есть термин «grooming». По смыслу он близок к русскому «совращение» и описывает действия по постепенному вовлечению жертвы (чаще юной) во что-то, что нужно манипулятору – отношения с педофилом, проституцию или наркоторговлю. ЛГБТ-идеология сходна с grooming'ом – люди, принимающие эту систему взглядов, неизбежно проявляют тяготение к определенным центрам силы.

    Эти центры силы вкладывают немалые средства в расширение своей власти и влияния. Если ничего не делать с этим, мы столкнемся с той же ситуацией, что и западные консерваторы, которые слишком поздно обнаружили, что их собственные страны уходят у них из-под ног. 


     
     
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