Все, что вокруг вас – сделано из нефти и газа

Взгляд
13 апреля, среда  |  Последнее обновление — 13:34  |  vz.ru
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Россия нашла жесткую управу на сбежавший западный бизнес

Россия поставит на поток введение внешнего управления в иностранных компаниях Евгений Софийчук/ТАСС
Россия придумала, что делать с предприятиями западных компаний, которые после начала спецоперации России на Украине решили бросить и свой бизнес в России, и российских сотрудников. В Госдуму внесен законопроект, который определяет будущее таких предприятий: они либо найдут нового собственника, либо будут национализированы. Чем это обернется на практике, и как себя поведут западные собственники? Подробности...
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Массовая сдача в плен морпехов ВСУ приблизила освобождение Мариуполя

Лучший вариант для украинских военных выйти из трудного положения – сдаться российской армии Sladkov_plus/Telegram
За последние сутки в Мариуполе сдались в плен более тысячи украинских морпехов, из которых ранее киевская пропаганда пыталась сделать «несдающихся героев». Что ждет украинских военнослужащих в плену, какие процедуры им необходимо пройти, и как столь массовая сдача в плен повлияет на моральное состояние других военнослужащих Украины? Подробности...
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Россия создает новые двигатели для перемещения в космосе

Так выглядит работа плазменных двигателей Роскосмос ТВ/YouTube
Какое место сегодня, спустя 61 год после запуска человека в космос, занимает Россия с точки зрения космических достижений? На фоне успехов Илона Маска может показаться, что уже не настолько значительное. Однако одна не замеченная новость последних дней доказывает обратное. О чем идет речь и какие преимущества это даст российским космическим спутникам? Подробности...
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Украина осталась без денег

Только срочный мир вытащит из пропасти украинскую экономику Александр Демьянчук/РИА Новости
Украина фактически разорена: у страны нет денег платить бюджетникам, ВВП рухнул почти в два раза, предприятия не работают, а западные кредиторы по-прежнему требуют выплаты многомиллиардных долгов. Это только часть катастрофических проблем с экономикой, которые прямо сейчас переживает страна. У этой проблемы есть решение, но пока Украина категорически от него отказывается. Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Все, что вокруг вас – сделано из нефти и газа

Дмитрий Соколов-Митрич
Дмитрий Соколов-Митрич, журналист, колумнист газеты ВЗГЛЯД
Очень многие очень умные люди попросту не понимают, что такое нефть и газ. Они и правда не знают, что существует целая отрасль – нефтегазохимия. Они и правда не в курсе, что вот уже полвека человечество делает из углеводородов практически все. Подробности...

Куда ведут дипломатические войны

Александр Бобров
Александр Бобров, доцент кафедры дипломатии МГИМО
В практике международных отношений следующим за разрывом дипломатических отношений шагом, как правило, становится объявление войны. Подробности...

Что слушает русский вертолетчик над Уманью

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
У русского наступления нет своего саундтрека – а все потому, что десятилетия культуры потеряны, потрачены, трачены молью. Кто из сферы искусств сегодня задумался хотя бы – не то, что попросился в гущу событий? Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев
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Санкции против России задели казахов

США перекупают Индию у России

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Польша отменяет Венгрию

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ВСУ ударили «Точкой-У» по вокзалу в Краматорске

В пятницу украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по Краматорску. Обломки упали рядом с железнодорожным вокзалом. По последним данным, попадание ракеты привело к гибели 27 человек, в том числе детей. Также есть многочисленные раненые
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Умер Владимир Жириновский

В Москве на 76-м году жизни скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он был одним из самых ярких и эксцентричных политиков на всем постсоветском пространстве. Возглавляемая им партия традиционно оставалась одной из ведущих политических сил исключительно благодаря таланту и харизме Жириновского. Память о нем будет жить долго, уже несколько городов хотят переименовать улицы в память о легендарном политическом деятеле
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Вертолеты ВСУ атаковали Белгород

В пятницу на нефтебазе в Белгороде произошел пожар, который охватил резервуары с топливом. Причиной пожара стал удар вертолетов ВСУ, подобравшихся к городу на предельно малых высотах. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Кто победит на президентских выборах во Франции?
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Какой курс доллара для вас является наиболее оптимальным?
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  • 60-75 рублей

  • 75-100 рублей

  • Выше 100 рублей

  • Не слежу за курсом доллара
Как менялось ваше отношение к Жириновскому с начала его политической карьеры?
  • В целом улучшилось

  • В целом ухудшилось

  • Осталось изначально хорошим

  • Осталось изначально плохим
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    Все, что вокруг вас – сделано из нефти и газа

    Дмитрий Соколов-Митрич
    журналист, колумнист газеты ВЗГЛЯД
    		13 апреля 2022, 13:24

    После очередного сеанса общения с очень умными людьми вдруг осознал, что очень многие очень умные люди попросту не понимают, что такое нефть и газ. Они всерьез полагают, что нефть и газ – это исключительно топливо. И что отказ Европы от российских энергоносителей грозит лишь тем, что придется немного недогреться и недокататься на разных видах транспорта. А это приемлемая цена за противостояние с Россией.

    Они и правда не знают, что существует целая отрасль – нефтегазохимия. Они и правда не в курсе, что вот уже полвека человечество делает из углеводородов практически все, что не камень, не железо, не дерево и не кварцевое стекло.

    Уважаемые очень умные люди, где вы сейчас находитесь? Дома? В офисе? Оглядитесь вокруг себя. Что вы видите? Монитор компьютера? Он сделан из нефти и газа. Влагостойкие обои на стенах? И они сами, и краска, которой они покрашены, и валик, которым работал маляр, – все это нефть и газ. Вы сидите на удобном диване? Внутри него – полиуретан, продукт нефтегазохимии, да и обивка, скорее всего, тоже сделана с добавлением искусственных материалов. Посмотрите на себя в зеркало. У вас чистая одежда, помытая голова и ухоженная кожа?

    Стиральные порошки, шампуни, крема, лосьоны – все это тоже сделано из нефтепродуктов. Подойдите к окну (оно, кстати, тоже производное от черного золота, если это стеклопакет). Что там на улице? Ездят автомобили? Ну, тут даже говорить не о чем. Не только бензин в бензобаке, но и все, что там внутри не железо, – это преобразованная нефть и газ: внутренняя обивка, сиденья из кожзама, который вы ни за что не отличите от настоящей кожи, резина, изоляция проводов, краска, которой автомобиль покрашен. Да и дорога, по которой он едет, тоже скреплена битумом – продуктом нефтяной переработки. Что там еще?

    По тротуарам ходят люди, они по большей части одеты в нефтегазовую одежду и обуты в нефтегазовую обувь (посмотрите внимательно на собственные бирки). Эти люди заходят в продуктовые магазины, где не из нефти и не из газа сделана только еда. Ее вообще-то тоже уже давно можно сделать продуктом нефтепереработки, но пока человечество побаивается – может, оно и к лучшему. Но все равно внутри у некоторых людей, которых вы видите за окном, течет некоторое количество нефти, поскольку современная фармакология немыслима без продуктов нефтехимии.

    Фото: Максим Слуцкий/ТАСС

    Но даже продукты из дерева, железа, стекла и камня в той или иной степени сделаны с участием углеводородов. Либо напрямую (задумайтесь, почему вашу деревянную избушку на дачном участке не жрет короед), либо опосредованно. Возьмем хотя бы абсолютно бумажную книгу, которую вы сейчас читаете. Она сделана целиком и полностью из бумаги (если не считать типографской краски), но сколько процентов в структуре затрат на ее производство составляют расходы на нефтепродукты? На чем эту книгу доставили в магазин и сколько бензина израсходовали по дороге? Что сожгли на электростанции, где выработана та электроэнергия, которую использовали на целлюлозно-бумажном комбинате и в типографии? Какие химические компоненты применяются на этих предприятиях? Наконец, каков удельный вес нефтяной промышленности в общей структуре покупательной способности рынка, без которой эта книга просто не вышла бы в свет, потому что не нашла бы себе сбыта?

    Что бы ни говорили апологеты информационного века и IT-технологий, мы пока продолжаем жить в нефтяную эпоху, углеводороды остаются базовым материалом для всех отраслей экономики. Так что прав глава немецкого химического концерна BASF Мартин Брудермюллер, когда критикует «наивных моралистов» (его формулировка) на высоких постах. И дважды прав, когда говорит, что эмбарго на российские энергоносители «способно полностью уничтожить немецкую экономику». Сам BASF, по крайней мере, без них, по мнению Мартина, остановится буквально через неделю. А это означает, что остановится вообще всё – и не только в Германии. Поскольку BASF кормит своей продукцией полмира. И без нее ничего не сможет быть из того, что сейчас способно быть.

    А экономика, как мы знаем еще по Марксу, это базис. На котором держится надстройка – «совокупность идеологических отношений, взглядов и учреждений». И если зашатается базис, то придет в движение и надстройка. Мало не покажется никому. Не будь наивным моралистом. Наивными моралистами вымощена дорога в ад. Источник

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