«Это совсем другое дело» стало клеймом для «либералов»

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НОВОСТЬ ЧАСА

ЦБ отозвал лицензии у московского и петербургского банков

28 мая, пятница  |  Последнее обновление — 09:35  |  vz.ru
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Почему отменяются рейсы из Европы в Москву

Европейцы из-за Белоруссии отменяют свои рейсы в Москву Massimo Insabato/Keystone Press Agency/Global Look Press
Сразу несколько европейских авиакомпаний не смогли совершить запланированные рейсы в Москву. Они в последний момент изменили маршрут полета, отказавшись лететь над территорией Белоруссии, и не получили разрешение от России. Что это – техническая проблема или политический ответ Москвы Европе на бойкот Минска?  Подробности...
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Немецким русофобам запретили работать в России

Наиболее последовательные антироссийские НПО оказались зарегистрированы в Германии Fotoagentur Nordlicht/imago-images.de/Reuters
Берлин обвинил Москву в нанесении серьезного удара по германо-российским отношениям. Поводом для громких заявлений стало решение Генпрокуратуры о запрете в России трех немецких неправительственных структур. Почему именно эта троица была признана нежелательной и как на решение российских прокуроров ответит Берлин?  Подробности...
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Зачем взятие Казани превращают в национальную трагедию

Казань была взята русскими войсками в середине 16-го века А. Д. Кившенко
Духовное управление мусульман Татарстана учредило «день памяти» в годовщину взятия Казани Иваном Грозным. В этот день духовенство республики призвало поминать павших «батыров татарской нации». Предложившие идею религиозные деятели тут же сделали оговорку: политические спекуляции на этой теме недопустимы. Тем не менее это не первое проявление особого взгляда татарского духовенства на российскую историю. Какие проблемы оно провоцирует? Подробности...
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Зачем США ускоренно избавляются от новых боевых кораблей

«Индепенденс» и «Фридом» будут списаны в ближайшее время US Navy/Global Look Press
Два новейших боевых корабля, на которые ВМС США возлагали большие надежды, будут списаны в ближайшее время. О каких именно кораблях идет речь, какие фатальные проблемы заставляют отправить их в резерв – и почему эта позорная история является типичной для американского военно-морского флота? Подробности...
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
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«Это совсем другое дело» стало клеймом для «либералов»

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Можно ли избавиться от двойных стандартов? Можно ли продолжать считать, что одни протесты подавлять можно, а другие нельзя? Где критерий, и критерий чего можно искать, рассуждая на эту тему? Чья свобода должна кончаться там, где начинается свобода другого, и чья – не должна? Подробности...

Запад всегда найдет повод ввести санкции против России

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Благодаря любителям клише и пропаганды на Западе сложился стойкий образ России как страны, по умолчанию во всем всегда виноватой. А значит, всегда можно найти событие, к которому получится привязать Россию. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Российская бюрократия распугивает зарубежных соотечественников

Владимир Веретенников
Владимир Веретенников, Журналист
Когда двери учреждения распахивались, из них выходила сердитая женщина в форме. Она хриплыми воплями разгоняла «ловкачей», пытавшихся пролезть в фойе: «Куда прете! Сейчас угроза терроризма, поэтому вы должны ждать на улице! Не так уж там и холодно! Чего ж вы, иностранцы, так ломитесь в нашу страну? Я из-за вас премии могу лишиться!». Подробности...
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Литва рассердила китайцев

Обсуждение: 11 комментариев

Встреча Путина и Байдена: чего ждать?

Прививка от COVID становится обязательной

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В Петербурге пассажирский автобус заехал на мачту освещения

В Петербурге городской пассажирский автобус врезался в дорожную мачту освещения и повис на ней. В результате происшествия пострадали шесть человек, наиболее серьезные повреждения получил водитель автобуса. Причины аварии устанавливаются
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Российские бомбардировщики Ту-22М3 впервые разместили в Сирии

Дальние бомбардировщики Ту-22М3 совершили перелет на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. По мнению экспертов, в зоне досягаемости наших самолетов теперь окажется Северная Африка, Ближний Восток, Средний Восток и Восточное Средиземноморье
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Зеленский поздравил украинцев с днем вышиванки в русской косоворотке

В День вышиванки, который украинцы празднуют в третий четверг мая, президент страны Владимир Зеленский опубликовал в Instagram снимок, на котором он одет в национальную русскую одежду – косоворотку. Эта одежда имеет характерный узкий крой. Предшественник Зеленского Петр Порошенко подобных ошибок не допускал
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Должна ли РФ закрывать свое воздушное пространство для рейсов бойкотирующих Белоруссию авиакомпаний?
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    НОВОСТЬ ЧАСА: ЦБ отозвал лицензии у московского и петербургского банков
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    Алексей Алешковский

    «Это совсем другое дело» стало клеймом для «либералов»

    Алексей Алешковский
    сценарист
    		28 мая 2021, 09:30

    Давно хочу продать кому-нибудь водочный бренд «Двойной стандарт». И слоган: «Забирает вдвойне». С готтентотской моралью мы сталкиваемся повсеместно, и сами горазды ее демонстрировать. Но если в жизни она более-менее понятна (скажем, трудно ждать от человека, что он с одними мерками будет подходить к своим друзьям и посторонним людям), то в рассуждениях выглядит анекдотично и дико. Мем «Это совсем другое дело» стал клеймом для «либералов» – и не потому, что образом мыслей они очень уж сильно отличаются от «патриотов», а потому, что именно они несут на своих кумачах лозунги гуманизма, правды и свободы.

    Когда в белые одежды рядится ложь, это выглядит куда более странным, чем откровенность «ватников». Мем появился, кажется, примерно тогда, когда своих оппонентов «либералы» начали упрекать в нравственном релятивизме: как можно говорить, что все так делают?! Ссылка на «совсем другое дело» выглядит логичным развитием этого тезиса морального негодования. Но удивительным образом факты остаются фактами – не только наш «кровавый режим», но и белорусский не делают ничего такого, чем не занимались бы «цивилизованные демократии» или их подопечные.

    В данном случае речь о фактическом угоне самолета с бывшим шеф-редактором телеграм-канала Nexta и бывшим бойцом батальона «Азов», который американские конгрессмены требовали признать террористической организацией. Роману Протасевичу скорее всего готовят открытый покаянный процесс, на котором может всплыть много интересного о вмешательстве западных держав во внутренние дела Белоруссии. Любая угроза жизни пассажиров ничем не оправдана, но после того, как свободная Украина пять лет назад точно таким же образом развернула самолет с антимайдановским политтехнологом, а США при выдающемся демократе Обаме посадили самолет с президентом Боливии, в котором рассчитывали найти Эдварда Сноудена, на что жаловаться? На то, что дурной пример заразителен?

    Вы можете себе представить, чтобы какая-то страна посадила самолет с президентом США? А с Боливией так можно. Потому что право сильного. На этот раз сильным оказался Лукашенко. Как в свое время цинично, но справедливо заметила Юлия Латынина по поводу ареста Ассанжа, «извини, парень, если ты борешься с ужасным Левиафаном и получаешь сдачи, то как-то странно получается, что можно этого Левиафана ругать и можно с ним бороться, но тебе ничего за это не должно прилетать». Ну а если уж прилетает от цитадели демократии, то, чего ждать от «последнего диктатора Европы»?

    Протасевича сейчас выставляют невинной жертвой и узником совести. На эту роль человек, который из уютной Варшавы собирал под дубинки омоновцев белорусских протестующих, явно не тянет. Представьте себе, что телеканал Russia Today разжигает протесты в Вашингтоне или Лондоне. Получилось? То-то и оно. Можно ли избавиться от двойных стандартов? Можно ли продолжать считать, что одни протесты подавлять можно, а другие нельзя? Где критерий, и критерий чего можно искать, рассуждая на эту тему? Чья свобода должна кончаться там, где начинается свобода другого, и чья – не должна?

    Фото: Mindaugas Kulbis/ТАСС

    Я сейчас читаю книжку Михаила Зыгаря «Все свободны» – о выборах 1996 года, когда ради торжества демократии были растоптаны все демократические принципы. Для меня ничего принципиально нового, но много интересных нюансов. Я как раз тогда готовил на «Авторском телевидении» спецвыпуск ко дню выборов, и предложил провести уличный опрос на тему: «Что бы вы предпочли – фальсификацию выборов или победу своих политических противников?» Надо мной только посмеялись. Боюсь, при тех же ставках я бы предпочел фальсификацию выборов. Боюсь, почти все остальные – тоже. По одной простой причине: выбора меньшего зла. А каким было бы ваше решение, если бы машина времени забросила вас в Германию, и на дворе стоял 1933 год? В политике между хорошим и очень хорошим не выбирают. Чтобы все выглядело пристойно, достаточно назвать меньшее зло добром. Фигуры речи легко исправляют недостатки мысли. Есть ли смысл избавляться от двойных стандартов? Разве нелогично быть на стороне своей страны, партии, компании единомышленников (ненужное зачеркнуть)? Зачем вообще думать за тех, кто находится на противоположной стороне окопа, особенно умозрительного? Разве не надо стремиться к победе, если мы знаем, в чем счастье, а в руках у нас – золотая рыбка?

    Плох не двойной стандарт, а когнитивный диссонанс. Плохо превращать себя в посмешище. Пропагандистам негоже строить из себя моралистов. Образ действий очень многое сообщает мысли. И о мысли. Можно хотеть, чтоб к штыку приравняли перо, но от этого перо в штык не превратится. Особенно куриное. Проблема русской интеллигенции в том, что философию она традиционно почитала за руководство к действию, а за действие держала слова. Но действия – это поступки. Слова бывают поступками лишь тогда, когда за них приходится платить. А платить приходится не за те слова, которые все ожидают услышать. За те, которых ожидают, заплатят вам.

    Интеллигенции свойственна самоидентификация методом от противного. Противной обычно оказывается власть, а приятным – нечто, ей противоположное. Но есть нюанс: по мере приближения к власти она оказывается все более приятной. По крайней мере, пока не приходит пора расплачиваться за бесплатный сыр. Этот парадокс объясняет мысль Мишеля Фуко: «власть приходит снизу, это значит, что в основании отношений власти в качестве всеобщей матрицы не существует никакой бинарной и глобальной оппозиции между господствующими и теми, над кем господствуют».

    Принц датский утверждал, что всех нас в трусов превращает мысль. Смельчаки с отсутствием мозгов – не лучшая альтернатива. Слишком часто запоздалые и с чужой помощью появившиеся в голове мысли заставляют их давать покаянные признательные показания. Наверное, сломать можно любого. Но большинство ломать ни к чему: чтобы понять, с какой стороны бутерброд намазан маслом, большого ума не требуется. В героев мысль превращает очень немногих. Это произошло с академиком Сахаровым. В мысли важна честность.

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