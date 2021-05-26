Хакеры теперь могут убить человека

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Путин: Вводить обязательную вакцинацию от коронавируса нецелесообразно и нельзя

26 мая, среда  |  Последнее обновление — 19:02  |  vz.ru
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Как инцидент в Минске ударил по «Северному потоку – 2»

Критика «Северного потока – 2» на выдумки сильна J.Koehler/Imago/Global Look Press
История с посадкой европейского самолета в Минске заставила активизироваться критиков «Северного потока – 2». Лондон ухватился за этот повод, чтобы устранить сразу два газопровода из России. А Брюссель неожиданно обнаружил в закрытии «Северного потока – 2» благо для российской экономики. Почему эта европейская логика плоха для Польши и Украины? Подробности...
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Россия к встрече Путина и Байдена подготовила претензию к США

В СНВ-3 четко определено максимальное количество наступательных ядерных вооружений Inquam Photos/Reuters
Одним из достижений Джо Байдена принято считать быстрое, без проволочек, продление российско-американского ядерного договора СНВ-3, судьба которого висела на волоске. Но если при Трампе договор открыто готовились похоронить, то сейчас американцы продолжают его тихо саботировать. Как США пытаются обойти прописанный в документе паритет в наступательных ядерных вооружениях? Подробности...
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Регионы готовы победить COVID обязательной вакцинацией

Вакцинация от COVID стала плановой, но осталась необязательной Виталий Невар/ТАСС
Во вторник власти Якутии заявили о введении обязательной вакцинации от COVID в республике. Ответственность была возложена на работодателей – им пригрозили штрафом, если сотрудники будут не привиты. Якутский опыт тут же решили изучить и некоторые другие регионы. А ранее о перспективах обязательной вакцинации говорил Дмитрий Медведев. Почему эта тема стала звучать столь часто? Подробности...
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За «похищение» Протасевича Белоруссию накажут лишь символически

Аэропорт Минска рискует надолго опустеть ТАСС
За инцидент с самолетом Ryanair и арест находившегося на его борту оппозиционера Белоруссии придется заплатить миллиарды долларов. По крайней мере, такие оценки озвучиваются рядом экспертов, исходя из потерь, которые должна понести страна из-за прекращения авиатранзита и иных европейских санкций. Однако реальный ущерб Минска выглядит несколько по-другому. Подробности...
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
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Хакеры теперь могут убить человека

Лев Матвеев
Лев Матвеев, председатель совета директоров «СёрчИнформ»
Из-за халатного отношения к медицинской информации может быть причинен вред здоровью. Представьте, если будет изменена информация в протоколе лечения или о существующих у пациента аллергических реакциях. Даже взлом IoT-устройств (например, кардиостимуляторов) больше не фантастика. Подробности...

Отказавшись от вакцинации, можно стать убийцей

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Заповедь «не убий» запрещает не только намеренное убийство (ближнего или самого себя), но и убийство косвенное – когда мы причиняем вред здоровью человека, пренебрегая доступными мерами к устранению опасности. Отказ принимать меры к тому, чтобы остановить тяжелую (и для многих смертельную) заразу, есть нарушение заповеди. Подробности...
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Глобальный либерализм разрушает прежде всего Запад

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Даже в самом центре коллективного Запада, в США, либералы последовательно разрушают основы суверенной государственности. Подрывается вера в государство, в его конституцию, историю, ценности и институты. Все это призвано демонтировать национальное государство Соединенные Штаты Америки. Подробности...
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Прививка от COVID становится обязательной

Лукашенко поступил по-украински

Главный враг «Спутника V»

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В День вышиванки, который украинцы празднуют в третий четверг мая, президент страны Владимир Зеленский опубликовал в Instagram снимок, на котором он одет в национальную русскую одежду – косоворотку. Эта одежда имеет характерный узкий крой. Предшественник Зеленского Петр Порошенко подобных ошибок не допускал
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    председатель совета директоров «СёрчИнформ»
    		26 мая 2021, 18:15

    Долгое время считалось, что учреждения здравоохранения остаются в относительной безопасности перед киберпреступностью, потому что слабо цифровизованы. Но в последнее время этот барьер пал: развивается телемедицина, медкарты переведены в электронный вид. Это значит, что медицинская информация о каждом из нас может оказаться в руках злоумышленников, если произойдет утечка или взлом. Пандемия не только подстегнула цифровизацию, но местами создала настоящий цифровой хаос, что заставляет власти принимать меры.

    Минздрав заявляет, что собирается разработать Концепцию информационной безопасности для здравоохранения. И сообщает, что число кибератак в медицине в 2020 году выросло на 90%. То есть официально подтверждено то, что многие годы вызывало опасение у экспертов: медицинские данные не игрушка, их свободное распространение и слабая защита – огромная проблема.

    Добавлю аргументов. 2020 год из-за пандемии стал уникальным и вывел на передний план все «болячки» системы. Мы сами тоже собирали статистику по утечкам данных коронавирусных больных – 100% этих утечек произошло по вине самих врачей или из-за слабой защиты медицинских организаций.

    Если смотреть на проблему в комплексе, то можно выделить основные пункты, которые необходимо проработать:

    Слабое законодательство, которое не мотивирует защищать данные

    Законы, действительно, не мотивируют к защите данных. Нарушение Федерального закона № 152 «О персональных данных» предполагает очень скромный штраф, и даже тот применяется редко. Для заведения дела о нарушении врачебной тайны и неприкосновенности частной жизни потерпевший должен обратиться с иском в суд. Но такая практика в России не развита. Многие даже не догадываются, что стали жертвой утечки и что это может быть опасно.

    Низкая культура обращения с данными – как со стороны пациентов, так и со стороны врачей

    Нет сложившейся культуры защиты врачебной тайны. Медицинские сведения – это особый вид информации, требования по ее защите прописаны в законе о защите персональных данных. Но осознания этой «особости» нет. Это хорошо показала практика прошлого года, когда добрая половина утечек данных о коронавирусных больных случилась из-за того, что врачи скидывали их данные себе на телефон и пересылали по WhatsApp.

    Порой можно увидеть брошенные посты медсестер с незаблокированными компьютерами – используй как хочешь. Можно слить данные страховым, фармкомпаниям, черным риелторам и продавцам БАДов. Я уж молчу про сценарии, когда из-за такого халатного отношения к информации может быть причинен вред здоровью. Представьте, если будет изменена информация в протоколе лечения или о существующих у пациента аллергических реакциях. Даже взлом IoT-устройств (например, кардиостимуляторов) больше не фантастика. Поэтому вся подобная информация должна быть защищена идеально.

    Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

    Отсутствие в медучреждениях защитных решений и специалистов по информационной безопасности

    В большинстве медучреждений нет ни ИТ-, ни специалистов по информационной безопасности для контроля работы с данными, внедрения защитных решений и т. п. Уверен, что появление концепции, которую задумал Минздрав, «подтянет» общий уровень защиты данных. Так появление Федерального закона № 187 «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» положительно сказалось на объектах критической инфраструктуры: на оснащенности защитными решениями, бизнес-процессах, общей культуре работы в ИТ-инфраструктуре.

    Таким образом, готовность Минздрава можно только приветствовать. Но хотелось бы, чтобы при разработке документа не были допущены недочеты, которые, к сожалению, сопровождают некоторые последние инициативы по защите данных.

    Недостаточно продуманный регламент обмена данными

    Часто меры защиты данных хорошо продуманы в рамках конкретного ведомства, а вопросы взаимодействия этого ведомства с другими учреждениями – плохо. В результате эти «стыки» становятся наиболее уязвимыми местами для взлома. А при обмене данными, их пересылке, случается наибольшее число утечек.

    Смещение акцентов

    Документы чаще всего фокусируются на защите данных от внешних угроз, а от внутренних рисков меры часто проработаны слабо. Эта проблема касается не только «общего» ФЗ-152, но и таких «продвинутых» документов, как упомянутый выше ФЗ-187 или требования Центробанка.

    Например, ЦБ в своих стандартах подробно описывает меры по защите от киберпреступности, а все, что касается инсайдерских рисков – только рекомендация. Надо понимать психологию руководителя любой организации: нет обязательного требования – нет и бюджетов. Сознательных и принципиальных мало.

    Переоценка возможностей учреждений по выполнению требований по защите информации

    Можно создать идеальный документ, который будет подробно описывать строгие требования защиты, но важно оценивать, насколько они выполнимы «на земле». Вместе с концепцией должен быть продуман вопрос полноценного бюджетирования на закупку защитных программ, найма специалистов по информационной безопасности. Иначе концепция, как и дальнейшие прикладные документы, останутся просто бумажками.

    Но и деньгами не решить всех проблем. Даже «богатая» финансовая сфера испытывает дефицит кадров хороших специалистов по информбезопасности! Как же за них может конкурировать больница или поликлиника, где и сисадмина часто нет? Я лично убежден, что мы неизбежно придем к развитию рынка аутсорсинга для решения этой проблемы, это мировой тренд.

    Как его можно применять для госорганизаций? Выходом могут стать государственные центры информационной безопасности, которые и станут «мозговыми центрами» с ИБ-специалистами в штате, передовым оснащением. Они снимут головную боль по защите данных и с крупного регионального медцентра, и с рядовой районной поликлиники.


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