До компромиссов с Россией Америка не доросла

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НОВОСТЬ ЧАСА

США ввели новые санкции против «Северного потока – 2»

22 мая, суббота  |  Последнее обновление — 01:35  |  vz.ru
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США и Украина проиграли битву за «Северный поток – 2»

«Северный поток – 2» достроят к новому отопительному сезону Jens Büttner/dpa/Global Look Press
США отказались от санкций против «Северного потока – 2», которые могли поставить крест на проекте. Россия и Газпром могут праздновать победу – газопровод в Балтийском море будет не только достроен, но и введен в эксплуатацию. По срокам это можно сделать к ноябрю, то есть к началу нового отопительного сезона. Почему Вашингтон покорно покинул место битвы и ничем уже не поможет Украине? Подробности...
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Власти Чехии играют с Россией в «двух полицейских»

Бабиш и Земан ведут себя как враги, но на самом деле являются партнерами Michal Kamaryt/Zuma/ТАСС
Складывается впечатление, будто Прага играет с Москвой в известную всем по фильмам игру «плохой коп, хороший коп». В роли «плохого» выступает премьер Андрей Бабиш, превративший Чехию в официально недружественное России государство, в роли «хорошего» – президент Милош Земан. Их конфликт ярок и нагляден, но на его фоне Земан заявил, что именно Бабиша видит своим преемником. Как это все понимать?  Подробности...
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Сахаров проложил путь к созданию советского термоядерного оружия

Андрей Сахаров и Игорь Курчатов Дмитрий Переверзев/sakharov.space
Ровно сто лет назад, 21 мая 1921 года, родился академик Андрей Сахаров, имя которого сегодня употребляется как синоним слов «диссидент» и «правозащитник». Однако в первую очередь Сахаров был выдающимся физиком. Не менее научных достижений ученого интересны и его научные заблуждения при работе над «слойкой» Сахарова. Подробности...
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Македонские предатели попросили у России сочувствия

За маленькой антироссийской акцией македонцев кроется история большого национального предательства GEORGI LICOVSKI/EPA/ТАСС
Власти Северной Македонии заявили о надежде на Россию – крайне оригинальной и смешной надежде. Они хотят, чтобы Москва не высылала македонского дипломата в ответ на аналогичные действия Скопье, потому что тогда македонских дипломатов в России попросту не останется. Такая попытка давить на жалость весьма гармонична для власти, которая предала собственный народ. В данном случае – македонский. Подробности...
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
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До компромиссов с Россией Америка не доросла

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Переговоры Сергея Лаврова и Энтони Блинкена прошли успешно. Они повысили шанс на проведение саммита между Владимиром Путиным и Джозефом Байденом. Вот только прорывных решений на этом саммите ждать не стоит – по причине того, что США к ним не готовы. Подробности...

Не стоит путать лирическую героиню с Манижей

Юрий Васильев
Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
Не надо искать манифестов там, где в деле маркетинг, таргетинг и вечно муаровая актуальность. В конце концов, «Сломанной family не сломать меня» и «Держи меня, Земля, я повзрослею, я сумею и буду руки его целовать» – строки из двух песен одного и того же 2021 года. Подробности...
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Лондонская Баба-яга против новой разрядки

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
Пока Москва и Вашингтон готовят встречу Путина и Байдена, Лондон пытается сделать всё возможное, чтобы сорвать возможные договоренности между Россией и США. Подробности...
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Главный враг «Спутника V»

Два года с Зеленским: итоги

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Зеленский поздравил украинцев с днем вышиванки в русской косоворотке

В День вышиванки, который украинцы празднуют в третий четверг мая, президент страны Владимир Зеленский опубликовал в Instagram снимок, на котором он одет в национальную русскую одежду – косоворотку. Эта одежда имеет характерный узкий крой. Предшественник Зеленского Петр Порошенко подобных ошибок не допускал
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Названа «Мисс Вселенная – 2021»

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    НОВОСТЬ ЧАСА: США ввели новые санкции против «Северного потока – 2»
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    До компромиссов с Россией Америка не доросла

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    		22 мая 2021, 01:29

    19 мая в Рейкъявике состоялась первая со времени прихода в США новой администрации встреча между российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и американским госсекретарем Энтони Блинкеном.

    Прошла она, на первый взгляд, неплохо. Сначала министры обменялись заявлениями на камеру из серии «мы за все хорошее против всего плохого». Затем провели закрытые переговоры о том, что каждый из них считает хорошим и плохим. Переговоры шли не условные 15 минут (достаточные для того, чтобы обменяться оскорблениями и признать диалог бессмысленным), а почти два часа, в ходе которых Лавров и Блинкен спокойно обсудили дела наши скорбные, а также вопросы, представляющие общий интерес.

    Среди них Украина, Иран, нераспространение ядерного оружия, Сирия, рост Китая, европейская безопасность и т.п. Американские СМИ, конечно, суют в этот список вмешательства РФ в дела США и дело Навального, однако вряд ли указанные темы занимали умы высоких сторон – Блинкен прекрасно понимал, что никакого вмешательства не было, а по Навальному Лавров говорить не станет.

    По итогам переговоров министры не устраивали ни вечеров откровений, ни демонстративных разрываний на себе рубашек, ни стенаний из серии «а что я тут вообще делаю» – сливы были минимальными, а это значит, что идет конструктивная оценка результатов, от которых будут отталкиваться дальнейшие закрытые переговоры на уровне замминистров или глав департаментов. Переговоры, которые, возможно, приведут к новой встрече министров или же к саммиту глав России и США.

    Лидерам великих держав лучше разговаривать за столом, нежели переругиваться с экранов телевизоров устами пресс-секретарей. Встречаться как минимум для того, чтобы сделать российско-американский конфликт управляемым, выставить какие-то красные линии. Например, нигде, ни в каких соглашениях между Россией и Штатами не указано, что Украина, Грузия и Молдавия не будут в НАТО – однако в Альянсе понимают эту красную линию и не пересекают ее. Хотелось бы, чтобы красные линии уважались и дальше.

    Однако, к сожалению, это «как минимум» является пределом ожиданий реалистов от этих переговоров. Максимумом там в нынешних обстоятельствах и не пахнет.

    Конечно, у России и Штатов есть огромный список важных тем и пространство для компромисса в них. Украина (которую можно поделить), Иран (в резком усилении которого на Ближнем Востоке не заинтересована ни Москва, ни Вашингтон), Китай (путь которого к глобальному доминированию может пройти и по американским, и по  российским головам), нераспространение ядерного оружия, борьба с исламским терроризмом (не признающим права на жизнь ни России, ни США), Турция (лидер которой Реджеп Эрдоган является сейчас одной из главных возмутителей стабильности на Ближнем Востоке) и так далее.

    Везде не просто можно договориться – в этих договоренностях заинтересованы и РФ, и США. Однако, к сожалению, на пути реализации национальных интересов стоят два стоппера. Мощных и, по мнению некоторых, непреодолимых.

    Американские элиты не готовы рассматривать Москву как равноправного партнера. Нет, они садятся за стол с русскими коллегами, жмут им руки, улыбаются во все имеющиеся зубы на камеру – однако в то же время считают Россию второстепенной страной, у которой нет статуса Великой державы и прав, которые соответствуют этому статусу. Права на сферу влияния, на суверенитет, на участие в строительстве миропорядка и т.п. Отсюда любые переговоры с Москвой сопровождались и будут сопровождаться вмешательством в российские внутренние дела и заявлениями из серии «ваши соседи – свободные страны, и вы не имеете права указывать им, как жить и в какие международные организации не вступать». Россия же – не банановая республика и не постсоветский лимитроф, таких разговоров и повесток она не приемлет. В то же воемя у Москвы нет и в обозримой перспективе не будет доверия к американским партнерам.

    Проблема тут даже не в том, что без доверия невозможно вести какие-то серьезные переговоры. Она в том, что без доверия невозможно трансформировать эти переговоры в соглашение, в том числе и подписанное на бумаге. В Штатах Конгресс имеет полное право либо переписать соглашение, уже подписанное президентом с лидером другой страны, либо (если это соглашение не требует одобрения Капитолия), принять такие законы, которые сделают выполнение этого соглашения невозможным.

    Конгрессмены регулярно использовали эти возможности – например, во второй половине 90-х годов сорвали сделку между США и КНДР об отказе последней от перспектив получения ядерного оружия. Сорвали просто потому, что им не нравилась Северная Корея. И у Москвы сейчас нет никаких иллюзий относительно степени любви и уважения конгрессменов к России – как и о готовности действующего президента Байдена защищать потенциально достигнутые соглашения с Кремлем от нападок экзальтированных конгрессменов, политиков (решивших пропиариться на российской теме), а также журналистов.

    Нет у России и никаких гарантий того, что в случае достижения каких-то серьезных компромиссных решений со Штатами (требующих от Кремля уступок по чувствительным вопросам) этот компромисс не будет разрушен по возвращению Байдена в Вашингтон. После чего американский президент скажет, что с Конгрессом он спорить не может и что о неформальных гарантиях, данных России, он просто забыл.

    Подобные перспективы Россию не устраивают, а ничего другого американцы сейчас предложить не могут. Так что ждать чего-то серьезного от переговоров Путина и Байдена не стоит. Будет здорово, если они вообще состоятся.

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