Россия – это добрая сила, а не мягкая

Многие знают термин soft power, который к месту и не к месту используют в отношении действий тех или иных стран в своих геополитических интересах. А вот в переводе на русский язык, а также на тюркские, этот термин почему-то меняет смысл и уже «не работает». Потому что «мягкая сила» не воспринимается на евразийских просторах. Задумавшись над этим и сравнив с картиной восприятия в ряде стран Центральной Азии, я пришел к выводу, что необходимо говорить о «доброй силе».

Почему? Все просто на самом деле – «мягкость» есть антоним «силы». При всем том есть «добры молодцы» и «добро с кулаками», а в тюркских языках «большое спасибо» идет от того «большого», которое синонимично «сильному, значительному, значимому» (сравните в татарском/ башкирском – «зур», узбекском – «катта», в казахском – «кёп», в кыргызском и уйгурском – «чон / чонг») перед рахмат / рахмет. Так и в нашем случае в отношении «soft power по-российски» получается истинная добрая сила – сила во благо. То есть на уровне терминов – настоящее добро всегда сильное, а сила – в добре. Именно это определение больше всего соответствует намерениям или действиям российской стороны по отношению к своим настоящим союзникам и партнерам.

Анализируя тридцатилетие независимости бывших советских республик, можно увидеть всю палитру отношения к России – от холодной ненависти до искренней дружеской теплоты. Но всех случаях «добрая сила» должна побеждать вне зависимости от политизированности или субъективизма. Возьму лишь примеры по Киргизии, простые и понятные действия «доброй силы». Особого внимания заслуживают несколько проектов. В частности, это обеспечение горячим питанием с 2014 по 2020 год на сумму 22 млн долларов США более чем 140 тысяч школьников всей (!) страны, оказание продовольственной помощи наиболее нуждающимся жителям Киргизии на сумму 8 млн долларов США в конце 2020 года, финансовая помощь для выплаты пенсий в условиях бюджетного дефицита Кыргызской Республики на сумму 20 млн долларов США и, наконец, проект строительства 44 школ-интернатов с углубленным изучением русского языка.

На самом деле, за скучными фразами пресс-релизов лежат очень важные добрые дела. Первые два проекта осуществляются при поддержке и содействии Всемирной продовольственной программы ООН. То есть Российская Федерация как постоянный член Совета Безопасности ООН в полной мере использует инфраструктуру организации для реализации своих целей. Таким образом достигается стерео-эффект – страны, нуждающиеся в поддержке структур ООН и страны-союзники РФ по СНГ, ОДКБ и ЕАЭС, получают реальную и конкретную помощь, полностью соответствующую целям и задачам ООН. Глава представительства Всемирной продовольственной программы ООН в Кыргызской Республике Андреа Баньоли стал за эти годы самым «русским итальянцем» в Киргизии и при его личном содействии обе программы успешно воплощаются в жизнь.

В первом случае речь идет о целенаправленной работе по обеспечению полноценным питанием киргизских школьников, начиная с 2014 года, причем по принципу «можно накормить человека один раз и он будет сыт один день, а можно научить ловить рыбу и человек будет сыт всю жизнь». Тогда было выделено 12 млн долларов США. «Комплексную оценку в пилотных школах проводили специалисты ВПП ООН и Агентства инициатив развития. Сейчас более 60 процентов учебных заведений имеют сад, почти 40 процентов – огород, и все используют собственный урожай для школьного питания. Но и это еще не все. Прибыль от своих садов-огородов часто направляется на нужды школы, а самые «продвинутые» даже находят возможность премировать из этого фонда учителей. Кстати сказать, в селах Киргизии появились школы, где теперь содержат живность и даже пасеки. В столовых там подают свежее молоко, мясо, яйца».

Программа продолжилась – и в 2018 году был выделен еще один транш в размере 10 млн долларов США: «По линии ВПП ООН при финансовой поддержке России поставлено современное кухонное оборудование, включая жарочные шкафы, плиты, посудомоечные машины. Обучили поваров, чтобы они могли составлять оптимальную рецептуру блюд. Ведь то, что едят дети, должно быть не только вкусным, но и сытным, а главное – полезным. В общей сложности в рамках программы разработано 144 рецепта, начиная от первых блюд и заканчивая напитками», – сказал Андреа Баньоли.

Полноценное питание школьников оказалось серьезным подспорьем для большинства семей, в первую очередь состоящих в списке нуждающихся и для которых весьма кстати оказалась продовольственная помощь России при поддержке той же Всемирной продовольственной программы ООН. Речь идет о выделении 9 тысяч тонн растительного масла и обогащенной муки малообеспеченным семьям взамен общественных работ. «Россия продолжит активно помогать Кыргызстану в обеспечении продовольственной безопасности сельских и отдаленных регионов. Их население сейчас еще более уязвимо, чем ранее, из-за пандемии. Российская сторона уже выделила восемь миллионов долларов на закупку продовольствия. Примерно девять тысяч тонн продуктов доставят в регионы Киргизии до конца этого года (2020 года – прим. автора). Распределение ведется строго. Этим занимаются специальные комиссии, в которые включены представители местных органов власти, в плотном взаимодействии с министерством труда и социальной защиты республики, взявшим на себя транспортировку грузов. Люди, выполнив определенную работу, получают три-четыре мешка муки и растительное масло. Словом, это часть большой программы, которая реализуется Россией в республике и поможет нуждающимся пережить трудные времена», – сказал посол России в Киргизии Николай Удовиченко.

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Россия на системной основе оказывает Киргизии прямую бюджетную поддержку, но этот случай был особенным. Как известно, в октябре 2020 года произошли события, повлиявшие на политический ландшафт страны. В это же время Киргизия оказалась в ситуации огромного бюджетного дефицита. И в преддверии президентских выборов, прошедших 10 января 2021 года, на выплату пенсий не было свободных средств, многосторонние институты развития не давали кредитов, Китай отказался реструктуризировать внешний долг Киргизии (к слову, это половина всего внешнего долга Киргизии при условии, что Россия за несколько лет до этого полностью списала долги Киргизии перед ней). По сути, выделение 20 млн долларов США в преддверии выборов – это и есть поддержка простых жителей страны вне зависимости от итогов президентских выборов. А это дорогого стоит в прямом и переносном смысле, так как почти 700 тысяч человек в Киргизии так или иначе получают пенсию. И это не считая более 300 тысяч бюджетников.

Четвертый проект оказался подарком в прямом и переносном смысле для нового президента Киргизии Садыра Жапарова, который 28 января 2021 года прошел инаугурацию, а через месяц с рабочим визитом посетил Российскую Федерацию и лично встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Проект строительства в Киргизии 44 школ-интернатов является весьма важным для обеих стран и даже успел вызвать критику со стороны прозападных НПО. В частности, данный проект обвиняли в разрушении семейных ценностей. Однако правозащитники совершенно не учитывают реальное положение дел – за пределами Киргизии работают более 800 тысяч человек и десятки тысяч их детей так или иначе остаются на попечении родственников и вынуждены жертвовать учебой из-за занятости на сезонных сельхозработах. Проект по строительству 44 школ-интернатов охватывает все 40 районов Киргизии, тем самым за счет единого образовательного стандарта, максимально близкого к российскому, а также за счет того, что обучение осуществляется на русском языке, обеспечивается максимальная конкурентоспособность выпускников школ на рынке труда ЕАЭС. Знание русского языка вообще признается сильной стороной кыргызстанцев, работающих в России, и это служит серьезным подспорьем для уверенности в завтрашнем дне. Пока неизвестны детали столь масштабного проекта, так как строительство такого количества школ-интернатов является весьма дорогостоящим проектом даже по меркам российских регионов.

Более того, киргизская сторона предложила углубить формат: «Министерство образования и науки КР предложило рассмотреть возможность строительства образовательных учреждений в формате «школа + детский сад», а также республиканского центра дополнительного образования в Бишкеке», – говорится в сообщении министерства.

Таким образом, проект будет видоизменяться и его окончательные параметры будут видны к лету-осени 2021 года. Главное, что одним проектом будут решены взаимосвязанные проблемы активной трудовой миграции из Киргизии в трудодефицитные регионы РФ (и не только – проект не делает различий между теми детьми, чьи родители уехали на заработки, например, в Турцию или Южную Корею) и обеспечение десяткам тысяч маленьких кыргызстанцев возможности социализироваться в детских садах и школах с русским языком обучения. Родной язык они не потеряют, все равно остается кыргызоязычная среда, общение с родственниками и сверстниками, но выигрыш от включения в российский социо-культурный контекст налицо.

Таким образом, можно констатировать, что Россия на деле доказывает преимущества и эффективность той самой «доброй силы», которую некоторые путают с мягкостью. Сопоставляя с киргизскими проектами «коллективного Запада» или ряда арабских стран, можно сказать, что именно Россия очень хорошо понимает нужды и потребности своего близкого стратегического партнера в Центральной Азии и точечно работает по ключевым направлениям сотрудничества на настоящих, не выдуманных принципах взаимовыгодного сотрудничества.