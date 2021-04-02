Россия – это добрая сила, а не мягкая

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2 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 15:05  |  vz.ru
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Названы сроки падения гегемонии доллара

В 1993 году доля доллара в мировых резервах падала до 45% PA Images/REUTERS
Доверие к доллару как к резервной валюте во всем мире резко снизилось. Его доля упала до самого низкого уровня за последние двадцать пять лет. Другие страны все чаще предпочитают хранить сбережения на черный день не в американской валюте. Для этого есть как экономические, так и геополитические причины. Когда же гегемония доллара падет окончательно? Подробности...
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Фейки о русофобии в Казахстане заставляют насторожиться

В Северо-Казахстанской области легко встретить этнических казахов, которые в быту говорят исключительно на русском Владислав Воднев/РИА Новости
Казахстан стал источником тревожных слухов. Якобы там планируют упразднить русскоязычные школы уже в ближайшее время и заселить казахами русскоязычный север страны. Неужели это так, и самый близкий из союзников России готовится пойти по пути Украины?  Подробности...
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Что помешало русскому изобретателю создать первый самолет в мире

Александр Федорович Можайский начинал как морской офицер РИА Новости
1 апреля 1890 года этот мир оставил русский самородок Александр Федорович Можайский, пионер авиастроения. Ему не хватило каких-нибудь двадцати лет, чтобы увидеть флоты воздушных судов, бороздящих небесные просторы. Но его дело не пропало даром: Можайский был первым в длинной череде подвижников, усилиями которых Россия стала великой авиационной державой. Подробности...
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США поощряют Киев к новой авантюре в Донбассе

В Москве предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США Сергей Аверин/РИА Новости
Министры обороны Украины и США провели второй за полтора месяца разговор, касающийся ситуации в Донбассе. По словам Андрея Тарана, американцы пообещали Киеву «меры поддержки» в случае прямого военного конфликта между Украиной и Россией. О каких именно мерах поддержки может идти речь и чем грозит властям в Киеве повторение ошибки Саакашвили 2008 года? Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Россия – это добрая сила, а не мягкая

Кубатбек Рахимов
Кубатбек Рахимов, экс-советник премьер-министра Киргизии, экономист
Сопоставляя с киргизскими проектами Запада или арабских стран, можно сказать, что именно Россия очень хорошо понимает нужды и потребности своего друга в Центральной Азии и точечно работает по ключевым направлениям сотрудничества на настоящих, не выдуманных принципах взаимовыгодного сотрудничества. Подробности...

Это не грузины, это отбросы общества

Шота Глурджидзе
Шота Глурджидзе, театральный художник, Тбилиси
Эти подонки, называя себя грузинами, разрушают свой же собственный, грузинский, культурный код, свою же собственную идентичность! Я надеюсь, грузинское общество в конце концов повзрослеет и поймет, что стоит за этими распростертыми объятиями «стратегических друзей», которые на самом деле наши общие стратегические враги. Подробности...
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Байден несет прямую ответственность за войну в Донбассе

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
После установления на Украине майданного режима, Байдена стали называть «проконсулом» Украины, потому что он курировал «украинский вопрос» в Вашингтоне и по факту управлял страной с 2014 по 2017 год. Байден и сам не скрывал, какое влияние имеет на Украину. Подробности...
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За что интеллигенция любит Грузию

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Гигантский контейнеровоз заблокировал Суэцкий канал

Транспортный коллапс глобального значения – так мировые СМИ описывают чрезвычайное происшествие в Суэцком канале, где 400-метровый контейнеровоз сел на мель и блокировал движение других судов. Через главную морскую артерию между Азией и Европой проходит около 10% мировых торговых маршрутов
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Блогер Эдвард Бил признал, что был за рулем в момент аварии на Садовом кольце
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    Кубатбек Рахимов

    Россия – это добрая сила, а не мягкая

    Кубатбек Рахимов
    экс-советник премьер-министра Киргизии, экономист
    		2 апреля 2021, 14:20

    Многие знают термин soft power, который к месту и не к месту используют в отношении действий тех или иных стран в своих геополитических интересах. А вот в переводе на русский язык, а также на тюркские, этот термин почему-то меняет смысл и уже «не работает». Потому что «мягкая сила» не воспринимается на евразийских просторах. Задумавшись над этим и сравнив с картиной восприятия в ряде стран Центральной Азии, я пришел к выводу, что необходимо говорить о «доброй силе».

    Почему? Все просто на самом деле – «мягкость» есть антоним «силы». При всем том есть «добры молодцы» и «добро с кулаками», а в тюркских языках «большое спасибо» идет от того «большого», которое синонимично «сильному, значительному, значимому» (сравните в татарском/ башкирском – «зур», узбекском – «катта», в казахском – «кёп», в кыргызском и уйгурском – «чон / чонг») перед рахмат / рахмет. Так и в нашем случае в отношении «soft power по-российски» получается истинная добрая сила – сила во благо. То есть на уровне терминов – настоящее добро всегда сильное, а сила – в добре. Именно это определение больше всего соответствует намерениям или действиям российской стороны по отношению к своим настоящим союзникам и партнерам.

    Анализируя тридцатилетие независимости бывших советских республик, можно увидеть всю палитру отношения к России – от холодной ненависти до искренней дружеской теплоты. Но всех случаях «добрая сила» должна побеждать вне зависимости от политизированности или субъективизма. Возьму лишь примеры по Киргизии, простые и понятные действия «доброй силы». Особого внимания заслуживают несколько проектов. В частности, это обеспечение горячим питанием с 2014 по 2020 год на сумму 22 млн долларов США более чем 140 тысяч школьников всей (!) страны, оказание продовольственной помощи наиболее нуждающимся жителям Киргизии на сумму 8 млн долларов США в конце 2020 года, финансовая помощь для выплаты пенсий в условиях бюджетного дефицита Кыргызской Республики на сумму 20 млн долларов США и, наконец, проект строительства 44 школ-интернатов с углубленным изучением русского языка.

    На самом деле, за скучными фразами пресс-релизов лежат очень важные добрые дела. Первые два проекта осуществляются при поддержке и содействии Всемирной продовольственной программы ООН. То есть Российская Федерация как постоянный член Совета Безопасности ООН в полной мере использует инфраструктуру организации для реализации своих целей. Таким образом достигается стерео-эффект – страны, нуждающиеся в поддержке структур ООН и страны-союзники РФ по СНГ, ОДКБ и ЕАЭС, получают реальную и конкретную помощь, полностью соответствующую целям и задачам ООН. Глава представительства Всемирной продовольственной программы ООН в Кыргызской Республике Андреа Баньоли стал за эти годы самым «русским итальянцем» в Киргизии и при его личном содействии обе программы успешно воплощаются в жизнь.

    В первом случае речь идет о целенаправленной работе по обеспечению полноценным питанием киргизских школьников, начиная с 2014 года, причем по принципу «можно накормить человека один раз и он будет сыт один день, а можно научить ловить рыбу и человек будет сыт всю жизнь». Тогда было выделено 12 млн долларов США. «Комплексную оценку в пилотных школах проводили специалисты ВПП ООН и Агентства инициатив развития. Сейчас более 60 процентов учебных заведений имеют сад, почти 40 процентов – огород, и все используют собственный урожай для школьного питания. Но и это еще не все. Прибыль от своих садов-огородов часто направляется на нужды школы, а самые «продвинутые» даже находят возможность премировать из этого фонда учителей. Кстати сказать, в селах Киргизии появились школы, где теперь содержат живность и даже пасеки. В столовых там подают свежее молоко, мясо, яйца». 

    Фото: Абылай Саралаев/ТАСС

    Программа продолжилась – и в 2018 году был выделен еще один транш в размере 10 млн долларов США: «По линии ВПП ООН при финансовой поддержке России поставлено современное кухонное оборудование, включая жарочные шкафы, плиты, посудомоечные машины. Обучили поваров, чтобы они могли составлять оптимальную рецептуру блюд. Ведь то, что едят дети, должно быть не только вкусным, но и сытным, а главное – полезным. В общей сложности в рамках программы разработано 144 рецепта, начиная от первых блюд и заканчивая напитками», – сказал Андреа Баньоли.

    Полноценное питание школьников оказалось серьезным подспорьем для большинства семей, в первую очередь состоящих в списке нуждающихся и для которых весьма кстати оказалась продовольственная помощь России при поддержке той же Всемирной продовольственной программы ООН. Речь идет о выделении 9 тысяч тонн растительного масла и обогащенной муки малообеспеченным семьям взамен общественных работ. «Россия продолжит активно помогать Кыргызстану в обеспечении продовольственной безопасности сельских и отдаленных регионов. Их население сейчас еще более уязвимо, чем ранее, из-за пандемии. Российская сторона уже выделила восемь миллионов долларов на закупку продовольствия. Примерно девять тысяч тонн продуктов доставят в регионы Киргизии до конца этого года (2020 года – прим. автора). Распределение ведется строго. Этим занимаются специальные комиссии, в которые включены представители местных органов власти, в плотном взаимодействии с министерством труда и социальной защиты республики, взявшим на себя транспортировку грузов. Люди, выполнив определенную работу, получают три-четыре мешка муки и растительное масло. Словом, это часть большой программы, которая реализуется Россией в республике и поможет нуждающимся пережить трудные времена», – сказал посол России в Киргизии Николай Удовиченко.

    Россия на системной основе оказывает Киргизии прямую бюджетную поддержку, но этот случай был особенным. Как известно, в октябре 2020 года произошли события, повлиявшие на политический ландшафт страны. В это же время Киргизия оказалась в ситуации огромного бюджетного дефицита. И в преддверии президентских выборов, прошедших 10 января 2021 года, на выплату пенсий не было свободных средств, многосторонние институты развития не давали кредитов, Китай отказался реструктуризировать внешний долг Киргизии (к слову, это половина всего внешнего долга Киргизии при условии, что Россия за несколько лет до этого полностью списала долги Киргизии перед ней). По сути, выделение 20 млн долларов США в преддверии выборов – это и есть поддержка простых жителей страны вне зависимости от итогов президентских выборов. А это дорогого стоит в прямом и переносном смысле, так как почти 700 тысяч человек в Киргизии так или иначе получают пенсию. И это не считая более 300 тысяч бюджетников.

    Четвертый проект оказался подарком в прямом и переносном смысле для нового президента Киргизии Садыра Жапарова, который 28 января 2021 года прошел инаугурацию, а через месяц с рабочим визитом посетил Российскую Федерацию и лично встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Проект строительства в Киргизии 44 школ-интернатов является весьма важным для обеих стран и даже успел вызвать критику со стороны прозападных НПО. В частности, данный проект обвиняли в разрушении семейных ценностей. Однако правозащитники совершенно не учитывают реальное положение дел – за пределами Киргизии работают более 800 тысяч человек и десятки тысяч их детей так или иначе остаются на попечении родственников и вынуждены жертвовать учебой из-за занятости на сезонных сельхозработах. Проект по строительству 44 школ-интернатов охватывает все 40 районов Киргизии, тем самым за счет единого образовательного стандарта, максимально близкого к российскому, а также за счет того, что обучение осуществляется на русском языке, обеспечивается максимальная конкурентоспособность выпускников школ на рынке труда ЕАЭС. Знание русского языка вообще признается сильной стороной кыргызстанцев, работающих в России, и это служит серьезным подспорьем для уверенности в завтрашнем дне. Пока неизвестны детали столь масштабного проекта, так как строительство такого количества школ-интернатов является весьма дорогостоящим проектом даже по меркам российских регионов.

    Более того, киргизская сторона предложила углубить формат: «Министерство образования и науки КР предложило рассмотреть возможность строительства образовательных учреждений в формате «школа + детский сад», а также республиканского центра дополнительного образования в Бишкеке», – говорится в сообщении министерства.

    Таким образом, проект будет видоизменяться и его окончательные параметры будут видны к лету-осени 2021 года. Главное, что одним проектом будут решены взаимосвязанные проблемы активной трудовой миграции из Киргизии в трудодефицитные регионы РФ (и не только – проект не делает различий между теми детьми, чьи родители уехали на заработки, например, в Турцию или Южную Корею) и обеспечение десяткам тысяч маленьких кыргызстанцев возможности социализироваться в детских садах и школах с русским языком обучения. Родной язык они не потеряют, все равно остается кыргызоязычная среда, общение с родственниками и сверстниками, но выигрыш от включения в российский социо-культурный контекст налицо.

    Таким образом, можно констатировать, что Россия на деле доказывает преимущества и эффективность той самой «доброй силы», которую некоторые путают с мягкостью. Сопоставляя с киргизскими проектами «коллективного Запада» или ряда арабских стран, можно сказать, что именно Россия очень хорошо понимает нужды и потребности своего близкого стратегического партнера в Центральной Азии и точечно работает по ключевым направлениям сотрудничества на настоящих, не выдуманных принципах взаимовыгодного сотрудничества.


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