«Северный поток – 2» вновь поссорит США и Евросоюз

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НОВОСТЬ ЧАСА

Эксперт оценил идею Лаврова создать коалицию против западных санкций

22 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 13:14  |  vz.ru
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Центробанк возвращает рублю сберегательный статус

Центробанк не будет резко повышать ключевую ставку Сергей Бобылев/ТАСС
Впервые с 2018 года Банк России поднял ключевую ставку. Брошь в виде ястреба у Эльвиры Набиуллиной прямо говорит о смене политики: ставка будет расти и дальше. Что означает этот разворот курса Центробанком и к чему стоит готовиться россиянам? Подробности...
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Пашинян пошел по ленинскому пути

Пашинян рассчитывает сохранить власть. И у него вполне может получиться Omer Messinger/Sipa USA/Reuters
Никола Пашиняна недолюбливают многие в России и буквально ненавидит значительная часть Армении. Формально у всех этих людей есть большой повод для радости: Пашиняна все-таки «дожали», и он согласился провести в июне досрочные выборы. Ради этого в Армении придется отменить военное положение. Однако радость противников премьера рискует оказаться преждевременной.  Подробности...
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Черноморский флот оттачивает мастерство на кораблях НАТО

Черноморский подводный флот продемонстрировал небывалую боеготовность mil.ru
Впервые за долгое время сразу шесть подводных лодок Черноморского флота вышли на боевое дежурство. По мнению командования, это беспрецедентный случай, которого «нет ни на флотах России, ни на флотах иностранных государств». Действительно ли столь масштабное развертывание подлодок является уникальным для России и чем оно могло быть вызвано?  Подробности...
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Почему Индия все больше недовольна Россией

Российско-индийская дружба достигла своего расцвета в советские времена С. М. Забалуев, 1956 год
Традиционная, проверенная десятилетиями дружба России с Индией начала подвергаться сомнениям. Несмотря на эмоциональные и военно-технические связи, в Нью-Дели все чаще звучат в связи с Россией не надежды, а опасения. Почему это происходит и причем здесь отношения Индии с Афганистаном? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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«Северный поток – 2» вновь поссорит США и Евросоюз

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Сооружение «Северного потока – 2» и всеобъемлющая сделка с Россией о сохранении украинского транзита составляют прямой интерес Берлина безотносительно того, сколько раз США или Великобритания, уже не являющаяся членом ЕС, объявят Россию своим главным геополитическим врагом. Подробности...

Призраки Хатыни соврать не дадут

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Белорусская деревня Хатынь стала одним из главных символов зверств фашистов во время Великой Отечественной. Нелюдей, причастных к этой трагедии, в том числе и советских граждан, отлавливали многие десятилетия спустя. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Цель – не война, а освободительное движение в Японии

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Мы должны говорить японцам: настоящие ваши враги – не мы, а американцы. Это с ними вы воевали. Это они сбросили на вас атомные бомбы, лишили вас армии и национальной гордости, а теперь хотят ампутировать вам национальную и историческую память. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария
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Пашиняна дожали

Обсуждение: 4 комментария

Хамство Байдена и отзыв посла

Немцев обязали вернуть Крым Украине

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Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге

Предпоследние выходные марта президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу провели в тайге в одном из сибирских регионов. Отдых первых лиц государства включал в себя лесные прогулки – пешком и на вездеходе
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На Байкале появился самый большой в Северном полушарии нейтринный телескоп

На озере Байкал запустили крупнейший в Северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп, который станет глазом во Вселенную сквозь Землю. С его помощью ученые смогут исследовать черные дыры и сверхновые звезды, а также раскрыть тайны Вселенной
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Впервые показан новый отечественный мотоцикл для кортежа президента России

На фото – первое изображение прототипа мотоцикла модели Aurus, представленного Минпромторгом России. Как утверждает разработчик, институт НАМИ, мотоцикл будет электрическим. Его предназначение – сопровождение кортежа главы российского государства
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17:56

В России в рамках нацпроекта обновят более 300 музыкальных школ

В рамках нацпроекта «Культура» с этого года многие музыкальные школы в России обновят не только базу инструментов и учебных материалов, но и сами здания.
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17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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Сохранение дипломатических отношений с США в интересах России?
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  • Нет, стараюсь обходиться своими силами
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Эксперт оценил идею Лаврова создать коалицию против западных санкций
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    «Северный поток – 2» вновь поссорит США и Евросоюз

    Глеб Простаков
    бизнес-аналитик
    		22 марта 2021, 12:02

    На днях госсекретарь США Энтони Блинкен потребовал от всех структур, участвующих в строительстве второй нитки «Северного потока», отказаться от участия в проекте. В противном случае им грозят санкции. Заявление прозвучало на следующий день после скандала вокруг высказывания президента Джо Байдена в адрес Владимира Путина и очевидным образом резонирует с очередным витком российско-американского внешнеполитического противостояния.

    Напомню, что с момента инаугурации Байдена Белый дом длительное время не озвучивал внятной позиции относительно судьбы газопровода. На этот период неопределенности пришлась активная фаза переговоров между Вашингтоном и Берлином, что позволило СМИ даже сделать предположение о том, что США не станут более пытаться остановить проект, сосредоточившись на вопросах дальнейшей эксплуатации вновь построенной трубы. Звучали предположения о готовящейся комплексной сделке, которая должна увязать работу газопровода с другими вопросами, в частности, с транзитом газа через территорию Украины.

    Судя по всему, такие переговоры велись и ведутся до сих пор. Но новая информационная картинка, в которой одна из сторон перестала подбирать слова и заявляет о росте ставок в геополитическом противостоянии (трагикомичное «он поплатится за это» от Байдена в адрес Путина), диктует США иную логику поведения. Логику, которая делает администрацию американского президента заложником собственных заявлений, которые все меньше и меньше соотносятся с real politic.

    Во-первых, остановить строительство газопровода очень сложно, если не невозможно. Единственный шанс – это повлиять на компании и госструктуры, задействованные в сертификации газопровода и вводе его в эксплуатацию. Введение санкций против таких организаций означает неминуемый конфликт с Германией, в которой уже было сказано слишком много слов о недопустимости экстерриториальных санкций и вмешательстве США в суверенные дела партнеров. Но, предположим, очередное «злодейское преступление» Кремля – разумеется, выдуманное – позволит Берлину отказаться от собственных слов о суверенитете и «с пониманием отнестись» к новым санкциям против России.

    Здесь возникает «во-вторых», которое говорит о том, что «Северный поток – 2» – не просто крупный инвестиционный проект, в который вложены миллиарды. Это проект, который рассматривается Берлином, как важная составляющая общеевропейской Green Deal, предполагающей снижение углеводородного следа в ЕС до нуля к 2050 году. Смыслом этого проекта является создание новой отрасли – водородной энергетики. В свою очередь, это потребует не только масштабного строительства объектов в самом ЕС, но и взаимодействия с внешними поставщиками водорода. А таковых в окружении ЕС не так-то и много: Украина, страны Северной Африки и, без сомнений, Россия, пусть даже последняя не фигурирует в европейской водородной стратегии.

    Фото: Stefan Sauer/Global Look Press

    Предполагается, что основными маршрутами доставки водорода станут действующие газопроводы. Водород будут подмешивать в определенной пропорции к газу и транспортировать в ЕС. Для этого при финансовом и технологическом содействии Евросоюза на той же Украине должны возвести электролизеры большой установленной мощности. Параллельно с их строительством должна пройти модернизация украинской ГТС – пусть не полная, а частичная – с тем, чтобы приспособить отдельные ее участки к транспортировке взрывоопасного газа, коим является водород.

    Очевидно, что вся эта затея бесполезна, если украинская труба высохнет. Транзит российского газа по ней гарантирован только до 2024 года, что, конечно, слишком малый срок и делает инвестиции ЕС в производство «зеленого» водорода на Украине слишком рискованной затеей. Нужны гарантии посерьезней, каковые в условиях, мягко говоря, не лучших отношений между Киевом и Москвой, никто дать не может. Альтернативный маршрут доставки водорода – на этот раз уже российского – тоже не помешает. Им-то и должен выступить «Северный поток – 2». Новый газопровод в этом смысле обладает явным преимуществом перед изношенной украинской ГТС. А переговоры между отдельными странами и компаниями в ЕС и России о будущих поставках водорода уже ведутся, пусть и без всяких отсылок к водородной стратегии.

    Таким образом, сооружение «Северного потока – 2» и всеобъемлющая сделка с Россией о сохранении украинского транзита составляют прямой интерес Берлина безотносительно того, сколько раз США или Великобритания, уже не являющаяся членом ЕС, объявят Россию своим главным геополитическим врагом. А значит, новые антироссийские выпады в США, очевидным образом являющиеся следствием внутренних неурядиц в самих Штатах и потребности списать их на происки врагов, ведут к новому обострению отношений Вашингтона и Берлина, к новому витку американо-европейского противостояния.

    И тут возникает «в-третьих», которое сводится к обещанию Джо Байдена вернуться к конструктивному диалогу с союзниками и в первую очередь с ЕС. Байден обещал наладить изрядно подпорченные Дональдом Трампом отношения, и очередной конфликт с союзниками прямо противоречит этому плану.

    Достаточно сказать, что заявление Блинкена прозвучала ровно в тот день, когда Киев и Берлин объявили о старте крупного водородного проекта. Компании Siemens Energy и ДТЭК заявили о начале строительства завода по производству водорода в Мариуполе, что должно было ознаменовать начало практической реализации заявленных в европейской водородной стратегии целей по Украине. На германско-украинском энергетическом форуме, который состоялся на следующей день после этой новости, 19 марта, Ангела Меркель подчеркнула важную роль Украины как транзитера российского газа.

    Очевидно, что повестка форума и ключевые заявления были согласованы заранее, и заявление Блинкена, поставившее под вопрос готовящуюся комплексную газовую сделку, не могло не вызвать раздражения в Берлине. Внешняя политика США утрачивает последовательность и предсказуемость. И это не может не раздражать Европу. Грядущая победа «зеленых» на выборах в Германии и ряде других стран делает курс на декарбонизацию безальтернативным. И США, вставляющие палки в колеса этому курсу, ставят под вопрос уже само сохранение нынешними европейскими элитами своей власти со всеми вытекающими последствиями. 

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