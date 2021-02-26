Замечательный духовный путь русского интеллигента

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26 февраля, пятница  |  Последнее обновление — 14:21  |  vz.ru
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Подходит ли России китайский путь борьбы с бедностью

Китай разгадал секрет борьбы с бедностью Zhou Zhiyong/Keystone Press Agency/
Global Look Press
Китай заявил об очередном историческом чуде: Пекин искоренил бедность. В заявлении Пекина есть доля лукавства. Речь идет, конечно, об абсолютной нищете. Только за последние восемь лет над чертой бедности смогли подняться почти 100 млн китайцев. Как победить бедность по-китайски и стоит ли России перенимать такие методы борьбы?  Подробности...
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Евродепутат: Западные либералы не в курсе выходок Навального

Ирландский депутат Клэр Дейли решила защитить Россию от потока нелепых обвинений Brian Lawless/Reuters
«Если бы либералы Европы удосужились прочесть хотя бы несколько националистических и расистских высказываний Навального, их энтузиазм насчет этого человека сразу же бы угас», – заявила газете ВЗГЛЯД депутат Европарламента Клэр Дейли. По ее мнению, Запад совершенно напрасно делает ставку на этого российского блогера. Подробности...
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Как командование Красной армии выиграло «битву с велосипедами»

Широко известно использование велосипедов в Вермахте – но и Красная армия этим не гнушалась German Federal Archives/wikimedia.org
Архивы Минобороны раскрыли одну из забытых страниц Великой Отечественной. Вступление Красной армии на территорию Германии породило новое массовое явление – захваченные советскими военными трофейные велосипеды «растаскивались и варварски использовались отдельными военнослужащими». В чем было значение велосипедов для военного дела и почему возникли злоупотребления ими? Подробности...
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Германия спасает грузин от кризиса и нищеты

Трудолюбивый грузинский народ с радостью готов работать в Германии Сергей Кузнецов/РИА Новости
Колоссальный ажиотаж возник в Грузии вокруг щедрого предложения, поступившего из ФРГ. Берлин готов принять грузинских граждан в качестве гастарбайтеров для сезонных работ в сельском хозяйстве. Десятки тысяч грузин пожелали покинуть родину ради такой возможности. А все потому, что коронавирус и русофобия ввергли Грузию в крупнейший экономический кризис. Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Замечательный духовный путь русского интеллигента

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
26 февраля 77 лет назад умер Петр Струве. Яркий человек в России, но еще более яркий – в русском зарубежье. Его биографию можно смело назвать иконографическим символом русской интеллигенции, перемолотой революцией и, во многом, переродившейся в ней. Подробности...

Россия предпочитает быть зрителем в армянском театре

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
В будущем Россия если и станет вмешиваться в дела соседей, то только по соображениям этического характера. Если будет совсем плохо, то спасет. Но решать за соседей их проблемы уже не будет. Подробности...

Самый близкий для Белоруссии порт – Калининград

Андрей Колесник
Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Всего лишь немногим более года назад Александр Лукашенко называл Калининградскую область «нашей областью». Заявлял, что Белоруссия чувствует себя «ответственной» за Калининград. Золотые слова, Александр Григорьевич! Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
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Армия против Пашиняна

Зеленский стал диктатором

Обсуждение: 8 комментариев

Байден увеличит США на пару штатов

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Планетоход Perseverance прислал первые фотографии с Марса

НАСА опубликовало фотографии, снятые исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе. Миссия Mars 2020 стартовала с Земли в июле 2020 года, а 18 февраля планетоход приземлился в районе кратера Езеро. Главная задача миссии – забор образцов марсианского грунта, которые будут доставлены на Землю
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Обсуждение: 80 комментариев

Мощнейшая метель заставила закрыть Крымский мост

Впервые в истории открытый в 2018 году мост через Керченский пролив оказался закрыт. В ночь на пятницу на Крым обрушился рекордный снегопад, вынудивший власти остановить движение по мосту. Для борьбы с непогодой мобилизовали бронетехнику и части Минобороны, Росгвардии и МЧС
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Умер Андрей Мягков

В четверг в возрасте 82 лет от острой сердечной недостаточности скончался народный артист РСФСР Андрей Мягков. Актер запомнился зрителю по ролям в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Гараж» и «Служебный роман». Коллеги называют Мягкова изумительным артистом, которому были доступны и сентимент, и драма, и трагедия, и философия
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17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Кто из украинских президентов вызывает у вас большую неприязнь?
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Каким праздником для вас в первую очередь является День защитников Отечества 23 февраля?
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    Владимир Можегов

    Замечательный духовный путь русского интеллигента

    Владимир Можегов
    публицист
    		26 февраля 2021, 14:12

    В 2020 году мы отметили столетие русского исхода. Но «столетие исхода» – не просто точка во времени и пространстве, скорее – начало целого вектора русской истории, имеющего свое предназначение и свой огромный смысл. Да и сам тот крымский исход не был ни концом гражданской войны, ни, собственно, единственным исходом. Белые армии продолжали воевать на Дальнем Востоке и Закавказье, полыхали крестьянские войны на Тамбовщине, Украине, в Поволжье и Сибири, вспыхивали восстания в Кронштадте и Карелии, а русские люди продолжали уходить из России: в Харбин, в Финляндию, на Балканы.

    А еще был исход русской мысли на «философских пароходах» 1922-го. В самом же Крыму точка исхода стала начальной точкой русского геноцида – методичного уничтожения русских офицеров и солдат, оказавшихся в плену у красных, проведенного товарищами Белой Куном и Розалией (Землячкой) Залкинд. Кстати, имена обоих большевистских палачей до сих пор носят улицы многих русских городов: первого – восьми, второй – четырнадцати (!). И вот это действительно огромная проблема. Так что, «столетие русского исхода» – никакая не точка, и даже не запятая. Скорее, повод для начала серьезного разговора о многом.

    Едва ли уходившие из своей страны русские люди всерьез предполагали, какая роль будет возложена на них историей. А это бремя, эта роль, этот, если угодно, крест – были. И были, можно сказать, критически важны для сохранения русского бытия во времени и истории. Потому что этим бременем было – сохранение самой русской культуры.  Да, одни из них думали продолжать политическую борьбу, другие – начинать заново жизнь на чужой земле, но все оказались призваны к единственному. И было совершенно очевидно, что никого, кто мог бы с этой задачей справиться, больше не было. Потому, что они и были – живыми носителями старой, уходящей, настоящей русской культуры.

    Очень наглядно и эта роль, и этот крест, и сама судьба изгнанников явлены в личности Петра Струве (1870-1944), – пожалуй, одного из важнейших представителей русского зарубежья. Ко времени крымского исхода Струве занимал пост начальника управления иностранных дел в правительстве Врангеля и по поручению последнего вёл переговоры со странами Антанты о признании белого правительства. По иронии судьбы, именно в тот момент, когда его усилиями Франция, фактически, признала правительство Врангеля, свершился исход белых армий из Крыма. Но, в контексте нашей темы, судьба Петра Струве интересна другим. Во-первых, как человека, первым понявшего подлинное призвание русской эмиграции и усилиями которого это призвание было в большой степени реализовано; во-вторых, как человека, биографию которого можно смело назвать иконографическим символом русской интеллигенции, перемолотой революцией и, во многом, переродившейся в ней. История политического генезиса Струве поистине замечательна.

    Этот человек стоял у самых истоков русского марксизма. В 15 лет, он, по своему собственному признанию, стал «по страсти и по убеждению … либералом и конституциалистом». В 1890 году – основал марксистский кружок на юридическом факультете Петербургского университета, а всего чрез четыре года стал лидером «легального марксизма» в России. Вместе с Плехановым он участвует в Лондонском конгрессе II Интернационала, переводит на русский язык первый том «Капитала» Маркса, участвует в создании газеты «Искра». Но – первый серьезный поворот – скоро отходит от марксизма, сближается с либералами-конституциалистами, и с этого времени видит свою роль в объединении всех либеральных сил против самодержавия.

    Фото: Общественное достояние

    Дальнейшему «поправению» Струве способствует неудача русской революции 1905-1908 гг. Вместе с М. Гершензоном он становится вдохновителем вышедшего в 1909 г. знаменитого сборника «Вехи» (этой «энциклопедии либерального ренегатства», по отзыву Ленина), в котором приняли также участие Н. Бердяев, С. Булгаков, С. Франк, А. Изгоев, Б. Кистяковский. Большевистский переворот 1917-го приводит к еще большему поправению Струве, который отправляется на Дон, где принимает участие в формировании Добровольческой Армии. В 1920-м, уже в эмиграции, Струве снова делает попытки объединить все политические лагеря русских беженцев – теперь уже против большевизма. Самого себя в эти годы он называет «либеральным консерватором», понимая либерализм как «утверждение свободы лица», а консерватизм – как преемственность традиции, и называя родоначальниками этого направления Вяземского, Чичерина и, прежде всего, Пушкина. В качестве редактора газеты «Возрождение» он становится вдохновителем всезарубежного съезда в Париже апреля 1926 года.

    На съезд под его председательством съезжаются представители русских диаспор из 26 стран. Однако, все попытки объединить эмиграцию – даже с учетом их общей ненависти к большевизму, и даже перед лицом необходимости создания единого фронта борьбы с большевизмом – терпят фиаско. Противоречия между либералами и монархистами оказываются слишком фундаментальными.

    Глубокое разочарование результатами съезда определяет новый стратегический поворот Струве, который для всей русской эмиграции становится знаковым: от политики – к культуре. В июне того же года в газете «Возрождение» выходит знаменательная редакторская статья, которая выдвигает новый лозунг: «Эпоха русского Возрождения, духовного, социального и государственного, должна начаться под знаком Силы и Ясности, Меры и Мерности, под знаком Петра Великого, просветленного художническим гением Пушкина». («Возрождение», Париж, 1926, 7 июня).

    И вскоре упавшее было духом зарубежье начинает захватывать новое движение: отчаявшаяся в своих политических надеждах, и уже предчувствуя неизбежную судьбу – окончательно раствориться в иностранном море, – эмиграция, как за последнюю надежду, хватается за Пушкина. И – движение это оказывается спасительным. С этого времени над русскими диаспорами начинает реять новое знамя – знамя возрождения русской культуры с вышитым на его полотнище ликом Пушкина. Всего за десять лет эмиграция проходит на этом поприще поистине гигантский путь, апофеозом которого становится празднование пушкинской годовщины 1937 года, обратившееся в грандиозный смотр культурных сил русского зарубежья.

    В это время Пушкин становится духовным символом русского мира в изгнании, а имя его обращается в настоящий культ. Причем, в отличие от СССР, где происходили похожие процессы, культ этот был совершенно спонтанным, изливающимся из глубины сердец. Русская душа интуитивно находила в имени Пушкина, в его поэзии – спасение.

    Пушкинский культ зарубежья обратился в, своего рода, светскую церковь, прихожане которой причащались России, находя исцеление своим душам в живоносной поэзии Пушкина.

    ...восемь томиков, не больше –
    И в них вся родина моя…
    я с собой свою Россию
    В дорожном уношу мешке…

    – как писал В.Ф. Ходасевич, имея в виду восемь томиков пушкинского собрания сочинений. Таким и было самоощущение эмиграции тех лет.  Пушкин, как заметил другой глубокий ум, по-настоящему понятен либо душе совсем младенческой, либо – пережившей катастрофу (К. Свасьян). Справедливо. И вот, к столетнему юбилею поэта 1937 года, Россия, пережившая катастрофу, созрела до нового глубинного понимания своего главного поэта. Причем – по обе стороны своего революционного разлома. И в СССР тоже нарастал в это время культ Пушкина.

    Слова Ходасевича о надвигающемся мраке, в котором нам предстоит «перестукиваться именем Пушкина», сказанные в 1921-м году в большевистском Петрограде, в те годы повторяли часто. Сам Струве говорил, что его собственное обращение к Пушкину было чем-то вроде откровения, обретением некой тайны. Так, что сам себе он дал обет довести это откровение «до полной ясности», и поделиться им так, чтобы его выводы «могли бы быть схвачены и проверены всяким». Действительно, Струве, кажется, удалось уловить нечто крайне важное в явлении Пушкина. Статья Струве «Дух и слово Пушкина», написанное по следам этого откровения, – действительно маленький шедевр. Её стоит прочесть всякому, кто хочет понять Пушкина в его глубине.

    К концу своего поприща этот Струве совершает, кажется, полный круг по политическому спектру. В. В. Шульгин оставил нам очень живую иллюстрацию образа Струве его последних лет. Шульгин вспоминает, как на одном из горячих эмигрантских прений Струве заявил, что единственная его претензия к Николаю II – это его излишняя мягкость с революционерами, которых нужно было «безжалостно уничтожать». На что Шульгин заметил, – не считает ли Струве, что и он сам должен был быть уничтожен? В ответ на что, вскочив с места и тряся седой бородой, Струве, чрезвычайно волнуясь воскликнул: – Да! И меня первого! Именно так! Как только какой-нибудь революционер поднимал голову – бац! – прикладом по черепу!

    Таков этот замечательный духовный путь русского интеллигента – от вдохновенного марксиста до, фактически, пламенного монархиста-охранителя. Таков был путь русской эмиграции – путь её возвращения на Родину. Важными вехами на этом пути стало перенесение праха генерала Деникина и философа Ивана Ильина и захоронение на территории Донского монастыря в Москве в октябре 2005 года. А также воссоединение Русской и Зарубежной церквей в 2007-м.

    Конечно, всё это далеко не окончательное возвращение, далеко не окончательное примирение. Мы только в начале долгого пути и долгого разговора. 

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