Активность госкомпаний на рынке ИТ вредит России

Громкая новость: спрос на ИТ-кадры в РФ настолько высок, что в 2020 году за один рабочий час программиста компании готовы платить до 4,5 тыс. рублей. Тотальную нехватку качественных разработчиков ощущают вендоры по всей стране. К примеру, вакансии для ИТ-специалистов в нашей компании открыты круглогодично. Так что о проблеме знаю не понаслышке.

Отечественный ИТ-бизнес старается создать привлекательные условия труда, государство – помочь различными мерами поддержки. Согласно федеральной программе «Кадры для цифровой экономики», планируется увеличить число бюджетных мест на ИТ-специальности с 80 до 120 тысяч в год. Компании активно идут в учебные заведения, чтобы помочь подготовить качественные кадры. Вкладывают в это собственные деньги и время своих специалистов. «Университет 2035» будет готовить программистов на специальных курсах. Государство начнет активнее поддерживать талантливых школьников и студентов.

Казалось бы, все силы брошены на то, чтобы наполнить рынок высококлассными специалистами. Но нанять программистов как было большой проблемой, так и остается. Значит, есть серьезные проблемы, которые не замечают.

Основная проблема: госкомпании заходят на рынок ИТ

В России укоренился миф, что зарубежные ИТ-гиганты – наши главные конкуренты в борьбе за отечественных разработчиков. В корне с этим не согласен. Больший вред наносят некоторые наши госкомпании. Они разгоняют рынок труда, необоснованно завышают зарплаты разработчиков и нанимают их для создания собственных ИТ-решений.

Платят junior-разработчику 200 тыс. рублей в месяц именно наши госкомпании. Они «развращают» специалистов сильно завышенными зарплатами. К тому же такой программист в ИТ-подразделении банка не растет профессионально – полдня выполняет работу низкой квалификации, вторую половину – ничего не делает. И постепенно теряет квалификацию и падает в своей реальной стоимости на рынке труда. Нам такие разработчики и за 50 тыс. рублей в месяц не нужны. От них больше вреда, чем пользы.

Я знаю случаи, когда у ИТ-компании кадры перекупала известная всем экосистема по очень простому принципу – прибавка к зарплате в 30%. Совершенно ненормально, когда банк хантит пять тысяч разработчиков, чтобы делать софт для себя. Давно известно, что госкомпании выпускают продукты для внутреннего использования. Создают огромные центры разработки, готовят ИТ-решения, которые зачастую уже есть на отечественном рынке. Государственные деньги буквально сливаются – создается софт, который не нужен стране и тем более за рубежом. Это рушит рынок.

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За два года ИТ стало слишком сладким для всех: как только приняли меры поддержки российских разработчиков, многие компании из других сфер захотели получить свой кусок государственных денег. Видимо, мы забыли про пузырь доткомов 1995–2001 годов. Тогда ситуация была аналогичной и закончилась волной банкротств, обвалом цен на ПК и общей лихорадкой на рынке. Если сейчас не исправить ситуацию, то нынешний крах – это лишь вопрос времени.

А решение на самом деле простое – каждый должен заниматься своим делом. Теоретически дом могу построить и я, но неизвестно – насколько он будет безопасный и сколько прослужит. Так и в мире бизнеса каждая компания должна развиваться в своей нише: банк совершенствовать финансовые продукты и услуги, а ИТ-компании – софт. Это важно в целом для рынка, для его развития и стабильности. Если бы госкомпании одномоментно закрыли свою разработку, то освободилось бы сразу порядка 50 тыс. специалистов. Это бы оздоровило рынок, зарплаты вернулись бы к адекватному размеру. Все бы встало на свои места.

Пока же государство и бизнес вкладываются, чтобы нарастить число разработчиков, их сгребают госкомпании, а ИТ-отрасль страдает от серьезного кадрового дефицита.

Кадровый потенциал соседних стран

Могу уверенно сказать, что разработчики из Белоруссии, Молдавии и Узбекистана имеют неплохую квалификацию. Кроме того, в большинстве своем прекрасно владеют русским языком. Почему Россия не привлекает программистов из этих стран? Отечественные компании могут предлагать им более высокую зарплату, интересные проекты и хорошие условия труда. Сейчас эти кадры активно забирают Литва, Латвия и прежде всего Польша. Государственные меры по релокации кадров из соседних стран частично снизили бы дефицит разработчиков на внутреннем рынке. Это очевидное решение, на мой взгляд.

И конечно, необходима комплексная поддержка талантливой молодежи в стране. Нужно поощрять ребят, которые уже показывают результаты в разработке, побеждают в местных и международных конкурсах, хакатонах, олимпиадах. Сейчас таких мероприятий хватает. Полмиллиона-миллион рублей за победу для конкретного человека – сумма серьезная, для государства – скромное вложение в будущее. Школьников финансовая поддержка точно будет мотивировать на достижение новых целей. Ведь денежное поощрение – это еще и показатель признания, уважения. Талантливые люди должны видеть, что их ценят в стране.

Пока же героями делают блогеров, тиктокеров, рэперов, их снимают в рекламе – и тут, конечно, вопрос к коммерческим компаниям. Понимаю, что это бизнес. Но жить нам всем в одной стране. У нас много умных, если не гениальных ребят, привлекайте их, делайте их героями – это полезно для вашего имиджа и для будущего страны.

Все эти разговоры о том, что молодежь бежит за рубеж – тоже неправда: поверьте, любому человеку переезжать некомфортно. Здесь семья, друзья, родной язык, налаженные связи. И если талантливых ребят будут поддерживать и ценить с самого начала, то отток специалистов существенно снизится. Если человек получает достойное финансовое поощрение и уважение у себя на родине, тогда и страну покидать не за чем.

Перспективы

Пока у России есть возможность выбрать свой путь. Не до конца растерян потенциал. Отечественные разработчики ценятся во всем мире. А в ИТ-сфере кадры – основной актив. За них и нужно побороться, но не с зарубежными конкурентами, а с нашими отечественными госкомпаниями. «Наверху» это тоже начинают понимать. В ноябре Минцифры предложило президенту ограничить собственную разработку софта госкорпорациями. Полностью с этим согласен: государство не должно конкурировать с бизнесом и выпускать ПО, аналогичное коммерческим ИТ-решениям.

Тогда вузы будут работать четко под запросы бизнеса, отечественный ИТ-сектор развиваться и выпускать продукты, востребованные как внутри страны, так и за рубежом. Дополнительно привлекая разработчиков из соседних стран и грамотно удерживая талантливую молодежь в стране, мы закроем потребность в ИТ-кадрах за несколько лет. И не нужно будет изобретать велосипед.