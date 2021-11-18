Что стоит за откровениями российского МИДа

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США задумали сбить цены на нефть за счет Китая

Богатые США тоже плачут из-за нефти REUTERS/Richard Carson
Джо Байден склоняет Китай вместе сбить цены на нефть, распечатав резервные запасы. На такой союз Вашингтон готов пойти после того, как Россия и Саудовская Аравия в рамках ОПЕК+ отказали Байдену нарастить добычу сверх плана. Почему американцы так нервничают из-за нефти по 80 долларов и хватит ли сил у США осуществить задуманное? Подробности...
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Донбасс станет почти российским регионом

Киев добивался затягивания экономической удавки на шее Донбасса. Москва разрушила этот план Александр Кряжев/РИА «Новости»
Владимир Путин подписал указ, которого жители ДНР и ЛНР ждали несколько лет. Россия в полной мере открыла свои рынки для производимых в Донбассе товаров, что поможет ему обратить вспять хозяйственную деградацию и отток населения. На наших глазах рушится стратегический план Украины по возвращению мятежного региона. Плохо лишь то, что отреагировать в Киеве могут радикально – вплоть до начала новой войны. Подробности...
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QR-коды касаются главного права россиян

Антипрививочники видят в появлении QR-кодов очередное нарушение прав граждан Максим Киселев/ТАСС
Законы о QR-кодах, первые чтения которых должны пройти через месяц, вызвали дискуссию в обществе. Противники увидели в них нарушение своих прав на передвижение. Их оппоненты уверены – базовым является право на жизнь, а законы не запрещают передвигаться куда угодно без QR-кода. Не видят противоречий законов с Конституцией и законодатели. А пока идут споры, Россия продолжает терять более тысячи жизней в сутки. Подробности...
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Почему Западу дороги мантры о «российской агрессии»

Агрессивную политику ведет Запад, а вовсе не Россия Victoria Jones/Reuters
За последние дни западные лидеры отметились новой серией крайне антироссийских высказываний. Москву теперь обвиняют не только в якобы наращивании войск у украинских границ, но и в провоцировании миграционного кризиса. Как говорят политологи, реальный смысл этих заявлений вовсе не тот, каким он видится на поверхности. Подробности...
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Стычка в Новой Москве требует показательного процесса

На допросе нападавшие уже успели высказать две противоречащие друг другу версии произошедшего СК РФ
Задержанные по делу о драке в Новых Ватутинках оказались уроженцами Закавказья. Нападение на отца с маленьким сыном вызвало серьезный резонанс. Возбужденное по статье «Хулиганство» дело переквалифицировали на «Покушение на убийство». Местные жители заговорили о создании народных дружин. Почему стычка получила такую огласку и должны ли жители сами пытаться решить проблему безопасности? Подробности...
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Что стоит за откровениями российского МИДа

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай", научный руководитель ЦКЕМИ НИУ ВШЭ
Для России публикация дипломатической переписки с Германией и Францией по поводу «нормандской четверки» – это не жест отчаяния и не попытка призвать партнеров к более нравственному поведению, а сохранение чистой совести. Подробности...

Есть ли предел экспансии Эрдогана

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Президент Эрдоган все больше напоминает велосипедиста, который не может остановиться под риском падения, но и мчаться вперед у него уже не хватает сил. Подробности...

Почему Колчак не смог выиграть Гражданскую войну

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Когда белые наконец разобрались с внутренними склоками, было уже слишком поздно. На кампанию у них оставался лишь 1919 год. Но к этому моменту вести войну пришлось уже против полноценной армии, в которую удалось спаять РККА. Подробности...
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Тихановская объедает Литву

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В Москве прошел десятый бал дебютанток Tatler

Накануне в Москве в Доме Пашкова состоялся юбилейный Бал дебютанток Tatler. Очередное крещение юных героинь светской хроники стало первым после начала пандемии. Кроме того, Ариан Романовский впервые принимал Бал в качестве главреда Tatler. Важное светское событие не смогли пропустить Евгений Цыганов, Филипп Киркоров, Настя Ивлеева, Яна Рудковская, Полина Гагарина и другие звезды
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Мигранты атаковали границу Польши с Белоруссией

Польшу атаковали мигранты из стран Ближнего Востока. Была предпринята попытка силового перехода белорусско-польской границы. Иностранцы пытались разрушить проволочное ограждение, а польские полицейские применили против них слезоточивый газ
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Москву накрыл «туман-долгожитель»

В Москве объявлен «желтый» уровень опасности из-за сильного тумана. Более 200 авиарейсов задержаны или отменены в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. ГИБДД рекомендует автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам обозначать себя светоотражающими элементами на одежде
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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    Тимофей Бордачёв

    Что стоит за откровениями российского МИДа

    Тимофей Бордачёв
    Программный директор клуба "Валдай", научный руководитель ЦКЕМИ НИУ ВШЭ
    		18 ноября 2021, 17:57

    Накануне министерство иностранных дел России на своем официальном сайте опубликовало часть переписки с главами МИД Германии и Франции по поводу возобновления деятельности так называемой «нормандской четверки». Это стало достаточно необычным событием для российской дипломатической практики, которая обычно весьма консервативно относится к вопросам доверительности, особенно на таком высоком уровне.

    Видимо, репутация тех, с кем приходится иметь дело сейчас в Европе, находится на таком уровне, что их реакция на решение главы внешнеполитического ведомства России уже не имеет большого значения. Если бы ответ Берлина и Парижа на неожиданный ход Москвы сильно беспокоил российскую сторону, то до публикации такого рода документов дело бы не дошло.

    Причин, по меньшей мере, две. Во-первых, потому что ничего существенно вредного для России наши европейские партнеры сделать уже не могут. Во-вторых, в международной политике действительно есть моменты, когда продолжение диалога становится не просто бессмысленным, а просто вредным.

    Сейчас отношения России и Европы по самому острому для региональной безопасности вопросу находятся на такой стадии, что стремиться к разговору ценой уступок – значит создавать условия для возвращения конфликта в горячую фазу. Ведущие европейские страны совершенно очевидно занимают позицию поддержки любого поведения киевских властей. Потакание в этом вопросе приведет только к тому, что России придется все-таки применять убеждение силой, к чему она явно не стремится. В данном случае, видимо, лучше вообще «подморозить» весь процесс, чем толкать его в опасную для мира сторону.

    Кроме того, судя по содержанию опубликованного письма французского и германского министров в Москву, реальное продолжение работы «нормандской четверки» – созданного в июне 2014 года формата переговоров Германии, России, Украины и Франции – совершенно не входит в их планы. То есть речь идет не о том, что европейские министры готовы возобновить диалог и торгуются по поводу его условий – они просто ставят важнейшие вопросы таким образом, чтобы исключить всякую вероятность возвращения к переговорному процессу в ближайшее время. Поэтому встречные предложения в адрес России содержат в себе целый набор заведомо непроходных и юридически ложных тезисов.

    Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

    В частности, европейские министры прибегают к указаниям на то, что «участники формата не согласятся» с исполнением одного из пунктов комплекса мер по имплементации Минских соглашений от февраля 2015 года.

    Такая идея показалась бы смешной, если бы прямой диалог Киева с самопровозглашенными республиками Донбасса не был утвержден решением Совета Безопасности ООН – высшего международного органа. Неслучайно встречное письмо главы российского МИД, в котором он по-джентльменски сообщает партнерам о намерении опубликовать переписку, указывает сразу на несколько нестыковок и примеров явной неправды, содержащихся в их посланиях.

    Вместо обсуждения вопроса по существу европейские министры предлагают России согласиться с тем, что киевские власти нарушают Минские соглашения и совершенно не собираются их исполнять, а Москва, со своей стороны, должна делать больше, чем признала необходимым семь лет назад. В основе такого поведения европейцев два фактора: во-первых, уверенность в том, что Россия готова вести до бесконечности «переговоры о переговорах», во-вторых, полная безмятежность, которая царит в Париже и Берлине по поводу судьбы Украины как таковой. Поэтому публикация Москвой переписки – это не жест отчаяния и не попытка призвать партнеров к более нравственному поведению. Тем более что иллюзий по поводу возможности последнего в России никто не испытывает.

    Играет свою роль и отношение самих европейцев к вопросу о доверительности дипломатического общения. Всего пару дней назад администрация президента Франции выбросила в СМИ часть содержания его переговоров с президентом России. Сообщение о том, что Эммануэль Макрон сообщил Владимиру Путину о намерении Франции «защищать территориальную целостность Украины» должно было, скорее всего, произвести большое впечатление на публику в парижских салонах. И показать решительность европейского союзника США, которые последнее время уже не скрывают пренебрежения к своим сателлитам по НАТО.

    Однако эффект, как видим, оказался не только для внутреннего употребления. Официальный Париж, подобно ребенку, очень обижается на то, что сам позволяет себе с легкостью. Только несколько дней назад французский министр иностранных дел возмущался тем, что австралийский премьер придал огласке секретные переговоры о поставках подводных лодок, а теперь такой же трюк позволил себе его собственный президент. Понятно, что решения Макрона и его команды неподвластны набережной Орсэ, но для России, как и для остальных, собственно, какая разница? Москва, Пекин или Канберра совершенно не обязаны вникать в сложности построения имиджа французского лидера.

    Для Германии доминирующим остается убеждение в том, что какими плохимии стали бы политические отношения с Россией, экономика останется на своем месте. Берлин добился реализации своего проекта нового газопровода и теперь медленно и со вкусом обустраивает его так, чтобы извлекать максимальные выгоды от России и своих партнеров по Евросоюзу.

    Германии судьба Украины и стабильность на восточных границах ЕС, в принципе, безразлична – чем хуже там будут обстоять дела, тем нужнее именно германский канал связи с Россией. В идеале – полная остановка энергетического транзита через Украину и Белоруссию. А уж с Москвой немцы рассчитывают договориться в любом случае – мы старые и хорошо доверяющие друг другу деловые партнеры. Ну а сам министр иностранных дел Германии Хайко Маас уже, как говорится, «на выходе» и его продолжение украинской драмы вообще не беспокоит. Тем более, что при Ангеле Меркель германский МИД перестал играть сколько-нибудь важную роль во внешних связях Федеративной республики.

    В результате Россия должна иметь дело с партнерами, степень ответственности которых за происходящее у её западной границы близка к нулю. Европейские политики после холодной войны вообще приобрели фантастическую легкость бытия и отвыкли серьезно заморачиваться чем-либо кроме красивой позы в телевизоре и предстоящих бонусов в советах директоров крупных компаний. Безмятежное существование стало частью природы большинства деятелей, с которыми Москве приходится иметь дело в Старом свете, и это не могло не сказаться на их интеллектуальных дарованиях. Европейцы инстинктивно понимают, что нужно делать для сохранения себя в колоде международной политики, но утратили способность исполнять собственные намерения.

    Главный вывод из всей произошедшей истории – Россия, несмотря на наличие столь неубедительных собеседников, сама остается крайне серьезной. И даже такие непривычные для нее, хотя вполне в порядке вещей, если говорить о европейцах, решения – это признак очень серьезной обеспокоенности. Мы не можем рассчитывать на то, что сигнал будет услышан. Но для самой России гораздо важнее не то, какой эффект ее действия производят вовне, а собственная чистая совесть. В том числе и перед лицом жителей соседнего несчастного государства под названием Украина.

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