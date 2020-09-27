В Якутии едят мамонтов и выращивают арбузы

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Российские самолеты получили шанс потеснить Boeing и Airbus

Современные российские самолеты могут получить выгоду от мирового кризиса Сергей Савостьянов/ТАСС
Увольнения сотрудников, работающих над самолетом Sukhoi SuperJet 100, задержка выхода в серию второго в современной России собственного лайнера – МС-21. Все это может создать не очень хорошее впечатление о состоянии российского авиапрома. Однако пандемия серьезно ударила по Boeing и Airbus, не затронув при этом наш авиапром. Более того, текущая ситуация может помочь российским самолетам на мировом рынке. Подробности...
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Рушатся стереотипы о российской политической элите

Среди участников конкурса есть уже состоявшиеся в политике люди АНО «Россия — страна возможностей»
Приятная внешность, подвешенный язык и штат политтехнологов – уже недостаточный для современного политика набор. Какими знаниями и профессиональными качествами должен обладать человек, желающий прийти на смену нынешним российским политическим деятелям, рассказывают наставники и участники конкурса «Лидеры России. Политика».  Подробности...
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Москва показала, как будет защищать Белоруссию при нападении НАТО

Массовое применение десанта стало одним из элементов учений «Славянское братство» Виктор Толочко/Sputnik/РИА «Новости»
Демонстративный военный жест совершила Россия. В рамках учений «Славянское братство» бомбардировщики Ту-160 прошли над территорией Белоруссии в непосредственной близости от границ со странами НАТО. Кроме того, в учениях приняли участие сразу три дивизии ВДВ России. Как это связано с текущими политическими событиями в Белоруссии? Подробности...
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Зеленский боится примера, который украинцам показывает Лукашенко

Отношения Зеленского и Лукашенко испортились окончательно president.gov.ua
Еще недавно Зеленский и Лукашенко готовились вместе дружить против России, а теперь отношения Украины и Белоруссии стремительно ухудшаются. На чем была основана взаимосвязь Минска и Киева, почему сегодня Зеленский встал в ряды самых активных критиков белорусского президента и насколько далеко зайдет этот конфликт между двумя соседними странами? Подробности...
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Кто заставил Су-35 стрелять по своим

Причиной стрельбы Су-35С по Су-30СМ стал исключительно человеческий фактор Марина Лысцева/ТАСС
В Тверской области произошел крайне неприятный инцидент: в ходе учений истребитель Су-35С огнем из 30-миллиметровой пушки случайно сбил истребитель Су-30СМ, экипаж которого успешно катапультировался. Эксперты отмечают, что подобные случаи крайне редки, так как сценарий военных учений обычно продуман до мелочей. Но что в таком случае могло привести к выстрелу боевыми снарядами?  Подробности...
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Турция ищет повод к войне на Южном Кавказе

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Военная победа в ходе блицкрига в Карабахе, на которую рассчитывают в Турции, откроет дорогу к еще большей войне. Потому позиция «пусть сами разбираются» – это «умиротворение агрессора» в стиле лорда Чемберлена. Подробности...

В Якутии едят мамонтов и выращивают арбузы

Андрей Манчук, политолог
Местные продукты из рыбы и дичи иногда могут быть дешевле привозной импортной дряни. К примеру, большой кусок оленины обойдется в 240 рублей, а колбаса из жеребятины стоит и того меньше. Подробности...

Почему воссоединение России и Белоруссии выгодно всем

Дмитрий Ольшанский, публицист
Ни один серьезный европейский народ не пустит Белоруссию дальше людской, и трезвая перспектива на той стороне – это лет тридцать ожидания допуска в Евросоюз, тяжелая гастарбайтерская работа и толкание локтями в очереди между Косово и Боснией. Подробности...
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Коронавирус: второе наступление на Москву

Эстония пошла путем Украины

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Туркмения добила русский язык

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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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    Андрей Манчук

    В Якутии едят мамонтов и выращивают арбузы

    Андрей Манчук
    политолог
    		27 сентября 2020, 15:00

    Когда-то давно, во время путешествия на Байкал, я задумал поездку на Ленские столбы. Ждать пришлось долго, добираться – тоже, но Якутия оказалась местом удивительной красоты, и я первый раз в жизни готов согласиться с мнением Ильи Варламова: «Мало кто знает, что самое красивое место в России находится в Якутии. Якутия вообще бесконечно прекрасна, но вот Ленские столбы – вишенка на пироге якутского счастья. Люди иногда путают Ленские столбы с Красноярскими, но это неудивительно: мало кто в России открыл для себя Якутию. Здесь читатель может со мной поспорить относительно названия этой статьи. А как же плато Маньпупунёр? А как же Байкал и Камчатка? Нет, друзья, на фоне Ленских столбов всё меркнет!».

    Ленские столбы – это грандиозный скальный амфитеатр, который тянется на многие километры. Практически отвесная стена из причудливо изогнутых скал, с которых открываются безбрежные дали. Ширина реки Лены здесь от четырех до пяти километров – при этом она не зарегулирована никакими водохранилищами. Помимо столбов, на ленских берегах находится тукулан – огромные песчаные дюны, раскинувшиеся посреди вечной мерзлоты. А также Еланские пещеры с петроглифами палеоазиатских народов.

    Интересен и сам Якутск – столица огромного региона, который превышает размерами Аргентину. Сейчас он активно разрастается, за счет якутской молодежи, приезжающей из улусов в столицу Республики Саха. Повсюду идут дорожные работы. До конца года в Якутске планируется построить и отремонтировать более 23 км автомобильных дорог, развязок и перекрестков. Возводятся здания школ и культурных центров, повсюду много заботливо высаженных цветов. А возле Табагинского мыса уже обустраивают подход к будущему мосту через Лену. И я не сильно удивлюсь, если его построят раньше Подольского моста, который возводят в моем родном Киеве с девяностых годов.

    Рядом с новостройками сохранился уникальный старый Якутск – деревянные дома XIX века, с затейливой резьбой и плоскими китайскими крышами. В одном из таких избушек открыт музей Максима Аммосова. Наряду со своими товарищами – Исидором Барановым и Платоном Ойунским – он считается основоположником современной Саха-Якутии. Три молодых якутских большевика, которые прошли выучку у политических ссыльных, руководили огромной республикой, где целые области жили тогда в условиях родоплеменных отношений – без школьных учителей и врачей. И сумели радикально преобразовать жизнь своего народа.

    В этом музее можно узнать о создании якутского алфавита, увидеть якутские советские деньги и пропеллер первого прилетевшего в Сибирь самолета, которому поклонялись, как духу Ленина. Советская власть принесла местным жителям много благ – и потому якуты до сих пор почитают репрессированных в тридцатые годы лидеров. Бюстики Аммосова встречаются в сувенирных лавках, а в честь коммуниста Ойунского, автора поэмы «Красный шаман», недавно назвали якутский аэропорт. В то же время в городе установили бюст Сталина – причем он находится рядом с Музеем политической ссылки, где есть большая экспозиция об эпохе репрессий.

    Якутск двуязычен: большинство официальных надписей дублируется на русском и на якутском. Национальный состав столицы республики очень пестрый. Мы видели украинцев, азербайджанцев, армян, узбеков, киргизов, эвенков, эвенов – но преобладают якуты и русские, а также сахаляры, как здесь обычно называют метисов. В центре города стоит символический памятник казаку Семену Дежневу, его якутской жене Абакаяде Сючю и сыну Любиму – мексиканская история Кортеса и Малинче, рассказанная на местный сибирский лад.

    Большинство зданий Якутска приподняты над землей на сваях – у них нет подвалов и первых этажей, а все коммуникации проложены на поверхности. Это обусловлено вечной мерзлотой. Расширяясь в результате колебаний температуры, ее водонасыщенные слои буквально взрывают почву, разрушая все, что на ней построено. Именно вечная мерзлота впервые прославила далекий город на Лене. В 1827 году служащий Российско-Американской компании Федор Шергин попробовал прокопать в мерзлоте колодец. Со временем его работой заинтересовалось научное сообщество, в колодце начали делать замеры, ставили опыты. И сохранившийся по сей день объект, известный под названием «Шахта Шергина», стал колыбелью науки под названием геокриология.

    Сегодня в Якутске действует единственный в мире Институт мерзлотоведения имени П.И. Мельникова, расположенный на Мерзлотной улице. Под его зданием, в толще льда, расположена лаборатория, где изучают сложнейшие процессы образования мерзлотных озер-таликов и возникающих на их месте мерзлотных «вулканов». А еще здесь исследуют процессы глобального потепления и хранят банк семян, созданный еще в советские времена. Подготовленные в институте мерзлотоведы незаменимы на любой северной стройке.

    Есть здесь и Музей мамонта – причем его сотрудники занимаются проблемами возрождения древней плейстоценовой фауны. Эта работа проходит сейчас в питомнике Усть-Буотама, где с 2006 года интродуцирован канадский лесной бизон. Посетив его, вы словно попадаете в далекое прошлое, когда такие стада ходили по тундростепям и прериям, пока их не истребили двуногие. А рядом бегают табуны диких и маленьких якутских лошадей, которые заменят в будущей экосистеме истребленных тарпанов. Осталось только возродить самих мамонтов – тем более, что в Якутии всегда добывали ископаемую мамонтовую кость, вместе с рогами шерстистого носорога. А местные жители расскажут вам легенды про мамонтятину, которую якобы скармливали в старину ездовым собакам – и даже употребляли в пищу в голодные времена.

    Якутская кухня заслуживает особого разговора. Местные продукты из рыбы и дичи иногда могут быть дешевле привозной импортной дряни. К примеру, большой кусок оленины обойдется в 240 рублей, а колбаса из жеребятины стоит и того меньше. Популярны различные виды рыбы, включая тайменя и ленского осетра. Особо ценятся северные породы сиговых – нельма, чир, пелядь, муксун, омуль. Их едят в сыром виде, как строганину, или порезав на кусочки, в знаменитых салатах «Индигирка» и «Юкагирка». В традиционной кухне используют мясо и печень жеребят в возрасте до семи месяцев – якуты различают двенадцать разновидностей жеребятины, которую запивают настоянным на лошадиных сухожилиях кумысом и сладким молочным напитком быырпах.

    Любят тут и борщ, который давным-давно завезли сюда украинские ссыльные. Иногда без свеклы – но обязательно с салом. Но больше всего удивили северные арбузы. Оказывается, их выращивают в Якутске в условиях вечной мерзлоты. Впрочем, здесь выращивают даже подсолнечник – но только на корм скоту, поскольку семечки не успевают в нем вызревать. А поездки на подсолнечное поле являются для якутян чем-то вроде экзотического туризма.

    На вылете из Якутска спросят: вывозите ли вы алмазы, кость или золото? Однако настоящими сокровищами этой земли являются ее природа и люди, которых с собой, к сожалению, не увезти. За последние годы я трижды слетал на Дальний Восток – и могу сказать, что эти места затягивают. Хочется возвращаться сюда снова, исследовать, изучать. Или даже жить в этой удивительной стране вечной мерзлоты, где умудряются выращивать подсолнечник и арбузы.


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