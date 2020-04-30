России пора работать на занятом американцами поле

В бюджете США на следующий, 2021-й, год только по линии Государственного департамента (американского МИДа) заложено 788 млн долларов специально на противодействие России. Да, большая часть этих денег – не на собственно информационную войну. На «борьбу с российской пропагандой» Госдепартамент выделит 24 млн долларов. Можно успокоить себя тем, что на противодействие Китаю бюджет в два раза больше.

Еще можно успокоить себя тем, что ну мы-то вменяемые и не играем в эту информационную войну вовсе. И таких денег (24 млн долларов – это примерно 1 млрд 770 млн рублей – только по линии Госдепартамента, со всеми прочими источниками можно смело умножить в три раза примерно) у нас все равно нет, и тратить их потому не нужно.

Но информационная война – такая штука, что вы-то в ней можете и не участвовать, а она за вами придет. Все следили за тем, что происходит сейчас в Чехии, которую используют как таран против России: снесенный по рекомендациям американских партнеров памятник маршалу Коневу, очень яркая пиар-акция «русские нам прислали киллера мстить за памятник», крики в местной прессе о том, что посла бы нашего надо выслать.

Внимание, вопрос: наши обиды в адрес сервильной как-бы-свободной чешской прессы, которую десятилетиями подкармливали грантами на свободу со стороны разных программ Государственного департамента, начиная с того, что даже офисы «Радио Свобода» перевели из ФРГ в Прагу под конец холодной войны – они, обиды эти, насколько вообще эффективны? Мы что же, всерьез полагаем, что раз мы им всем расскажем, даже с доказательствами на руках, что они лгут и манипулируют общественным мнением, то они сразу устыдятся, что ли, и свернут эту свою зловредную работу?

Сколько именно российских грантов и какие именно российские программы поддержки местной прессы в Европе у нас есть? Я призываю сбросить с этого подсчета те несколько бедных эмигрантских сайтов и малотиражек, которые читает горстка наших эмигрантов на русском языке – они не оказывают ни-ка-ко-го влияния на общественное мнение в Европе. Пока что получается, что RT и его Sputnik'и – единственный инструмент нашей внешней информационной работы. А вот с местными медиа мы не работаем вовсе. Пресс-туры в Россию и несколько любимых нами круглых столов не могут считаться такой лоббистской работой, так же как и конгрессы русскоязычной прессы, членство нашего Союза журналистов в европейской ассоциации – это все мероприятия, приятные исключительно их участникам.

Что за экспортный продукт мы можем предложить нашим медиаколлегам, когда США им рассказывают о том, что они свободны, а мы несвободны, а свобода лучше, чем несвобода (кто бы спорил на самом деле)? Это другая ценностная шкала – суверенитет и мир.

Где же наши гранты на продвижение этих ценностей, пусть даже никак прямо не связанных с Россией, где публикации про то, что Чехия сама по себе имеет право определять свою политику по отношению к соседям, что в Праге помнят не только беду 1968-го, но и с благодарностью вспоминают спасение города в 1945-м, где антивоенная повестка в европейских медиа, даже не пророссийская, а просто проевропейская антивоенная, направленная на сбережение мира? Этого нет, но нет именно по нашей вине, недосмотру, лени и инерции.

Вопрос в том, что нам не стоит обижаться на то, что на нас нападают, перечисляя свои незаслуженные обиды. А давно пора нормально и активно работать самим на том же поле.

Источник: Блог Евгения Примакова