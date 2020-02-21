Пора говорить о новом общественном договоре

Ничто не предвещало, казалось бы. Послание президента Федеральному собранию 15 января внутренне заранее не вызывало каких-то эмоций. В очередной раз вспоминалась старая шутка «Почему все пользуются мазью Вишневского, если это мазь Вишневского?». Для СМИ Путин дает пресс-конференцию, для граждан горячую линию, а для депутатов и сенаторов оглашает послание. Ну ок, как принято в таких случаях писать. Послушаем, ознакомимся.

Однако уже больше месяца страна живет в совершенно другом ритме. И медийка, и экспертное сообщество, как умеют, обсуждают три вектора, которые смогли для себя выделить – демографию, Конституцию и смену правительства. Путин в очередной раз всех удивил: хотели новую повестку – вот вам, пожалуйста. Обсуждают, как умеют – с учетом изрядно поредевшей скамейки.

И как-то по умолчанию принято считать, что именно в этих темах и есть главный ответ на запрос, с которого президент начал послание – запрос на перемены. Между тем была в выступлении Путина фраза, которая гораздо больше похожа на идею и смысл этих перемен: «Величие России неотделимо от достойной жизни каждого гражданина».

Это гораздо сложнее обсуждать, потому что здесь и про хлеб гораздо меньше, и зрелище не сразу просматривается. Считать, что достойная жизнь гражданина (то есть та жизнь, которую и сам гражданин сочтет достойной) требует только усиления материальной помощи со стороны государства – просто. Но и только.

Еще год назад в предыдущем послании об этом было сказано много, но немного другими словами и другим тоном. Путин тогда подробно рассказывал элите о том, как живут люди, как устроено общество. Посмотрите на тот текст сейчас, президент будто настойчиво предлагал адресатам-чиновникам спуститься на землю.

Сейчас в финале послания прозвучали слова, которые связали – строго по тексту – с общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию: мнение людей должно быть определяющим, сильную Россию мы сможем построить только на основе безусловного уважения к мнению людей, к мнению народа.

Только это не исключительно про голосование в апреле, или когда оно будет. Это про то, каким может быть новый консенсус, который чрезвычайно необходим. Путин часто говорит о социальном контракте, а по факту пора говорить о новом общественном договоре. Договоре, в котором будет и про величие, и про достоинство, и про уважение. И этот договор, а считай новая принимаемая всеми средами система отношений между гражданином, группами граждан, государством – должен быть не написан на бумаге, а прочувствован. Граждане, представляющие государство, и граждане, представляющие свои семьи, должны научиться взаимной эмпатии. Пора начать принуждать их к совместной работе, потому что дистанция последнее время только росла.

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Все сложнее формулировать, за что большинство – потому что любое большинство, по мере возникновения новых проблем и задач, охотно разбивается на множество меньшинств. А с меньшинствами нужно договариваться – ну или не нужно, но тогда стратегии окончательно станут не нужны и придется ограничиваться тактиками. Тогда ни один масштабный проект не станет национальным – потому что люди и участия в нем никакого не почувствуют, и результаты не признают.

И вот эта дискуссия – важная и уже очень срочная – никак не начинается. Очевидно, ради нее придется вернуть из внутренней эмиграции очень многих людей, которые давно перестали себя чувствовать востребованными – и к черту подробности, почему и кто дурак.

И также ради этой дискуссии придется признать акторами людей, ни в какую эмиграцию не уходивших, живущих «простой жизнью», не великих «невеличек» – внезапно обнаруживающих себя то собирающими подписи против точечной застройки, то живущих в палаточном городке рядом с какой-нибудь свалкой (и не только о Шиесе речь, таких сюжетов много), то просто волонтерящих вокруг какой-то странной темы, полной ерунды. Просто чем дольше их не замечать, тем больше свою судьбу они будут выстраивать вне государства, тем труднее будет считать их своим активом, они им просто не станут.

И вот когда адресаты послания Федеральному собранию, горячей линии и пресс-конференции услышат Путина примерно одинаково – тогда слово «вместе» обретет реальный смысл. И тогда россияне, которых, конечно, через некоторое время станет больше, создадут что-то действительно важное и скорее всего великое.