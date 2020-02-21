Пора говорить о новом общественном договоре

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21 февраля, пятница  |  Последнее обновление — 20:13  |  vz.ru
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Российский рубль устоял перед американскими санкциями

Российской валюте предсказывают возврат к 70 за долларФото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Несмотря на бегство инвесторов в доллар в феврале, российская валюта показала свою силу, удержавшись в районе 64 рублей за доллар. Рубль – одна из немногих валют развивающихся стран, которой удается избегать ослабления к доллару. И даже введение санкций США против дочерней компании «Роснефти» не смогло нанести ущерба российской валюте. Откуда у нее взялась такая неуязвимость?  Подробности...
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Шнуров в политике может закончить как Собчак

У Шнура прорезался политический голосФото: Петр Ковалев/ТАСС
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил о начале политической карьеры – он вступил в Партию роста и готов участвовать в предстоящих выборах в Госдуму. Но для успешного перехода из шоу-бизнеса в политику от «звезды» потребуется много усилий, предупреждают эксперты. Иначе селебритиз быстро «стухают», как это было с походом в политику Ксении Собчак.  Подробности...
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Солист Rammstein сплотил ненавистников женщин

Новый проект Линдеманна назван в честь русского матерного обозначения мужского полового органаФото: кадр из видео
Скандальный проект солиста Rammstein Тилля Линдеманна с русским матом и порно подставил под удар актрис, снявшихся в его клипе. В их адрес поступают экстремистские угрозы, которые выдают за «доказательство плачевной ситуации с правами женщин в РФ». Что это − «чеченизация» российского общества или провокация, с которой должна разобраться ФСБ? Подробности...
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Остатки украинского флота способны сильно навредить России

Украинский диверсионный катер проекта 58181 «Кентавр ЛК»Фото: кадр из видео
ВМС Украины имеют шанс пополниться еще одним кораблем – после длительного ремонта спущен на воду десантный катер «Сватово». С одной стороны, эта новость вызывает разве что смех: настолько ничтожны боевые качества кораблей, оставшихся в распоряжении украинского военно-морского флота. С другой – ВМС Украины имеют реальные возможности сильно навредить России. Каким образом? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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От сжигания покрышек Украина дошла до сожжения людей

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Больны, конечно, не эвакуированные, тем более что нет причин не верить заявлениям минздрава. Больны все эти Васыли, незыблемо уверенные в своем праве уничтожать то, что им не нравится. Больна Украина. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Пора говорить о новом общественном договоре

Вадим Жарко, заместитель председателя комиссии по территориальному развитию и местному самоуправлению Общественной палаты Российской Федерации, директор по развитию АНО «Центр ПРИСП»
Уже больше месяца страна живет в совершенно другом ритме. И медийка, и экспертное сообщество, как умеют, обсуждают три вектора, которые смогли для себя выделить – демографию, Конституцию и смену правительства. Путин в очередной раз всех удивил. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

За шесть лет украинцы ускакали в средневековье

Андрей Медведев, Политический обозреватель
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              		 21 февраля 2020, 14:12

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              Ничто не предвещало, казалось бы. Послание президента Федеральному собранию 15 января внутренне заранее не вызывало каких-то эмоций. В очередной раз вспоминалась старая шутка «Почему все пользуются мазью Вишневского, если это мазь Вишневского?». Для СМИ Путин дает пресс-конференцию, для граждан горячую линию, а для депутатов и сенаторов оглашает послание. Ну ок, как принято в таких случаях писать. Послушаем, ознакомимся.

              Однако уже больше месяца страна живет в совершенно другом ритме. И медийка, и экспертное сообщество, как умеют, обсуждают три вектора, которые смогли для себя выделить – демографию, Конституцию и смену правительства. Путин в очередной раз всех удивил: хотели новую повестку – вот вам, пожалуйста. Обсуждают, как умеют – с учетом изрядно поредевшей скамейки.

              И как-то по умолчанию принято считать, что именно в этих темах и есть главный ответ на запрос, с которого президент начал послание – запрос на перемены. Между тем была в выступлении Путина фраза, которая гораздо больше похожа на идею и смысл этих перемен: «Величие России неотделимо от достойной жизни каждого гражданина».

              Это гораздо сложнее обсуждать, потому что здесь и про хлеб гораздо меньше, и зрелище не сразу просматривается. Считать, что достойная жизнь гражданина (то есть та жизнь, которую и сам гражданин сочтет достойной) требует только усиления материальной помощи со стороны государства – просто. Но и только.

              Еще год назад в предыдущем послании об этом было сказано много, но немного другими словами и другим тоном. Путин тогда подробно рассказывал элите о том, как живут люди, как устроено общество. Посмотрите на тот текст сейчас, президент будто настойчиво предлагал адресатам-чиновникам спуститься на землю.

              Фото: Алексей Никольский/ТАСС

              Сейчас в финале послания прозвучали слова, которые связали – строго по тексту – с общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию: мнение людей должно быть определяющим, сильную Россию мы сможем построить только на основе безусловного уважения к мнению людей, к мнению народа.

              Только это не исключительно про голосование в апреле, или когда оно будет. Это про то, каким может быть новый консенсус, который чрезвычайно необходим. Путин часто говорит о социальном контракте, а по факту пора говорить о новом общественном договоре. Договоре, в котором будет и про величие, и про достоинство, и про уважение. И этот договор, а считай новая принимаемая всеми средами система отношений между гражданином, группами граждан, государством – должен быть не написан на бумаге, а прочувствован. Граждане, представляющие государство, и граждане, представляющие свои семьи, должны научиться взаимной эмпатии. Пора начать принуждать их к совместной работе, потому что дистанция последнее время только росла.

              Все сложнее формулировать, за что большинство – потому что любое большинство, по мере возникновения новых проблем и задач, охотно разбивается на множество меньшинств. А с меньшинствами нужно договариваться – ну или не нужно, но тогда стратегии окончательно станут не нужны и придется ограничиваться тактиками. Тогда ни один масштабный проект не станет национальным – потому что люди и участия в нем никакого не почувствуют, и результаты не признают.

              И вот эта дискуссия – важная и уже очень срочная – никак не начинается. Очевидно, ради нее придется вернуть из внутренней эмиграции очень многих людей, которые давно перестали себя чувствовать востребованными – и к черту подробности, почему и кто дурак.

              И также ради этой дискуссии придется признать акторами людей, ни в какую эмиграцию не уходивших, живущих «простой жизнью», не великих «невеличек» – внезапно обнаруживающих себя то собирающими подписи против точечной застройки, то живущих в палаточном городке рядом с какой-нибудь свалкой (и не только о Шиесе речь, таких сюжетов много), то просто волонтерящих вокруг какой-то странной темы, полной ерунды. Просто чем дольше их не замечать, тем больше свою судьбу они будут выстраивать вне государства, тем труднее будет считать их своим активом, они им просто не станут.

              И вот когда адресаты послания Федеральному собранию, горячей линии и пресс-конференции услышат Путина примерно одинаково – тогда слово «вместе» обретет реальный смысл. И тогда россияне, которых, конечно, через некоторое время станет больше, создадут что-то действительно важное и скорее всего великое.


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