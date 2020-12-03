В Европе не осталось ни идей, ни нефти

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На Украине вражда с Россией стала бизнесом избранных

Украинские АЭС закупают втридорога запрещенное российское оборудование Александр Кондратюк/РИА Новости
Раскрыта очередная вопиющая схема того, как вопреки запретам Украина закупает втридорога российское оборудование для своих атомных станций через немецкого посредника. Подобная деловая практика стала уже распространенной для Москвы и Киева: появился целый пласт украинских бизнесменов, доходам которых напрямую угрожает возобновление дружбы Украины с Россией.  Подробности...
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Украинцы меняют отношение к Донбассу слишком медленно

Предоставление Донбассу автономии поддерживают 48,6% украинцев, против только 38,8% Игорь Маслов/РИА «Новости»
Опросы общественного мнения на Украине выявили, что большинство выступает за переговоры с Донецком и Луганском и за уступки Донбассу в целом. Украинцы исходят из того, что это принесло бы пользу самой Украине. Однако видеть в этой социологии повод для надежды преждевременно — цифры столь же лукавы, как и позиция Зеленского по Минским соглашениям. Подробности...
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Как Запад отказывался воевать против Гитлера

1942 год. Молотов (второй слева) и глава МИД Британии Иден подписывают советско-британский договор о войне против гитлеровской Германии. Крайний справа – Черчилль Историко-документальный
департамент МИД России
Почему открытие второго фронта, который был крайне необходим для борьбы с фашизмом, произошло только в 1944 году? Что мешало войскам США и Великобритании высадиться в Европе и какими способами СССР пытался приблизить этот момент? Обо всем этом рассказывают рассекреченные дипломатические документы тех лет. Подробности...
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«Медовый месяц» Европы с Байденом принесет пользу и России

Отношения Германии и США при Трампе резко испортились, теперь их ожидает подъем Maurizio Gambarini/DPA/Global Look Press
В Брюсселе – столице как НАТО, так и Евросоюза – объявили о перезапуске отношений с США при президенте Байдене. Еврокомиссия ожидает, что после ухода Трампа политический союз западных стран укрепится для «противодействия России» и «продвижения демократии в мире». На практике это означает новые санкции, революции и конфликты, но некоторые проблемы нашей страны, наоборот, получат решение. Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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В Европе не осталось ни идей, ни нефти

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Умер бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен (1926 – 2020). Он был последним главой Пятой республики, который не только хотел величия своей страны, но и имел возможности для того, чтобы достигать этой цели. Подробности...

Блогеры поклоняются богу по имени Всемогущий Хайп

Марина Ахмедова
Марина Ахмедова, Журналист, писатель
Когда девушка умерла, блогер втащил ее в дом – в прямом эфире. В прямом эфире приехала скорая. «Че, правда, мертвая? Че, правда, умерла?» – не переставал спрашивать блогер и рисоваться в стриме, когда у него на диване рядом лежало тело закоченевшей девушки. Подробности...

Как Русская армия превратилась в неуправляемую озверевшую толпу

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
3 декабря 1917 года произошло вопиющее, по меркам даже столетней давности, событие – солдатско-матросская толпа буквально растерзала командующего сухопутными вооруженными силами страны. Это ярко свидетельствовало о смене эпох. Подробности...
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Запад «продал и предал» Грузию

Обсуждение: 11 комментариев

Украинцы прозрели

Россию выгоняют из Приднестровья

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Умер доктор Борменталь из «Собачьего сердца»

2 декабря на 72-м году жизни скончался актер Борис Плотников, наиболее известный по роли доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце». Ранее Плотников был госпитализирован с коронавирусной инфекцией и неделю провел на аппарате ИВЛ
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Мир прощается с легендарным Диего Марадоной

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет из-за остановки сердца. После его смерти в Аргентине объявили трехдневный траур. Поклонники величайшего футболиста 20-го века во всем мире выражают свою скорбь
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Голая активистка Femen изобразила в Киеве «девочку на шаре»

Обнаженная активистка Femen провела перед зданием администрации президента Украины акцию против «насилия». Очевидно, сеанс стриптиза приурочен к стартовавшей в среду всемирной акции «16 дней против насилия». Активистка воссоздала образ «девочки на шаре» из известной картины Пикассо
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В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

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Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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    В Европе не осталось ни идей, ни нефти

    Тимофей Бордачёв
    Программный директор клуба "Валдай"
    		3 декабря 2020, 13:32

    Это – именно тот случай, когда употребление штампа «прощание с эпохой» является не только уместным, но и необходимым. На 94-м году жизни от последствий коронавируса умер бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен (1926–2020).

    Он был последним главой Пятой республики, который не только хотел величия своей страны, но и имел возможности для того, чтобы достигать этой цели. Жак Ширак, правивший на рубеже веков, еще хотел этого, но уже не мог. Все остальные уже даже не хотят. Поэтому Жискар – последний в ряду великих европейцев. С его смертью закончилась Европа, стремившаяся вернуть себе былую славу и уважение после катастрофы 1914–1945 годов.

    Как и многие действующие политики 1970-х годов, он оказался в тени значительных фигур прошлого и славы, буквально упавшей с неба на головы следующего поколения лидеров Запада, когда рухнул Советский Союз. При этом Франсуа Миттеран, смертельный враг Жискар д'Эстена, сменивший его на президентском посту, не принадлежал к другому поколению. Он тоже был фронтовиком и участником Сопротивления. Но на его правление выпали годы торжества, а аристократу у власти, как называли Жискара, досталась только борьба в самые сложные для стран Запада 1970-е годы.  

    Военно-политическое могущество СССР теснило США и их союзников на всех фронтах. Символом эпохи стал американский вертолет, поспешно эвакуирующий сотрудников посольства с крыши здания в момент падения антикоммунистического правительства Южного Вьетнама. В 1973 году западный мир испытал потрясения нефтяного кризиса – арабские монархии смогли впервые использовать нефть как геополитическое оружие.

    В этой борьбе был рожден главный лозунг европейской политики того времени: «Нефти у нас нет, но вот идей достаточно». Такие европейцы, как Жискар, понимали, что силовые возможности Старого Света уже никогда не будут прежними. А это значит, что нужно брать противника другим. В ноябре 1975 года по инициативе Франции создается «Большая семерка». США в этот период были крайне ослаблены военным поражением во Вьетнаме и нефтяным шоком, в моральном упадке находилось американское общество. Нужно было брать союзника, как говорится «тепленьким» – военный гегемон западного мира как никогда нуждался в поддержке союзников. И Жискар предложил возродить тот «концерт» держав, который сыграл такую важную роль в истории Франции после наполеоновского разгрома. Только вместо России роль самого сильного теперь играли США. В основе «семерки» – общие ценности, презрительное и потребительское отношений участников к остальному человечеству. Именно то, что объединяло европейских монархов в 19-м веке. Когда началось обрушение СССР и социалистического лагеря координация действий в «семерке» позволила Западу более эффективно завершить успешно для себя холодную войну. А европейцам – получить максимум из советского наследства.

    Фото: Vincent Kessler/Reuters

    1 августа 1975 года при решающем участии Жискара подписывается Хельсинкский акт. СССР был как никогда силен, но уже задумался об учреждении постоянного статуса, который мог бы обеспечить его дряхлеющей системе и руководству спокойные годы. Благодаря «третьей корзине», Хельсинки оказались началом не мирного сосуществования, а предвестником конца советского могущества. Позиция Запада в отношении Востока оставалась не менее жесткой, а стремление к победе в холодной войне двигало такими политиками, как Жискар, даже в самые сложные для них годы.

    Тем более, что в дискуссиях о роли ядерного оружия, об этом он пишет в своих мемуарах, Жискар придерживался жесткой позиции. Взгляд Франции, проповедником которого он выступал, состоял в том, что в случае большой войны удар ракетами с ядерными зарядами нужно наносить не по военным заводам, а по мирным городам Советского Союза. Франция получила ядерное оружие за 10 лет до прихода Жискара в Елисейский дворец – и этот козырь надо было использовать для того, чтобы теснее связать американцев с судьбой Европы. При Жискаре начинается программа строительства подводных лодок, способных нести ракеты, способные поразить индустриальный район Москвы – даже в 1970-е Европа, не обладающая собственными военными возможностями, была Вашингтону совершенно не нужна.

    Жискар был одним из президентов Пятой республики, сроком которого были целых семь лет, отмеренные еще Де Голлем. После него два таких срока отсидел Миттеран и полтора Жак Ширак. Теперь этот закон изменился – видимо, когда французы поняли, что все последующие будут хуже, продолжительность президентских полномочий сократили до пяти лет. И с 2008 года в стране сменилось уже три главы государства.

    При нем Франция избавилась от синдрома поражений в колониальных войнах, иностранный легион вернулся в Африку, как один из важных факторов местной политики. В самом начале президентства Жискара французский десант высадился в Заире, но не в эфемерных «миротворческих» целях, а для защиты сограждан и экономических интересов. Затем последовала военная интервенция в Чаде, о событиях которой с упоением пишет в своих воспоминаниях «Власть и жизнь» сам Жискар. 20 сентября 1979 года французские десантники по приказу Елисейского дворца захватили столицу Центрально-Африканской Республики и свергли ее президента Жана Беделя Бокассу, гостеприимством которого ради охоты сам Жискар пару раз пользовался до этого.

    В 1977 году в марсельской тюрьме последний раз сработала гильотина – последнее отсечение головы в Западной Европе. И при Жискаре был подготовлен закон об окончательной отмене во Франции смертной казни. Президент имел прекрасную аристократическую жену и массу любовниц, часто становясь предметом порицания даже в терпимой к таким вопросам французской среде. Он с восхищением относился к женщинам вне зависимости от того, были ли они депутатами парламента или звездами эстрады.

    История каждой страны – это летопись взлетов и падений. Особенно эти эпизоды выглядят красочно, когда речь идет о значительной державе. Прощаясь с Валери Жискар д'Эстеном, мы прощаемся с той Европой и той Францией, которая искала, любила, выдумывала.

    Сегодня плотные бабушкины объятия германского доминирования в Евросоюзе не оставляют возможностей для живой и наступательной политики. Французский порыв сменяется старческой экономией сил и немецкой бережливостью, которая диктует все, включая личные отношения между людьми. Взлет времен первых президентов Пятой республики оказался, видимо, последним в истории французского величия. Уже три президентских срока страна барахтается в ворохе проблем, решения которым не видно.

    Жискар д'Эстен надолго пережил свою эпоху. Уже 15 лет назад, будучи очень пожилым человеком, он руководил деятельностью Европейского конвента – единственного в истории европейской интеграции органа, который должен был демократическим путем создать для ЕС основной конституционный документ. С этой задачей он блестяще справился, но оказался бессилен перед национальным эгоизмом. Ученик и протеже Жискара – президент Жак Ширак – уничтожил его творение, когда в 2005 году вынес проект конституции для Европы на референдум. Европейская политика вернулась во времена жесткого соревнования национальных интересов. Только делают они это теперь в рамках институтов Евросоюза.   

    Позер-аристократ в Елисейском дворце выглядит весьма экзотически на фоне таких крепких хозяйственников, как Миттеран, Коль или Маргарет Тэтчер. Но на фоне современных европейских политиков, Валери Жискар д'Эстен – личность неординарная и приобретающая исторические масштабы.

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