Почему русские не обижаются

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Расцвету Крыма по-прежнему мешает наследие Украины

Крым и Севастополь по-прежнему сложно назвать «типичными» регионами РоссииФото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Сделано в Крыму многое, но проблемы остались, и это очень болезненные проблемы. Таков общий вывод недавнего совещания в Ялте, проведенного Владимиром Путиным. Чем может похвастаться полуостров, получивший за последние шесть лет колоссальные инвестиции из федерального бюджета? Каковы его «слабые места»? И почему о ряде его проблем часто говорят как о неразрешимых? Подробности...
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Коммунисты и либералы не захотели величия России

Инициативы президента по поддержке семей с детьми не понравились вечно недовольным несистемщикам и либераламФото: Станислав Красильников/ТАСС
Послание Владимира Путина Федеральному собранию понравилось большинству россиян. Люди отметили — президент говорил о проблемах, которые затрагивают их лично: доходах, поддержке семей, медицине и образовании. Успехи социальной политики Путин напрямую связал с величием страны. Не понравились инициативы президента лишь небольшой группе граждан. Об этом говорится в представленном в пятницу исследовании ВЦИОМ. Подробности...
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Путин решил превратить Россию в «семейную страну»

Поддержка семей с детьми стала главной темой послания президентаФото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Первая часть послания президента Федеральному собранию была адресована скорее не парламенту, а по сути каждой российской семье. Владимир Путин сразу начал свою речь с тревожных цифр о падении рождаемости в России и одной из причин этого прямо назвал бедность. Бедность и демографический спад стали препятствиями на пути политики «сбережения народа». Какие же шаги он наметил для преодоления этих двух зол? Подробности...
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Зачем Польша обвиняет освободителей в провале Варшавского восстания

75 лет назад, 17 января 1945 года советско-польские войска очистили Варшаву от гитлеровцевФото: РИА Новости
Минобороны рассекретило огромный массив документов об освобождении Варшавы. Особый интерес вызывает донесение советского разведчика с позывным «Олег», – опубликованный документ проливает новый свет на трагическую историю Варшавского восстания, утопленного немцами в крови осенью 1944 года. В тот момент Красная армия стояла на подступах к Варшаве, но еще не набралась сил, чтобы помочь восставшим. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Почему русские не обижаются

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Национальность – это нормально. Это естественно. Плохо, когда национальность начинает считать себя нацией, оставаясь национальностью. Подробности...

В послании Путина проявилось его мировоззрение

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Важны не только сами экономические меры (хотя их значение очень велико), но и то послание обществу, которое стоит за ними: государство осознает, что семья и дети – это огромная ценность, а родительство заслуживает самой решительной поддержки. Подробности...
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Германия начала борьбу за выживание в будущем миропорядке

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              Дмитрий Грунюшкин

              Почему русские не обижаются

              Дмитрий Грунюшкин
              писатель
              		 18 января 2020, 12:05

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              У нас на въезде в поселок в специальном доме живет бригада рабочих из Узбекистана. Работают на администрацию поселка, подрабатывают на частных заказах жителей. Нормальные ребята, вежливые, предупредительные, трудолюбивые. Ну, разве что немного слишком предприимчивые. После грейдирования камни с дороги, вывернутые грейдером, собрали и пытались продать дачникам. На халяву эти камни всем нужны, но покупать никто, разумеется, не стал. Так и лежат третий год. С березовыми отходами после чистки подлеса та же история. Стаскали все березки толщиной в руку к себе и продавали по цене строевого леса. Так и сгнило все.

              Но не об этом речь. Сегодня гулял с собакой мимо их «кишлака» и видел чудесное. Поссорились по какому-то поводу два узбека и ругаются. Один на другого кричит: «Ты чурка!» «Это ты чурка!» – отвечает второй.

              Так чудно мне стало. Подумалось, вот поссоримся мы с соседом, и я его... И тут завис. Не продолжается мысль никак. Ну и как я его? Я ведь его могу только матом обругать, в нетрадиционной ориентации обвинить или в полноценном умственном развитии усомниться. А по национальному признаку я его никак ни обидеть, ни оскорбить не могу. Как и он меня.

              Начал вспоминать, как можно русского национально обозвать. И ничего страшнее кацапа не вспомнил. А кацап... Ну что кацап? Ну кацап я, и что? Как-то вот совсем не обидно. Нельзя меня обидеть тем, что я есть. Никак. Меня даже «ватой» или «колорадом» не обидишь, хотя это к национальности уже отношения не имеет.

              Меня всегда удивляла какая-то нелепая боязнь обидеть человека, назвав его национальность. Однажды наши играли со сборной Израиля. И комментатор Гусев за полтора часа умудрился ни разу не произнести слово «еврей». Кажется, он считал это слово обидным. Меня потом убеждали, что это потому, что в команде не только евреи, там и друз один есть. Но когда это мешало называть французами игроков сборной Франции, где этнический француз вообще один?

              Фото: Эдуард Арцрунян,За мир и счастье на земле

              Чурка, хач, лабус, бульбаш, хохол, чухонец... Обидные прозвища. Но почему они обидные? Да потому что тот, кого так называют, готов обижаться. А русского русским не обидишь. Для обиды нужно некоторое ощущение собственной ущербности. Нормального хохла словом «хохол» тоже не обидишь. У моей жены подруга – хохлушка. Но ей это слово не нравится. Говорит, я не хохлушка, я хохолка. И хохочет. Ну как ты ее этим словом обидишь? Да никак. Для нее оно не обидное, а просто определение.

              Задумался я над этой странностью и стал думать мысль. Думал-думал. И пришел к выводу, что причина в таких понятиях как «нация» и «национальность». Возможно, трактовка моя отличается от академической, но зато объясняет кое-что.

              Нация не определяется кровью или родословной. Нация – это некое народообразование, объединенное не местом жительства и национальной идеей, а скорее вектором направления развития. Нация всегда направлена вовне. Национальность – это вопрос крови и частично менталитета. Вопрос крови в слове «нация» не звучит вообще. Ты американец? А кого при этом волнует, что ты еврей? Я русский. По рождению, по воспитанию, по духу. И никого не парит, что я полутатарин из Мордовии. Нация строится на принципе экспансии. Вовне. Не сохранение, а развитие. И никогда она не строится на обороне. Нация – это американцы, среди которых фиг найдешь двух человек с кровью одной чистоты. Времена WASP – белый, анлосакс, протестант – давно в прошлом.

              Нация – это русские, которые раздвигали границы от «Урала до Южных Курил», не глядя на то, кто с тобой в одном отряде – татарин, чухонец или помор. Екатерина была немкой, Барклай был шотландцем, Багратиони был грузином. Все они были русскими. Украинцы – были русскими. Вот это – нация.

              Но хуторское мышление не приемлет подобных масштабов. Хуторское мышление подразумевает тщательное вымеривание процента нехуторской крови. Хуторяне глупо гыгычут, кричат – орда, мокша!

              Да, блин. Мы – орда. Мы – мокша. Мы – буряты. Мы – чудь заволочская. Мы – все. Понимаете? Потому мы и нация, что мы вот это вот все. А все вот это – мы. Какая разница, кто по национальности сидит в танке, если это русский танк?

              И небратья могли бы быть с нами. Даже не так, не с нами. А одними из нас. Как миллионы украинцев по крови, которые живут тут и являются полноценными русскими. Частью нации.

              А за «стеной Яценюка» полно по крови русских, евреев, которые стали, добровольно стали, хуторянами по духу. Самое страшное, что им по глупости или сознательно подменили в прошивке понятия «нация» и «национальность». Им внушили: «Мы великие!» Но когда великая цель строится на ложном фундаменте, где вместо бетона – песок, последствия будут ужасны.

              Думаю, вся беда началась тогда, когда какая–то сволочь крикнула, что украинцы – это не национальность, а нация. Этот человек спустил курок. Он был убог и глуп. Но умные люди оказались глупее, чем он, приняв этот крик всерьез. Это уже другие сволочи еще глубже утопили разум, умудрившись начать мерить нацию процентами крови и рисунком на рубахах.

              Мы – великий народ! – закричали бандерлоги. Мы правим джунглями! Они называли Каа земляным червяком и желтой рыбой. И тогда пришел Каа...

              Национальность – это нормально. Это естественно. Плохо, когда национальность начинает считать себя нацией, оставаясь национальностью.

              Виноват тот, кто крикнул из ветвей – мы правим джунглями. На нем кровь.

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