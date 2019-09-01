Вечно обиженные

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Шойгу готовит к бою беспилотники

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Турция готова поставить российский истребитель на службу НАТО

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              ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
              		 1 сентября 2019, 13:19

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              Трагедия Второй мировой войны, начало которой отмечается 1 сентября, затронула сотни миллионов людей. Результатом войны стало в том числе появление понятий и смыслов, актуальных десятилетия спустя. В том числе – представлений об типичной политике руководства той или иной страны.

              И одно из самых ярких явлений в этом ряду представляет собой поведение тогдашнего польского руководства, к опыту которого постоянно обращается сегодняшние политики в Польше. Это  лицемерие и неблагодарность.

              Польша активно заигрывала с Гитлером, вела подчеркнуто антисоветскую политику, пыталась столкнуть Германию с СССР. Теперь же Польша постоянно упрекает Россию пактом Молотова-Риббентропа и не любит вспоминать про пакт Пилсудского – Гитлера (подписанного еще в январе 1934-го года!). Обвиняет СССР в разделе Польши, но игнорирует факт своего участия в разделе Чехословакии.

              Более того. Сначала, в 1919-м Польша воспользовалась распадом Российской империи – забрала себе земли западной Украины и Белоруссии. А когда двадцать лет спустя, в 1939-м, после скоротечного поражения польской армии, Россия вернула эти земли назад – она сразу превратилась в «агрессора» и «оккупанта». Советскую армию упрекают в том, что она не помогала восстанию в Варшаве, но забывают, что отправленные на переговоры с Армией Крайовой парламентеры Рокоссовского были подло убиты.

              Иначе говоря, Польша изображает из себя только жертву Второй мировой, но забывает о своей роли, в том числе умалчивая о сотрудничестве с Гитлером. Винит в своем поражении СССР, но не помнит, как и Великобритания, и Франция фактически отказались за нее воевать. 

              Фото: Фотохроника ТАСС

              Сегодня польские власти при каждом удобном случае плюют на память шестисот сорока тысяч советских солдат, погибших при освобождении Польши от нацизма. Здесь сносятся памятники советским воинам-освободителям, оскверняются их могилы. Говорится о том, что «один оккупант сменился другим».

              Да, послевоенный СССР во многом контролировал правительство Польши, но чем это отличается от того, как сегодня Варшаву контролирует Вашингтон? Превратить Польшу из независимой страны в чужую провинцию придумал не Сталин, а Гитлер. Во времена нацистской Германии поляков, как и славян в целом, не считали за людей. Вовсе не советская власть, а нацисты вешали объявления «полякам и собакам вход запрещен». Для советских же людей и польский народ, и польская культура были одними из самых близких. Фильмами «Ва-банк» и «Четыре танкиста и собака» засматривался весь СССР. Барбара Брыльска и Даниэль Ольбрыхский были кумирами миллионов советских зрителей.

              Иначе говоря, сегодня в Польше оскорбляют тех, благодаря кому страна осталась в истории. Переписывают и искажают факты, манипулируют политическими оценками. 

              Никто не спорит, что во время Второй мировой польское государство понесло большие потери. Но все же и компенсация была значительна. И получена она была благодаря России. Это Сталин настаивал, чтобы польская граница была сдвинута глубоко на запад, туда, где до этого столетиями жили немцы. Две трети Восточной Пруссии, часть Силезии, Восточная Померания, Бреслау (ныне Вроцлав), Свиноуйсьце, Данциг и Щецин – все эти города и земли поляки получили за счет территории Германии. Сейчас это одни из важнейших промышленных районов Польши, основа ее процветания.

              Благодаря России Польша сохранилась как государство. Советские разведчики, пожертвовав своими жизнями, спасли от тотального разрушения древнейшую столицу Польши – Краков. Польша забрала у Германии лучшие порты на Балтийском море. После войны увеличила свое население в полтора раза. Восстановилась и поднялась на ноги. В лице СССР получила крупнейшего союзника, огромный рынок сбыта для своих товаров. И в конце 1980-х этого союзника предала.

              Почему так происходит? Возможно, дело в том, что еще четыреста лет назад, в XVI веке Россия победила Польшу в борьбе за право стать ведущей европейской империей. Три раза делила Польшу с другими европейскими государствами. Сотни лет была и остается ключевым участником мировой политики. Польша была жертвой Второй мировой, а Россия – победительницей в этой войне. Даже после распада СССР Россия остается государством первого ряда, а Польша - второго и третьего. Что это как не месть и зависть к большому соседу?

              Но ведь подобная реакция оскорбляет погибших польских солдат. Более того – оскорбляет весь польский народ. Были же у поляков и победы, и достижения. Дивизия Тадеуша Костюшко воевала геройски.

              Где же знаменитая польская гордость? Как сочетается она с готовностью современных польских властей прислуживать англосаксам? Польше пора вспомнить свой славянский дух и перестать вечно жаловаться, вечно вспоминать былые и придумывать фальшивые исторические обиды. Как это уже делают те поляки, которые без шума и втайне от польских властей сами восстанавливают памятники советским воинам-освободителям.

              Без всяких обид и с большой благодарностью.



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