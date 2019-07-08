Беги, Жора Габуния, до самой российской границы

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8 июля, понедельник  |  Последнее обновление — 20:51  |  vz.ru
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Сможет ли Россия навредить Америке с помощью евро

Расчеты в евро могут помочь России - но мало навредят долларуФото: Leonhard Foeger/Reuters
Россия и Евросоюз все чаще поднимают вопрос о том, чтобы перейти в расчеты на евро – особенно в том, что касается торговли энергоносителями. Москве и Брюсселю нужна страховка на случай недружественных действий Соединенных Штатов. Если эта идея в итоге будет претворена в жизнь, сможет ли она всерьез угрожать монополии доллара? Подробности...
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Украинцы придумали «славную победу» в мифической «войне с Россией»

Юбилей Конотопской битвы отмечался на Украине с размахом и шикомФото: riafan.ru/Леонид Андросов
Ровно 360 лет назад началась Конотопская битва, ставшая на современной Украине предметом культа. Войскам гетмана Выговского в союзе с поляками и крымскими татарами действительно удалось разбить русское войско. Но при ближайшем рассмотрении конотопский миф ничем не выделяется из традиционной украинской истории неудач, предательств, палачества и междоусобицы. Подробности...
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Активные россияне получат новые возможности

Молодежный форум «Территория смыслов» впервые стартовал в ПодмосковьеФото: АНО «Россия – страна возможностей»
«Все ограничения – только в голове: ты их либо сам себе создаешь, либо считаешь, что для тебя все возможно», – заявил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, напутствуя молодых участников форума «Территория смыслов». Он также предложил им решить задачу: разработать до конца форума новые проекты для развития страны. Подробности...
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Выходка Габунии дорого обойдется Грузии

За провокацией на телеканале «Рустави 2» стоит Михаил Саакашвили, считают экспертыФото: кадр из видео
Оскорбления ведущего телеканала «Рустави 2» в адрес Владимира Путина вызвали резкую реакцию как в России, так и в Грузии. В Тбилиси провокационные высказывания Георгия Габунии назвали преступлением. В Москве констатировали, что грузинский канал, реальным бенефициаром которого является Михаил Саакашвили, «пробил дно». Какие последствия может иметь выходка Габунии? Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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Беги, Жора Габуния, до самой российской границы

Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Всю ночь в прохладных подвалах Лубянки, так помогающих сохранить ум холодным, а сердце горячим, мы с полковником рисовали варианты будущего. И ни в одном из них грузинского камикадзе не просматривается. Подробности...

Телемост стал для Украины тестом на адекватность

Глеб Простаков, журналист
Диалог о мире невыгоден очень многим на Украине. Он грозит разрушить масштабные схемы заработка на войне, свести на нет крупные политические проекты, выстроенные на риторике ненависти, сломать олигархический консенсус украинских элит. Подробности...

Внутренний Гонконг есть в каждой стране

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Ни ущемление свобод, ни западное вмешательство не являются глубинным корнем попытки революции на особой территории Китая. Это ни что иное, как борьба глобалистов и «граждан мира» против национального государства. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
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            		 8 июля 2019, 20:15

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            Товарищи сочувствующие! Сам я не местный, бежал из Солсбери от карательной британской эвтаназии. Мой опыт существенно ограничивает меня в инструментарии принятия решения. Поэтому, в рамках провозглашенной на территории Российской Федерации демократии, обращаюсь к широкой общественности с вопросом – как нам спасти жизнь задорного грузинского камикадзе Жоры Габунии?

            Всю ночь в прохладных подвалах Лубянки, так помогающих сохранить ум холодным, а сердце горячим, мы с полковником рисовали варианты будущего. И ни в одном из них Жоры Габунии не просматривается. За исключением плана экстренной эвакуации персонажа с плодородной грузинской земли с попутным редактированием деталей его внешности до полной неузнаваемости – иначе как мы это через границы провезем, даже в багажнике, даже в ящиках паленого «Киндзмараули»?

            Наши недалекие соседи подкинули проблем. Главная карьерная перспектива Габунии на сегодняшний момент – дослужиться до роли его украинского тезки и коллеги Гонгадзе, чья так и ненайденная голова стала символом «оранжевой революции».

            В Грузии сейчас, как и на Украине 2000-х годов актуален запрос на сакральную жертву для начала очередного переворота и дележа власти. Возможно, Габуния действительно такой жгучий патриот, что готов послужить интересам «мишистов» Саакашвили, местных олигархов или президентки (извините за феминитив, но мы же о цивилизованной европейской стане говорим), только мы на это пойти не можем. Кто бы не обезглавил будущую сакральную жертву, а отмываться от его крови все равно придется нам.

            А мы только-только со Скрипалями вопрос закрыли. Габуния же даже не Скрипаль, в нем нет других смыслов, кроме как «человек, оскорбивший Путина».

            Оставить Жору в Тбилиси, это смириться с его ролью «живых консервов». А дальше будет реализован план «Россия мстит пламенному грузину». «Новичок», хайли лайкли, санкции – все, как любит цивилизованный мир. Но возвращаемся к нашему главному вопросу – зачем оно нам надо? Нам, как никому другому, Жора нужен живой и невредимый, как символ долготерпения и мудрости российского народа. Беда в том, что это нужно только нам. А тем, кто Россию демонизирует и обкладывает санкциями, нужно совсем другое. Правильно – труп Жоры и обличение «кровавого режима».

            Поэтому реалисты считают, что Габунию упаковали как «живые консервы», чтобы дискредитировать Россию.

            Оптимисты же предполагают, что Габунию зарядили сторонники Бидзины Иванишвили – грузинского олигарха, контролирующего пол-страны (были времена, когда Бидзина был русским олигархом Борисом, владельцем банка «Российский кредит» и холдинга «Металлоинвест») и враждующего с каналом «Рустави-2». Мол, теперь-то Иванишвили задавит маленький, но очень гордый телеканал. И при таком раскладе живой Габуния, как свидетель провокации, гораздо более разговорчив, чем мертвый Габуния. Значит, и этот вариант Жору не спасет.

            Романтики, они же русская либеральная интеллигенция, имеют другой взгляд на события. Как главные наши фанаты, либералы уверены, что ни одно событие в мире не происходит без ведома и воли российской верховной власти. Ни Трампа не изберут, ни Собор Парижской Богоматери не загорится, ни кошка котят не бросит.

            Поэтому русские либералы даже придумали Жоре кличку – Гебуния, толсто намекая на провокацию с нашей стороны. Мол, это мы в душных (что не правда) подвалах Лубянки вдохновили агента Г. на публичный демарш, чтобы был повод разбомбить Тбилиси и напиться крови грузинско-христианских младенцев. Версия нам льстит, как и вся комплементарная для нас деятельность либеральной интеллигенции. Тогда тем более надо эвакуировать агента, пока местные его не раскусили.

            Пессимисты, склонные к мелодраме, вообще считают, что у Жоры обнаружили неизлечимую болезнь, и он решил выпилиться таким изящным способом, а не ходить под себя пять лет под ненавидящими взглядами родственников. Но мы, как приверженцы гуманистической идеи, не можем потворствовать самоубийству. Тем более, в современных московских хосписах, спасибо Федермессер, есть все условия для достойного завершения жизни.

            Но лично я не люблю драм, конспирологии и усложнений. И если простой грузинский мальчик Габуния спалился на жене своего влиятельного соплеменника (или муже, не суть), нет ничего более рационального, чем напрыгнуть потом на Путина.

            Это единственный шанс катапультироваться из Грузии, где тебя ждет только выезд в лес в одну сторону. Потому что последний сейчас, кому нужна твоя смерть – это тот, на кого ты напрыгиваешь. И только он может защитить тебя от кривого грузинского ножа и прочих житейских невзгод.

            Так что беги, Жора, беги! До самой российской границы.


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