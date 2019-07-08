Беги, Жора Габуния, до самой российской границы

Товарищи сочувствующие! Сам я не местный, бежал из Солсбери от карательной британской эвтаназии. Мой опыт существенно ограничивает меня в инструментарии принятия решения. Поэтому, в рамках провозглашенной на территории Российской Федерации демократии, обращаюсь к широкой общественности с вопросом – как нам спасти жизнь задорного грузинского камикадзе Жоры Габунии?

Всю ночь в прохладных подвалах Лубянки, так помогающих сохранить ум холодным, а сердце горячим, мы с полковником рисовали варианты будущего. И ни в одном из них Жоры Габунии не просматривается. За исключением плана экстренной эвакуации персонажа с плодородной грузинской земли с попутным редактированием деталей его внешности до полной неузнаваемости – иначе как мы это через границы провезем, даже в багажнике, даже в ящиках паленого «Киндзмараули»?

Наши недалекие соседи подкинули проблем. Главная карьерная перспектива Габунии на сегодняшний момент – дослужиться до роли его украинского тезки и коллеги Гонгадзе, чья так и ненайденная голова стала символом «оранжевой революции».

В Грузии сейчас, как и на Украине 2000-х годов актуален запрос на сакральную жертву для начала очередного переворота и дележа власти. Возможно, Габуния действительно такой жгучий патриот, что готов послужить интересам «мишистов» Саакашвили, местных олигархов или президентки (извините за феминитив, но мы же о цивилизованной европейской стане говорим), только мы на это пойти не можем. Кто бы не обезглавил будущую сакральную жертву, а отмываться от его крови все равно придется нам.

А мы только-только со Скрипалями вопрос закрыли. Габуния же даже не Скрипаль, в нем нет других смыслов, кроме как «человек, оскорбивший Путина».

Оставить Жору в Тбилиси, это смириться с его ролью «живых консервов». А дальше будет реализован план «Россия мстит пламенному грузину». «Новичок», хайли лайкли, санкции – все, как любит цивилизованный мир. Но возвращаемся к нашему главному вопросу – зачем оно нам надо? Нам, как никому другому, Жора нужен живой и невредимый, как символ долготерпения и мудрости российского народа. Беда в том, что это нужно только нам. А тем, кто Россию демонизирует и обкладывает санкциями, нужно совсем другое. Правильно – труп Жоры и обличение «кровавого режима».

Поэтому реалисты считают, что Габунию упаковали как «живые консервы», чтобы дискредитировать Россию.

Оптимисты же предполагают, что Габунию зарядили сторонники Бидзины Иванишвили – грузинского олигарха, контролирующего пол-страны (были времена, когда Бидзина был русским олигархом Борисом, владельцем банка «Российский кредит» и холдинга «Металлоинвест») и враждующего с каналом «Рустави-2». Мол, теперь-то Иванишвили задавит маленький, но очень гордый телеканал. И при таком раскладе живой Габуния, как свидетель провокации, гораздо более разговорчив, чем мертвый Габуния. Значит, и этот вариант Жору не спасет.

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Романтики, они же русская либеральная интеллигенция, имеют другой взгляд на события. Как главные наши фанаты, либералы уверены, что ни одно событие в мире не происходит без ведома и воли российской верховной власти. Ни Трампа не изберут, ни Собор Парижской Богоматери не загорится, ни кошка котят не бросит.

Поэтому русские либералы даже придумали Жоре кличку – Гебуния, толсто намекая на провокацию с нашей стороны. Мол, это мы в душных (что не правда) подвалах Лубянки вдохновили агента Г. на публичный демарш, чтобы был повод разбомбить Тбилиси и напиться крови грузинско-христианских младенцев. Версия нам льстит, как и вся комплементарная для нас деятельность либеральной интеллигенции. Тогда тем более надо эвакуировать агента, пока местные его не раскусили.

Пессимисты, склонные к мелодраме, вообще считают, что у Жоры обнаружили неизлечимую болезнь, и он решил выпилиться таким изящным способом, а не ходить под себя пять лет под ненавидящими взглядами родственников. Но мы, как приверженцы гуманистической идеи, не можем потворствовать самоубийству. Тем более, в современных московских хосписах, спасибо Федермессер, есть все условия для достойного завершения жизни.

Но лично я не люблю драм, конспирологии и усложнений. И если простой грузинский мальчик Габуния спалился на жене своего влиятельного соплеменника (или муже, не суть), нет ничего более рационального, чем напрыгнуть потом на Путина.

Это единственный шанс катапультироваться из Грузии, где тебя ждет только выезд в лес в одну сторону. Потому что последний сейчас, кому нужна твоя смерть – это тот, на кого ты напрыгиваешь. И только он может защитить тебя от кривого грузинского ножа и прочих житейских невзгод.

Так что беги, Жора, беги! До самой российской границы.