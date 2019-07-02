Украинская Федерация на карте мире

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2 июля, вторник  |  Последнее обновление — 09:08  |  vz.ru
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Приехать в Россию станет гораздо легче

Калининград станет куда более открыт для иностранцевФото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Россия делает еще один шаг навстречу иностранным туристам. С 1 июля они смогут посещать по упрощенной процедуре – с помощью электронной визы – еще один российский регион, Калининградскую область. Ранее такой же порядок въезда в Россию уже был опробован на Дальнем Востоке, но перспективы этой модели въезда куда масштабнее. Подробности...
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Саммит G20 в Японии запомнится гиперактивностью России

По оценке экспертов, Владимир Путин реализовал на саммите G20 в Осаке все возможные задачиФото: Илья Питалев/РИА Новости
Встреча G20 в Японии подтвердила свою востребованность. Об этом заявил Владимир Путин по итогам саммита, результатами которого остался доволен. В субботу глава государства рассказал о своих встречах с мировыми лидерами, в том числе Дональдом Трампом, Терезой Мэй и Ангелой Меркель. Эти контакты явно продемонстрировали новую тенденцию в отношении к России. Подробности...
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Антироссийский демарш Катамадзе хуже, чем демарш Кикабидзе

Отказавшись от концертов в России, Катамадзе поддержала митингующую в Тбилиси оппозициюФото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Новость о том, что Нино Катамадзе удалила свой пост с заявлением об отказе от выступлений в России, оказалась дезинформацией: мы действительно прощаемся. Неожиданное решение певицы прокомментировал даже пресс-секретарь Кремля, а «сетевые воины» уже вторые сутки упражняются в остроумии на ее счет. Меж тем, в сложившейся ситуации нет ничего хорошего и ничего веселого. Подробности...
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Западное общество начинает менять мнение о гомосексуалистах

Возможно, традиционное понимание семьи начинает возвращаться в АмерикуФото: Wothe, K./picture alliance/
Arco Images G/DPA/ТАСС
Похоже, прямо на наших глазах происходит смена одной из важнейших тенденций, характерных для общества Запада. Группы людей с нормальной сексуальной ориентацией начинают воспринимать себя как угнетенные меньшинства – по сравнению с представителями реальных секс-меньшинств. Эти изменения фиксируют и социологи – но еще более важно появление реальных инициативных групп. Подробности...
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Затопленным селам Сибири приходит экстренная помощь

Паводки в Иркутской области начались из-за проливных дождейФото: Владмир Смирнов/РИА "Новости"
Наводнение в Иркутской области оставило без крова над головой несколько тысяч человек. Еще десятки тысяч остались без света и жалуются на перебои в работе мобильной связи. Разрушены дамбы, мосты, трубопроводы и автомобильные дороги. Из-за чего случилось стихийное бедствие и что делается для того, чтобы помочь пострадавшим? Подробности...
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Украинская Федерация на карте мире

Глеб Простаков, журналист
В долгосрочной перспективе федеративная Украина имеет больше шансов на сохранение себя в нынешних границах, чем раздираемое неразрешимыми противоречиями унитарное государство. Подробности...

Корейская шоу-дипломатия Трампа не подойдет для Ирана

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
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            Глеб Простаков

            Украинская Федерация на карте мире

            Глеб Простаков
            журналист
            		 2 июля 2019, 09:00

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            Сразу два мощных информационных повода появились в начале недели. Глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявил о возможности предоставления официального статуса русскому языку непризнанным республикам Донбасса, если те вернутся в состав Украины. Более того, Богдан дал понять, что не видит проблемы, если такая практика распространится и на другие русскоговорящие регионы Украины на юге и востоке.

            Другое заявление – на этот раз главы украинского Совбеза Александра Данилюка – не менее примечательно. Данилюк заявил, что выполнение Минских соглашений – в интересах Украины. Он также признал необходимость выполнения политической части этих договоренностей, а именно: предоставлении амнистии участникам конфликта и особого статуса неподконтрольному Донбассу.

            После отпевания и похорон мирного плана по-мински, которые устроила украинская «партия войны» в лице экс-президента Петра Порошенко и министра внутренних дел Арсена Авакова, это заявление будоражат своим контрастом с мейнстримной риторикой, преобладающей на Украине.

            Нужно понимать, что Богдан и Данилюк – ключевые люди в окружении Владимира Зеленского, представляющие при этом разные стороны влияния на новоизбранного президента. Андрей Богдан тесно связан с предпринимателем Игорем Коломойским, усилиями которого Зеленский стал президентом. Александр Данилюк – продукт западного влияния на Украину, тесно интегрированный в международный финансовый истеблишмент. Их синхронные заявления на тему Донбасса не случайны и продиктованы складывающей внешней и внутренней повесткой Украины.

            В первую очередь, речь идет о реакции на стремительно падающий рейтинг президентской силы «Слуга народа». Партия, которая еще недавно претендовала на единоличное большинство в будущей Верховной Раде, сегодня теряет свой электорат со скоростью один процентный пункт в неделю.

            Фото: president.gov.ua

            Последние опросы показывают, что рейтинг «Слуги народа» снизился с 48% до 43%. Прогноз – негативный. Кредит доверия Зеленскому столь же высокий, сколь и хрупкий: от него ждут выполнения предвыборных обещаний, главное из которых – установление мира на Донбассе. Причем, как показали падающие рейтинги, ждут быстрых решений.

            На международной арене дуют те же ветра. Во время европейского турне Зеленского и немецкий канцлер Ангела Меркель, и французский президент Эммануэль Макрон дали понять, что ждут от украинского президента перемены риторики и действий. Большое впечатление произвело возвращение России в ПАСЕ, что стало предвестником если не снятия санкций, то, по крайней мере, активизации диалога на эту тему. На саммите G20 Украина вовсе не была центром переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина.

            Время ускорилось и стало играть против Зеленского и его команды.

            Там, наконец, поняли: продолжать играть в молчанку по главной теме и развлекать публику постами в Фейсбуке не получится. В противном случае рейтинг «Слуги народа» упадет до критических значений, а президентской партии придется искать уже не одного, а нескольких партнеров по коалиции, что сильно умерит аппетиты и свободу действий президента, получившего рекордные 73% голосов на выборах.

            А теперь представим, что нынешние заявления – своеобразная артподготовка, и сразу после июльских выборов в парламент Владимир Зеленский форсирует выполнение Минских соглашений. Нет сомнений в том, что это вызовет колоссальное напряжение в рядах активного меньшинства, руками и голосами которого Украина была поставлена с ног на голову в последние пять лет. Это меньшинство хорошо организовано, вооружено и мотивировано.

            Многие из этих людей прошли или проходят военную службу на востоке Украины, служат в рядах полиции и Нацгвардии, имеют доступ к оружию и ориентируются на радикальных лидеров, открыто заявляющих о силовом сопротивлении попыткам «реванша». Эти люди – угроза режиму. И в команде Зеленского хорошо осознают эту угрозу.

            Практическая реализация Минска чревата новым Майданом, в котором стадия с чаем и печеньем будет пропущена, а радикалы сразу перейдут к вооруженному захвату власти. Один из выходов из этой ситуации – делегирование ответственности. Спуск части решений по широкому кругу вопросов на региональный уровень. И едва ли эти вопросы ограничатся только темой языка. Требование об особом статусе, который включает в себя помимо прочего, возможность организации подчиненной местных властям полиции и судебных органов, после Донбасса может распространится по всей Украине.

            Будучи неподконтрольными, эти процессы попросту разорвут страну. Единственный выход в этом случае – федерализации Украины. Слово, от которого украинский политический бомонд мутит не меньше, чем от маршей Бессмертного полка. И все же именно федерализация, как бы она ни была названа, сегодня кажется единственным способом удержания власти и сохранения страны в условиях реализации Минских соглашений. Брать штурмом офис президента уже не будет смысла – ведь часть важных решений будет спущена на места. Радикалы станут проблемой и региональных руководителей тоже.

            В долгосрочной перспективе федеративная страна имеет больше шансов на сохранение себя в нынешних границах, чем раздираемое неразрешимыми противоречиями унитарное образование. Кроме того, под соусом изменения государственного устройства страны с унитарного на федеративный можно провести кампанию выборов в местные органы власти. До этих выборов осталось больше года – срок достаточный для того, чтобы не только запустить процесс выполнения Минских соглашений, но и перекроить государственное устройство Украины. В этом случае региональные выборы будут кратно важнее, чем президентские или парламентские.

            В стране есть Украинская Федерация Йоги, Украинская Федерация Скандинавской ходьбы и даже Украинская Федерация Летающих дисков. Почему бы на карте мире не появится просто Украинской Федерации.


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