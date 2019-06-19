Если довериться России, то откроется тайна

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19 июня, среда  |  Последнее обновление — 13:11  |  vz.ru
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Газпром сделал Дании последнее предупреждение

Оператор «Северного потока – 2» готов засудить Данию за задержку выдачи разрешенияФото: Anton Vaganov/Reuters
Газпром открыто предупредил Данию о том, что абсолютно необоснованная задержка прокладки «Северного потока – 2» в датских водах не пройдет для страны бесследно. Оператор газопровода готов биться в суде и требовать компенсаций убытков от столь вопиющего беззакония. Когда наступает день икс для датской части «Северного потока – 2»?  Подробности...
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Азербайджан не заметил кражу останков Хаджи-Мурата

Вот уже 167 лет отрубленная голова Хаджи-Мурата хранится в кунсткамере в ПетербургеФото: Е.Е. Лансере
В горах Дагестана прошла церемония перезахоронения героя аварского народа Хаджи-Мурата. Однако власти самого Азербайджана отказались расследовать похищение останков, сделав вид, что они не в курсе. Многие уверены, что Баку решил не скандалить, поскольку в глубине души рад был избавиться от могилы Хаджи-Мурата. Подробности...
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Туроператоров отлучают от церкви

Одной из причин появления «Закона о паломничестве» думцы назвали случаи обмана богомольцев Фото: «Преподобный Амвросий Оптинский»,
Светлана Ивлева
Духовное понятие «паломник» становится в России юридическим. Госдума приняла закон, дающий официальный статус такой категории верующих. А главное – возить россиян и иностранцев «по святым местам» турфирмам отныне запрещено. Таким правом теперь обладают только представители конфессий. Как изменится религиозный туризм в России? Подробности...
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Американская полиция подбрасывает трупы

Шокирующее убийство в Мемфисе вызвало массовые беспорядки. Протестующие уверены, что убийц оправдаютФото: Ricardo Arduengo/Reuters
Это звучит как издевательство, но в США действительно линчуют негров. Впрочем, не только их. Все разговоры о коррумпированности российского правосудия и жестокости стражей правопорядка меркнут на фоне американских реалий, где можно быть расстрелянным в своей машине или на пороге собственного дома, не совершив ничего противозаконного. Почему это происходит? Подробности...
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Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению

Не исключено, что к гибели «Суперджета» привела его заточенность под левую рукуФото: Следственный комитет РФ/РИА «Новости»
После майской катастрофы «Суперджета» МАК выпустил доклад с оценками ее причин. Сенсаций он не содержит, поскольку косвенно возлагает основную вину за гибель пассажиров на экипаж. Выяснилось, что командир экипажа при посадке зачем-то дергал ручку управления максимально туда-сюда. Вопросы есть и к технике. Но, судя по всему, опытный экипаж мог бы в тех условиях посадить самолет без особых проблем. Подробности...
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Если довериться России, то откроется тайна

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Россия – это такая страна на ладошке у Бога. Если ты хороший человек и тебе в глубине души что-то очень надо, то она тебе даст – щедро и весело плеснет в лицо радугой, предутренней дымкой, белыми ночами и светом фонарей на Рубинштейна. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Чужой Георгий Жуков и власовцы под кроватью

Дометий Завольский, историк-архивист
То, что новые красные сейчас именуют «борьбой за историю», уместнее всего назвать даже не мракобесием, а изуверством. Изуверство – это не жестокость. Это искаженная, выродившаяся вера, ведущая ко всяческим мерзостям. Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев

Как победу СССР над Гитлером сотрут из мировой истории

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
А давайте еще раз поговорим о Победе. С точки зрения символов. Тех самых символов, которые жестко уничтожаются тем же Цукербергом. Благодаря чему скоро получится, что СССР не только не выиграл, а вообще не участвовал в войне. Подробности...
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      Чернобыль переживает туристический бум

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      Как американские военные корабли бесчинствуют в Мировом океане

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            Сколько детей в вашей семье?


            Анна Долгарева

            Если довериться России, то откроется тайна

            Анна Долгарева
            журналист, поэт, военный корреспондент
            		 19 июня 2019, 11:56

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            Я шла по Невскому – вообще в Питере мало кто любит Невский, потому что всегда шумно, и толпа, и много туристов, но если нужно потеряться из мира вещей и уйти в небесный Петербург, то первой дорогой всегда станет Невский, здесь ты сделаешь первый шаг – когда перестанешь замечать толпу, а только ангелов, и всадников, и горгулий, и еще Санкт-Петербургское небо.

            Я шла по Невскому, и я остановила каких-то двух парней. Кажется, они были испанцы; я не очень хорошо владею английским, и они – как оказалось – тоже. Я спросила у них – какие впечатления от Петербурга, ребята? И они охотно, наперебой, говорили: здесь очень ярко, здесь яркие и живые люди. Вчера мы познакомились с какими-то русскими ребятами (русские такие веселые, добрые), и пошли в паб, и пили до утра, и эти белые ночи, город-приключение, яркий город.

            Так странно, да? Вот этот город туманов и серо-синего старинного камня, он – яркий.

            (Справедливости ради стоит отметить, что это было как раз в те два дня, когда в Петербурге ужасно жгло солнце и стояла тридцатиградусная жара).

            А потом я подумала: наверное, им было это нужно. Наверное, этим ребятам, веселым и радостным, плохо говорящим по-английски, нужно было, чтобы город тайн и мистики повернулся к ним улицей Рубинштейна, залитой светом от белой ночи и фонарей, и какие-то яркие (веселые, добрые) русские ребята поили их там вискарем.

            Фото: Dmitri Lovetsky/AP/ТАСС

            Потому что Россия – это такая страна на ладошке у Бога, и если ты хороший человек и тебе в глубине души что-то очень надо, то она тебе даст – щедро и весело плеснет в лицо радугой, дымкой предутренней, светом фонарей на Рубинштейна. Потом эти ребята (испанцы, а может, аргентинцы) будут рассказывать о ярком Петербурге и добрых русских, а их будут слушать с изумлением, даже попытаются объяснить, что обычно все совсем не так. Может быть, они проведут в Петербурге еще неделю и тоже изменят мнение, но тогда им нужно было чудо, и Россия – страна на ладошке Бога, и Петербург – самый волшебный из ее сыновей – дали им его.

            Я шла потом дальше – и на меня давила жара, и было тяжело и грустно, потому что я когда-то покинула этот город, чтобы искать ответы, а ответов я не нашла, и жизнь стала бессмысленной. Я шла и не знала, возвращаться ли мне, и маятно было, и больно, и тоскливо, и придавливало к горячему асфальту.

            А потом вдали возник Смольный собор; не знаю, почему, но он возникает в моей жизни часто внезапно: идешь, идешь, и вдруг – бело-голубые линии, устремленные в небо, неземные линии, не принадлежащие древним болотам и шведским костям, только небо и солнце.

            И когда появляется Смольный, то он заставляет тебя оторопеть, непременно, потому что это тоже явное присутствие Бога на земле, во-первых, существование его, во-вторых, вот это внезапное – каждый раз – появление.

            Калики перехожие брали клюку и узелок, шли по России – издавна, из века в век шли. Бросали однажды насиженные дома, бросали домочадцев, уходили искать правду, и правда открывалась им, потому что правда рассыпана по России и брызгает в глаза человеку с чистым сердцем, если тот долго идет и внимательно смотрит. Что это будет? Деревянная церквушка, чьи стены в вечернем свете на миг покажутся золотыми линиями небесных врат, или же темная фигура человеческая с мечом, проступившая на отвесной скале над озером?

            Чудеса приходят к открытым сердцам, если довериться России и отдаться ее дорогам. Чудеса, утверждающие существование Бога не менее явно, чем если бы Он явился во плоти. И кажется, что легко спутать настоящее чудо с нечаянной радостью – но да и что здесь такого, если легко? Кто ищет, тот найдет, и потому идут, идут по Руси перехожие калики. Хиппи в грязных хайратниках, с косичками у лица, тормозят фуры на обочине трассы. Бичи трясутся в грузовых вагонах поездов. Они знают эти чудеса, ищут увидеть их снова.

            Ну потому что такая Россия – волшебная страна.


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