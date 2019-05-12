Связь времен стала внутренней потребностью

В начале 90-х годов прошлого века свершилась вековая мечта отечественных сторонников западного пути развития. Россия подписала смертный приговор собственному прошлому, прокляв его – как советское, так и имперское – и взяла равнение на Запад, признав проигрыш в длившемся 70 лет противостоянии с «цивилизованным миром». Все, чем грезили наши «европейцы», казалось бы, становилось реальностью: права и свободы человека, политические партии, разделение властей и прочая мишура, которую в странах западной демократии считают основой общественного быта. Но воплотить в жизнь либеральные рецепты нашим «чигагским мальчикам» или удавалось плохо, или вообще в итоге получалось все наоборот. Казалась бы, единая демократическая платформа должна была сплотить российский народ, а на деле вышло прямо наоборот.

Страна гигантскими темпами двигалась к распаду на этнические республики, откуда с удвоенной силой стали изгонять русских. Даже некоторые вполне себе русские регионы – такие как Свердловская область – стали задумываться об отделении от остальной России. Демократические свободы, которые, как нас уверяли, обеспечат России мир и процветание, в итоге обернулись неслыханной рознью, расцветом самого примитивного и архаичного национализма (как в Чечне или Башкирии) и чудовищной нищетой. Отдельные люди получили возможность ограбить страну, присвоив себе активы, которые создавались коллективным трудом. С демократией вышло так себе, а с погружением в убожество и разлад – на отлично.

В начале 2000-х власть в России переменилась и постепенно начался отход от либерального курса. Сурковское определение «суверенной демократии» мне кажется вполне аутентичным. Не отрицая необходимости идти по пути демократического развития, руководство страны решило восстановить связь с прошлым, признав историческое и культурное наследие бесценной сокровищницей, откуда нынешнее поколение способно черпать силу духа, мужество, формировать на основе изучения величайших примеров героизма, родной культуры, традиций свою особую, русскую систему ценностей. И здесь встает закономерный вопрос: а являемся ли мы продолжателями дела наших предков, стоим ли мы вровень с титанами мысли, героями, творцами, тружениками, воинами? Добавляем ли мы что-то к русской цивилизации, или происходит обеднение и размывание ее свойств и смыслов? По слову Михаила Юрьевича Лермонтова, «богатыри - не вы». А наследование идеям, питавшим русскую историю, является лишь декларацией, а не реальностью. «Порвалась цепь времен!», как восклицал шекспировский Гамлет.

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Я глубоко убежден, что мы – это все те же русские люди, все тот же духовный космос, который начинали строить основатели российского государства и продолжали поколение за поколением, век за веком жители нашей великой страны. Отношение к прошлому – а сегодня мы точно знаем, что нам есть, чем гордиться – это показатель неразрывной связанности с историческим процессом сегодняшнего поколения россиян. Связь времен стала нашей внутренней органичной потребностью. И мы вплетаем в наше движение вперед все те же смыслы, развиваем те качества национального характера, которые испокон веку были присущи русскому человеку. Сострадание и помощь ближнему стали этической основой политических событий путинского периода в России.

Эта неправда, что политика и мораль есть вещи не соприкасающиеся. Взяв под защиту абхазов и осетин – народы, когда-то завоеванные русской армией, а теперь нуждающиеся в ее помощи – вернув Крым, поддерживая Донбасс, Москва демонстрирует, что она не готова отдавать на растерзание ни единой пяди русского мира, что «свои люди» должны знать, что их не бросили и не бросят, как это сделала ельцинская Россия. Русская цивилизация вновь стала костью в горле западного мира. Будучи верны христианским православным ценностям, мы больше не кладем на алтарь мнимой дружбы с Западом сотни тысяч соотечественников. Россия, упрощая процедуру вступления в ее подданство для разных категорий тех, кого она считает представителями Русского мира, открывает двери всем, кто нуждается в ее материнском внимании. Мы вновь двигаем вперед науку, космос, вооружения. Российское искусство нельзя назвать аутсайдером, у нас есть великие имена в самых разных областях – от балета и музыки до литературы.

И, наконец, так же, как и в Великую Отечественную, русский человек в Донбассе сражается с нацизмом. Воюет бескомпромиссно, проливая кровь, отдавая жизнь, чтобы деды и прадеды, смотрящие ему в спину, знали – он не сдастся, он вновь одержит победу над внезапно ожившим злом. Героическое прошлое на донбасских фронтах придвинулось к современнику вплотную.

Русский мир есть. Он существует.