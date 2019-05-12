Связь времен стала внутренней потребностью

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12 мая, воскресенье  |  Последнее обновление — 11:19  |  vz.ru
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Лукашенко захотел от России много денег

Александр Лукашенко ожидает получить от России сотни миллионов долларов за некачественную нефтьФото: kremlin.ru/Global Look Press
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал причину загрязнения нефтепровода «Дружба» и оценил причиненный ущерб в сотни миллионов долларов. Он восхитился тем, с какой жесткостью отреагировал на проблему Владимир Путин, назвав его «молодцом». Но насколько странам удалось справиться с непростой ситуацией и смогут ли они договориться о выплате компенсаций без обращения в международные суды? Подробности...
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Новые реформы изменят Европу до неузнаваемости

Европа поставлена перед одним из важнейших решений в своей историиФото: Katarina Stoltz/Reuters
9 мая, когда в России отмечают годовщину победы над гитлеровской Германией, во всех странах Евросоюза празднуется так называемый День Европы – политический праздник, посвященный началу европейской интеграции в 1950 году. Сегодня Европа оказалась в ситуации, когда могут быть пересмотрены самые базовые принципы существования ЕС. Что это означает и для Европы, и для России? Подробности...
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Подвиг тувинского «Бессмертного полка»

«Бессмертный полк» в Туве становится полноценной народной традициейФото: Пресс-служба администрации Тувы
22 июня 1941 года Тувинская Народная Республика (ТНР) в качестве независимого государства вступила в Великую Отечественную войну – и стала первым союзником СССР, опередив Великобританию. Накануне Дня Победы спецкор газеты ВЗГЛЯД побывал в Туве и выяснил, как готовился к параду и шествию «Бессмертного полка» единственный российский регион, формально не вышедший из состояния войны с Германией. Подробности...
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Канадских индейцев истребляют прямо в школах

Канадские индейцы не имеют ни здоровья, ни образования, ни будущегоФото: Ton Koene/Zumapress/Global Look Press
Западные страны, называющие себя образцом соблюдения прав меньшинств, в реальности уничтожают малые народы с помощью так называемого культурного геноцида. Ярким примером этому является политика Канады по отношению к местным аборигенам – инуитам. Об этом свидетельствует чудовищная социальная статистика Канады. Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Связь времен стала внутренней потребностью

Андрей Бабицкий, журналист
Я глубоко убежден, что мы – это все те же русские люди, все тот же духовный космос, который начинали строить основатели российского государства и продолжали поколение за поколением, век за веком жители нашей великой страны. Подробности...

День Победы по-украински

Глеб Простаков, журналист
«Над моей Украиной дрались» – говорит герой Леонида Быкова в фильме «В бой идут одни старики». Союз равных Украин – западной и восточной – сейчас напоминает вынужденное сожительство, которое больше не скрепляет великая Победа. Подробности...
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Зачем монахам смартфоны

Монахиня Елисавета (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Кто-то торчит в соцсетях не только ради миссионерства (каюсь, люблю поболтать о всякой ерунде) или играет в «Злых птиц» (я играю в «шарики»). Но в целом хороший телефон и планшет используются для работы. Впрочем, есть другой вариант. Подробности...
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      В Нью-Йорке прошел бал Met Gala

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      «Суперджет» сгорел при посадке в Шереметьево

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            Андрей Бабицкий

            Связь времен стала внутренней потребностью

            Андрей Бабицкий
            журналист
            		 12 мая 2019, 10:56

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            В начале 90-х годов прошлого века свершилась вековая мечта отечественных сторонников западного пути развития. Россия подписала смертный приговор собственному прошлому, прокляв его – как советское, так и имперское – и взяла равнение на Запад, признав проигрыш в длившемся 70 лет противостоянии с «цивилизованным миром». Все, чем грезили наши «европейцы», казалось бы, становилось реальностью: права и свободы человека, политические партии, разделение властей и прочая мишура, которую в странах западной демократии считают основой общественного быта. Но воплотить в жизнь либеральные рецепты нашим «чигагским мальчикам» или удавалось плохо, или вообще в итоге получалось все наоборот. Казалась бы, единая демократическая платформа должна была сплотить российский народ, а на деле вышло прямо наоборот.

            Страна гигантскими темпами двигалась к распаду на этнические республики, откуда с удвоенной силой стали изгонять русских. Даже некоторые вполне себе русские регионы – такие как Свердловская область – стали задумываться об отделении от остальной России. Демократические свободы, которые, как нас уверяли, обеспечат России мир и процветание, в итоге обернулись неслыханной рознью, расцветом самого примитивного и архаичного национализма (как в Чечне или Башкирии) и чудовищной нищетой. Отдельные люди получили возможность ограбить страну, присвоив себе активы, которые создавались коллективным трудом. С демократией вышло так себе, а с погружением в убожество и разлад – на отлично.

            В начале 2000-х власть в России переменилась и постепенно начался отход от либерального курса. Сурковское определение «суверенной демократии» мне кажется вполне аутентичным. Не отрицая необходимости идти по пути демократического развития, руководство страны решило восстановить связь с прошлым, признав историческое и культурное наследие бесценной сокровищницей, откуда нынешнее поколение способно черпать силу духа, мужество, формировать на основе изучения величайших примеров героизма, родной культуры, традиций свою особую, русскую систему ценностей. И здесь встает закономерный вопрос: а являемся ли мы продолжателями дела наших предков, стоим ли мы вровень с титанами мысли, героями, творцами, тружениками, воинами? Добавляем ли мы что-то к русской цивилизации, или происходит обеднение и размывание ее свойств и смыслов? По слову Михаила Юрьевича Лермонтова, «богатыри - не вы». А наследование идеям, питавшим русскую историю, является лишь декларацией, а не реальностью. «Порвалась цепь времен!», как восклицал шекспировский Гамлет.

            Я глубоко убежден, что мы – это все те же русские люди, все тот же духовный космос, который начинали строить основатели российского государства и продолжали поколение за поколением, век за веком жители нашей великой страны. Отношение к прошлому – а сегодня мы точно знаем, что нам есть, чем гордиться – это показатель неразрывной связанности с историческим процессом сегодняшнего поколения россиян. Связь времен стала нашей внутренней органичной потребностью. И мы вплетаем в наше движение вперед все те же смыслы, развиваем те качества национального характера, которые испокон веку были присущи русскому человеку. Сострадание и помощь ближнему стали этической основой политических событий путинского периода в России.

            Эта неправда, что политика и мораль есть вещи не соприкасающиеся. Взяв под защиту абхазов и осетин – народы, когда-то завоеванные русской армией, а теперь нуждающиеся в ее помощи – вернув Крым, поддерживая Донбасс, Москва демонстрирует, что она не готова отдавать на растерзание ни единой пяди русского мира, что «свои люди» должны знать, что их не бросили и не бросят, как это сделала ельцинская Россия. Русская цивилизация вновь стала костью в горле западного мира. Будучи верны христианским православным ценностям, мы больше не кладем на алтарь мнимой дружбы с Западом сотни тысяч соотечественников. Россия, упрощая процедуру вступления в ее подданство для разных категорий тех, кого она считает представителями Русского мира, открывает двери всем, кто нуждается в ее материнском внимании. Мы вновь двигаем вперед науку, космос, вооружения. Российское искусство нельзя назвать аутсайдером, у нас есть великие имена в самых разных областях – от балета и музыки до литературы.

            Фото: Генрих Семиградский/ТАСС

            И, наконец, так же, как и в Великую Отечественную, русский человек в Донбассе сражается с нацизмом. Воюет бескомпромиссно, проливая кровь, отдавая жизнь, чтобы деды и прадеды, смотрящие ему в спину, знали – он не сдастся, он вновь одержит победу над внезапно ожившим злом. Героическое прошлое на донбасских фронтах придвинулось к современнику вплотную.

            Русский мир есть. Он существует.


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