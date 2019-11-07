Коммунизм – это общество гениев

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7 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 10:22  |  vz.ru
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Отказ Европы от Visa и Mastercard выгоден системе «Мир»

ЕС пошел вслед за Россией и Китаем против американских Visa и MasterCardФото: Андрей Гордеев/ТАСС
Европа вслед за Китаем и Россией создает собственную платежную систему. Она составит конкуренцию господствующим в ЕС американским Visa и MasterCard. Уход России и Китая от американской зависимости понятен и логичен. Однако ЕС не подвергался санкционному или торговому давлению. Но Брюссель все равно идет против США. И это может оказаться полезным для российской платежной системы. Подробности...
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США создают «православный Евросоюз»

Глава самозваной украинской церкви Епифаний стал явным проводником православия по-американскиФото: Zuma/ТАСС
Штаты пытаются усилить раскол православного мира, заявил глава МИД России Сергей Лавров. В частности, именно после визита его американского коллеги Майка Помпео в Афины архиепископ всея Греции Иероним вдруг объявил о признании украинских раскольников из ПЦУ. Насколько активно Вашингтон пытается ссорить между собой Церкви и как православие встраивают в западную либеральную систему ценностей? Подробности...
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Мода на русский язык доказывает усиление России

В советские годы русский язык выучили десятки тысяч африканцевФото: Фотохроника ТАСС
Интерес в мире к русскому языку вырастет тогда, когда Россия станет более мощной, привлекательной и влиятельной. Это заявление Владимира Путина стало самым обсуждаемым из того, что говорилось на заседании Совета при президенте по русскому языку. Понятно, что Путин говорил не просто про язык и даже не только про русскую культуру, а про интерес к России как таковой. Подробности...
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Господство либералов разваливает Канаду

Многие жители Канады категорически недовольны своим правительством - и готовы даже добиваться независимости своих регионовФото: Peter Pawlowski/Reuters
Идеи сепаратизма вспыхивают в самых неожиданных местах планеты. Такое впечатление, что богатейшие регионы – Каталония, Калифорния, Шотландия – стремятся поскорее соскочить с тонущего корабля национальной экономики. Теперь о выходе из состава Канады задумались в двух наиболее процветающих провинциях страны. Как это произошло? Подробности...
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Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов

В нашей армии уже давно не случалось столь массовой трагедии, как теперь в ЗабайкальеФото: Андрей Стенин/РИА «Новости»
Восемь человек стали жертвами солдата, который открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье. Расстрелы сослуживцев уже давно перестали быть печальным атрибутом российской армии, как и другие проблемы из 90-х. Тем тщательней должно быть проведено расследование этой драмы и сделаны серьезные выводы. Подробности...
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Коммунизм – это общество гениев

Сергей Черняховский, философ, доктор политических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова
150 лет назад был отпечатан первый русский перевод «Манифеста коммунистической партии» Маркса и Энгельса. Эта брошюра сыграла колоссальную роль в русской истории. И по-прежнему актуальна. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

Широко открытые для Украины двери в НАТО по-прежнему закрыты

Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
С одной стороны, НАТО не заинтересовано в членстве Украины. Зачем нести ответственность за действия украинских элит – традиционно неадекватных? С другой стороны, сами украинские власти делают все, чтобы «прогнуться», не требуя ничего взамен. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Легализация проституции ведет к еще большему криминалу

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
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Обсуждение: 86 комментариев
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      В субботу в Москве начался фестиваль «День народного единства». Празднества проходят сразу на девяти площадках. Всех желающих ждут спектакли, бесплатные экскурсии, кулинарные и ремесленные мастер-классы и другие развлечения
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          Таксисты планируют забастовку из-за низких тарифов, устанавливаемых агрегаторами. А вы считаете расценки на такси:
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          • Высокими

          • Не езжу на такси

          Как вы считаете, ФБК Алексея Навального получал когда-либо деньги от зарубежных спонсоров?
          • Да

          • Нет

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              Сергей Черняховский

              Коммунизм – это общество гениев

              Сергей Черняховский
              философ, доктор политических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова
              		 7 ноября 2019, 09:32

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              150 лет назад был отпечатан первый русский перевод «Манифеста коммунистической партии» Маркса и Энгельса. Эта брошюра сыграла колоссальную роль в русской истории. И по-прежнему актуальна.

              К середине XIX века в России уже сложилось революционное движение. Но оно не имело научной базы и выливалось в терроризм. Народники, а позднее эсеры полагали террор неким религиозным актом: «дело прочно, когда под ним струится кровь». «Манифест» же заложил основы рабочего самосознания, классифицировал стадии развития капитализма: от прогрессивной до реакционной. В книге был дан анализ различных направлений социализма. Маркс и Энгельс подчеркивали, что социализм, опирающийся на научную базу – это программа для пролетариата, который заявит о своих интересах, возьмет власть в свои руки и создаст новое общество – общество свободы и развития для каждого.

              Революция – это не обязательно реки крови, как случилось в России. Кровь рождает не революция, а сопротивление свергаемой элиты и собственников. В Швеции в 1917 году победили местные марксисты. Им не пришлось действовать столь радикально, как русским большевикам. Не потому, что не имели смелости, а поскольку шведский король осознал необходимость уступок. И выстроил некоторую линию согласия. И там не было такого ожесточенного сопротивления правящих классов.

              Большевики никогда не видели единственным инструментом борьбы насилие: изначально ориентировались на такой инструмент, как всеобщую забастовку. А вооруженное восстание видели ответом на силовые акции царизма. Да и красный террор появился после убийства Урицкого и покушения на Ленина. Кстати, Урицкий, председатель Петроградской ЧК, был противником расстрелов: считал, что высшая мера может использоваться только при прямых проявлениях бандитизма и терроризма. А его как раз и убили антибольшевистские террористы. Да и начали большевики с отмены смертной казни.

              У ВЧК в первое время были мирные полномочия: порицание и общественный выговор. Но потом оказалось, что это ни на кого не действует.

              Фото: РИА Новости

              История творится массами. И, разумеется, когда сталкиваются интересы целых классов, нежелающее уступать имущее меньшинство прибегает к насилию. И если революционеры не готовы на него ответить – побеждает враг.

              Обратный пример из 1970-х. Тогда в Чили некоторое время был президент-социалист Сальвадор Альенде. Против него зрел заговор, но он испугался применить первым оружие против заговорщиков. И героически погиб. Были и другие случаи, когда нерешительность в применении силы по отношению к врагам революции приводила к гибели самих революционеров.

              Сегодня Маркс остается одним из самых читаемых авторов в мире. Его охотно изучают представители имущих классов. По двум причинам. Во-первых, чтобы понимать происходящее. Во-вторых, чтобы не доводить народное сопротивление (а таковое есть всегда) до крайних форм. Без понимания марксизма невозможно ориентироваться в нынешней экономике.

              В марксизме нет догм. Суть капитализма остается ровно такой же, какой и раньше. Рабочий производит продукт, стоимость которого выше той суммы, которую ему платят. Именно это делает возможным капитализм. Суть взаимоотношений в связке «рабочий – капиталист» не изменилась. Как и суть рынка с его спросом и предложением.

              Альтернативу марксизм называет планом. Ты сначала разберись: что нужно потребителям, а потом производи, чтобы зря не тратить усилия, сырье, средства. Западный капитализм и тут должен спасибо сказать советской системе – уцелел он благодаря тому, что начал все активнее использовать плановые методы в ведении хозяйства. А экономика современной России недостаточно крепка как раз потому, что ориентируется либеральными школами на старые рыночные построения, на идеи XVIII века.

              Маркс пишет, что именно пролетариат совершит революцию и создаст новое общество. Во-первых, потому что лишен частной собственности и живет продажей своей рабочей силы, а значит – ничего не потеряет от уничтожения частной собственности. Это человек наемного труда. Данная категория людей по-прежнему доминирует и в современном мире, и в России. Во-вторых, пролетариат связан с крупным производством, хорошо организован, способен к массовым действиям. В-третьих, он связан с наиболее передовыми видами производства. И сможет управлять производством, обходясь без участия собственников и имущих классов.

              Если мы с этих точек зрения будем рассматривать пролетариат, то увидим, что эта категория стопроцентно действует и в наши дни. Маркс относил к рабочему классу рабочих, учителей и врачей. Сегодня к пролетариату можно отнести и айтишников – они создают новые технологии. А вот «офисный планктон» ничего нового создать не может. Офисные работники ориентированы на то, чтобы трудиться, не напрягаясь. Это прислуга. Подобная феодальной прислуге XVIII-XIX веков. Вроде бы эти люди тоже являлись неимущими, однако, скорее, были готовы защищать своих хозяев, чем идти на баррикады.

              Главное в «Манифесте» Маркса и Энгельса – это мечта о коммунизме, о справедливом и гармоничном обществе.

              Маркс говорил, что социализм лишь шаг на дороге к коммунизму. При социализме существуют товарно-денежные отношения. А при коммунизме труд становится естественной потребностью человека. И человек работает, ибо просто интересно. А с другой стороны: общественное богатство столь велико, что не надо считаться и делить – кому сколько достанется. Я немного упрощаю. Но суть в этом.

              Образы развитого коммунизма были даны в советской футурологической литературе. Ефремов, братья Стругацкие. Они, кстати, предупреждали: если человечество не пойдет путем коммунизма, то придет к катастрофе, будет запущен социальный регресс. Этому посвящен «Час быка» Ефремова. И у Стругацких немало таких предупреждений есть. Если социализм сводится к тому, как немножко взять у богатых и распределить между бедными – это путь тупиковый. Он не создает высших идеалов. Он не создает общества, где человек чувствует себя свободным творцом.

              В конечном итоге как Маркс определял: задача – создать такие условия, когда каждый человек, который способен стать Рафаэлем, имел бы возможность стать Рафаэлем.

              Социализм типа шведского, при всех его сытых прелестях и социальных гарантиях – недостаточен. Когда человека кормят, а он не работает – общество разлагается. Мы можем существовать только созидая. Такова психобиологическая, психофизиологическая натура хомо сапиенс. Если человеку создать самые сытые условия и лишить его возможности работать, он начнет превращаться в обезьяну. Коммунизм – общество гениев, когда каждый человек может полностью себя реализовать. Как писали Стругацкие: нужно создать такое общество, в котором самую большую радость, ни с чем не сравнимую, для человека будет доставлять его любимая работа.


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