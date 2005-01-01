«Отец капитализма» и пуританские «святые»

«Ибо короля делает истинным королем признание того, что он правит своей страной как наместник Бога. И наоборот, кто пользуется королевской властью не ради служения славе Божьей, тот не король, а разбойник». (с) Жан Кальвин

27 мая 1564 года в Женеве скончался Жан Кальвин – человек, оказавший поистине фантастическое влияние на историю человечества. В числе прочего его можно назвать «отцом капитализма». Правда, к бизнесу Кальвин не имел прямого отношения.

Он был величайшим религиозным реформатором, автором фундаментального труда «Наставление в христианской вере». Кальвин каким-то образом додумался до странной мысли: Бог якобы изначально предопределил одних людей к спасению на том свете, то есть к райскому блаженству, а других к погибели, то есть к адским мукам. Изменить тут ничего невозможно, и человеку остается только ждать и надеяться на свою избранность.

На первый взгляд, такая фаталистическая позиция обрекала человека на пассивность и бездействие. Но вышло совсем наоборот. Последователи Кальвина всеми силами стремились подтвердить свою избранность в собственных глазах и в глазах окружающих, развивая при этом фантастическую энергию и преодолевая любые препятствия. Именно они, как указывал еще Макс Вебер, стали носителями того «духа капитализма», который привел к первой промышленной революции и становлению нового, капиталистического строя.

Как заметил Вольтер, Кальвин открыл двери монастырей не для того, чтобы выпустить оттуда монахов, а чтобы загнать туда весь мир. По своему мировоззрению он был тоталитаристом, недаром его называли «женевским папой», и это в полной мере сказалось на менталитете его последователей. Став фактическим правителем Женевы, Кальвин учредил там собственную инквизицию и развернул охоту на ведьм и своих религиозных оппонентов. В их числе оказался Мигель Сервет – великий врач, ученый и богослов. Он был сожжен на медленном огне.

Во Франции между кальвинистами, которых называли гугенотами, и их католическими оппонентами разгорелись религиозные войны, в ходе которых обе стороны проявили исключительное зверство. Особенно характерна в этом плане Варфоломеевская ночь – резня протестантов, устроенная католиками в Париже 24 августа 1572 года. Эти события в целом правдиво изображены в романах Александра Дюма «Королева Марго», «Графиня де Монсоро» и «Сорок пять».

В Англии последователи Кальвина, которых называли пуританами, в результате двух гражданских войн свергли в 1649 году тысячелетнюю монархию и отправили на эшафот короля Карла I. Они рассматривали короля как тирана, который якобы развязал войну против собственного народа, что не соответствовало истине.

Пуритане, переселившиеся из Англии на американский континент, преодолев все обрушившиеся на них испытания, основали там колонии, из которых впоследствии выросло самое могущественное государство мира – США – образец либеральной демократии.

Характерно, однако, что на первых порах в североамериканских колониях никакой демократии не было: всеми делами заправляли пуританские «святые» с их фанатизмом, жестокостью, мелочностью и свирепой нетерпимостью к инакомыслию. Проявлением этого менталитета стали знаменитые процессы салемских ведьм 1692–93 гг., по итогам которых были казнены 20 ни в чем не повинных людей по обвинению в колдовстве.

Таким образом, последствия кальвинизма были грандиозными, но крайне неоднозначными. Но такова судьба всех великих учений в истории человечества.

Источник: Блог Анатолия Кучерены