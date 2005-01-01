«Отец капитализма» и пуританские «святые»

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27 мая, воскресенье  |  Последнее обновление — 17:55  |  vz.ru
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Почему бензин в России всегда только дорожает

Дорогая нефть – благо для бюджета, но беда для автомобилистаФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Минфин наконец заметил то, на что в последние недели жалуются все автомобилисты, – существенный рост цен на бензин и дизтопливо. Называется и причина происходящего: повышение цен на нефть на мировом рынке, которое так радует российский бюджет. Однако действительно ли причина в этом – и что могло бы сделать правительство для сдерживания роста цен на топливо? Подробности...
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Путин предложил Европе освободиться от Америки

Владимир Путин с Ван Цишанем, Кристин Лагард, Эммануэлем Макроном и Синдзо АбэФото: Александр Рюмин/ТАСС
Тема национального суверенитета стала ключевой в ходе дискуссии на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Президент Франции Эммануэль Макрон так горячо убеждал всех, что у его страны есть настоящий суверенитет, что Владимир Путин в ответ не выдержал – и сделал Европе исключительно щедрое предложение. Подробности...
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Реставратор назвал невосстановимую часть «Ивана Грозного»

Полотно Ильи Репина неоднократно подвергалось покушениямФото: «Иван Грозный и сын его Иван
16 ноября 1581 года», И.Е. Репин
«Полотно и до этого было ужасное, хотя реконструировать сейчас можно все что угодно. Но мы не восстановим духовный темперамент автора, его видение мира», – сказал газете ВЗГЛЯД именитый художник-реставратор Александр Сапожников. Он уверен, что картина «Иван Грозный убивает своего сына», которую повредил вандал из Воронежа, будет восстановлена, но лишь технически. Подробности...
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Зачем ВСУ принялись прыгать в Донбассе

ВСУ используют тактику «жабьих прыжков»Фото: Maksim Levin/Reuters
Украинские вооруженные силы на линии разведения сторон в Донбассе снова предприняли попытку занять значительную по площади часть «серой зоны» и даже целое село на стратегически важном для ситуации на фронте участке. Для этого они прибегли к тактике «жабьих прыжков», отражающей суть новой стратегии ВСУ. Однако с чем в принципе связано новое обострение в Донбассе? Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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«Отец капитализма» и пуританские «святые»

Анатолий Кучерена, адвокат, доктор юридических наук, профессор
27 мая 1564 года скончался Жан Кальвин – человек, оказавший поистине фантастическое влияние на историю человечества. В числе прочего его можно назвать «отцом капитализма». Правда, к бизнесу Кальвин не имел прямого отношения. Подробности...

Каким должен быть девиз нашей футбольной сборной

Антон Крылов, журналист
На чемпионаты мира принято сочинять девизы для каждой из команд-участников. Девиз сборной России этого года вызывает, прямо скажем, не самые позитивные ассоциации. Но лозунги большинства других команд выглядят ничуть не лучше. Подробности...
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У истории с малайзийским Boeing вполне простое объяснение

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          Анатолий Кучерена

          «Отец капитализма» и пуританские «святые»

          Анатолий Кучерена
          адвокат, доктор юридических наук, профессор
          		 27 мая 2018, 16:19

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          «Ибо короля делает истинным королем признание того, что он правит своей страной как наместник Бога. И наоборот, кто пользуется королевской властью не ради служения славе Божьей, тот не король, а разбойник». (с) Жан Кальвин

          Фото: Public Domain

          27 мая 1564 года в Женеве скончался Жан Кальвин – человек, оказавший поистине фантастическое влияние на историю человечества. В числе прочего его можно назвать «отцом капитализма». Правда, к бизнесу Кальвин не имел прямого отношения.

          Он был величайшим религиозным реформатором, автором фундаментального труда «Наставление в христианской вере». Кальвин каким-то образом додумался до странной мысли: Бог якобы изначально предопределил одних людей к спасению на том свете, то есть к райскому блаженству, а других к погибели, то есть к адским мукам. Изменить тут ничего невозможно, и человеку остается только ждать и надеяться на свою избранность.

          На первый взгляд, такая фаталистическая позиция обрекала человека на пассивность и бездействие. Но вышло совсем наоборот. Последователи Кальвина всеми силами стремились подтвердить свою избранность в собственных глазах и в глазах окружающих, развивая при этом фантастическую энергию и преодолевая любые препятствия. Именно они, как указывал еще Макс Вебер, стали носителями того «духа капитализма», который привел к первой промышленной революции и становлению нового, капиталистического строя.

          Как заметил Вольтер, Кальвин открыл двери монастырей не для того, чтобы выпустить оттуда монахов, а чтобы загнать туда весь мир. По своему мировоззрению он был тоталитаристом, недаром его называли «женевским папой», и это в полной мере сказалось на менталитете его последователей. Став фактическим правителем Женевы, Кальвин учредил там собственную инквизицию и развернул охоту на ведьм и своих религиозных оппонентов. В их числе оказался Мигель Сервет – великий врач, ученый и богослов. Он был сожжен на медленном огне.

          Во Франции между кальвинистами, которых называли гугенотами, и их католическими оппонентами разгорелись религиозные войны, в ходе которых обе стороны проявили исключительное зверство. Особенно характерна в этом плане Варфоломеевская ночь – резня протестантов, устроенная католиками в Париже 24 августа 1572 года. Эти события в целом правдиво изображены в романах Александра Дюма «Королева Марго», «Графиня де Монсоро» и «Сорок пять».

          В Англии последователи Кальвина, которых называли пуританами, в результате двух гражданских войн свергли в 1649 году тысячелетнюю монархию и отправили на эшафот короля Карла I. Они рассматривали короля как тирана, который якобы развязал войну против собственного народа, что не соответствовало истине.

          Пуритане, переселившиеся из Англии на американский континент, преодолев все обрушившиеся на них испытания, основали там колонии, из которых впоследствии выросло самое могущественное государство мира – США – образец либеральной демократии.

          Характерно, однако, что на первых порах в североамериканских колониях никакой демократии не было: всеми делами заправляли пуританские «святые» с их фанатизмом, жестокостью, мелочностью и свирепой нетерпимостью к инакомыслию. Проявлением этого менталитета стали знаменитые процессы салемских ведьм 1692–93 гг., по итогам которых были казнены 20 ни в чем не повинных людей по обвинению в колдовстве.

          Таким образом, последствия кальвинизма были грандиозными, но крайне неоднозначными. Но такова судьба всех великих учений в истории человечества.

          Источник: Блог Анатолия Кучерены


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