Крымский мост готов, но что за ним – пока не понятно

Чем ближе к маю, тем ближе к открытию транспортного перехода через Керченский пролив.

Лента местных и федеральных СМИ, а также блоги и соцсети пестрят сюжетами о приближающейся дате открытия Крымского моста – выдающегося инженерного сооружения всей России. Все готово к введению в эксплуатацию 30 апреля.

Сегодня уже был комментарий пресс-секретаря президента о возможном участии лидера страны в открытии моста. По срокам вроде все так же, но, может, чуть-чуть не успевают. Есть технические сложности. Но это мелочи.

Вопрос у меня в другом. То, что мост и автоподходы будут открыты досрочно, не вызывает сомнений. Но как будет организовано движение далее по территории полуострова, никому пока не понятно.

Курортный сезон будет насыщенным. Причем приедут как граждане России, так и Украины, ведь многим украинцам говорят, что моста вообще нет.

Непонятно, какие новые участки трассы «Таврида» будут запущены, где будут организованы обходы, перехватывающие парковки, как будет организовано движение грузового транспорта в городах. Это тайна, покрытая мраком.

Создается впечатление, что этим никто просто не занимается, или занимается под грифом «секретно».

На днях вышел приказ о запрете движения грузовиков по межрегиональным дорогам Крыма, по температурным показателям с 1 июня, но по факту никто это не контролирует.



Отдельное предостережение надо выразить по дороге Приморский – Береговое – Феодосия, где скопление транспорта в курортный сезон создает пробки в 30 км...



А майские-то вот уже...

Источник: Блог Анатолия Цуркина