Как не пожелать жены ближнего, если на том мир стоит

За минувший год, как пишет «Нью-Йорк Таймс», в Америке уволили 201 человека в рамках программы #metoo. Взрослых, умных, успешных, богатых, непростых, преодолевших множество жизненных препятствий на своем пути наверх – каждого из них сбил снайперский выстрел доносчика, женщины или мужчины, возведшего свою стародавнюю (как правило) обиду на высоту заповеди с Моисеевой скрижали – «Не пожелай жену ближнего своего».

Как же ее не пожелать, если на том мир стоит? Желали и желают, и желать будут.

Но некоторые из пострадавших даже и не покушались на жену, или вола, или осла ближнего; они просто попались под колеса этого джаггернаута, сметающего на своем пути человеческие жизни, карьеры и судьбы.

Я знаю двоих из этого списка.

Один из них потерял работу, друзей и положение в американском обществе после статьи, написанной его бывшей сотрудницей (статьи заказной, как поговаривают знающие люди), в которой она рассказала, как лет десять назад, после совместного распития спиртных напитков всем коллективом в баре, злодей поцеловал ее в коридоре, ведущем к сортиру.

Наутро он об этом забыл, но она, по ее словам, не забыла. Она поставила перед ним вопрос: зачем он это сделал? Он не нашел, что сказать. Она отправилась к главному начальнику с вопросом: зачем тот это сделал? «Идите работайте», – отвечал главный начальник. Долго бушевала та, которую теперь принято называть «жертвой», потом она затаилась.

Никто ее не уволил, ничего от нее больше не хотел, она продолжала много лет работать, но ей, как она теперь утверждает, было «некомфортно». Потому что весь мир должен делать ей комфортно.

И вот – настал ее час! Поцеловавший ее был уничтожен. Одной статьей. Навсегда.

Второй человек, которого я знала, потерял работу после того, как напечатал в своем журнале (где он был главным редактором) статью (эссе) канадского радиожурналиста, уволенного за то, что на свиданиях имел привычку кусать своих дам.

Журналиста судили и отпустили, признали невиновным, но с работы выгнали. И он, извиняясь и раскаиваясь, написал статью о том, каково это – стать парией на ровном месте. Статью напечатали и, повторяю, уволили главного редактора. Не хотели увольнять – все его любили и уважали, но, сами понимаете, рекламодатели! Рекламодатели стали покидать чумной корабль!

Все, кто поддерживает эту хунвейбиновщину, ссылаются на Вайнштейна. Какой уж тут Вайнштейн – сонмы доносов, оговоров, клеветы, возведения напраслины, злобное торжество мелких людишек, объявляющих свою царапинку незаживающей язвой, лелеющих свое бо-бо.

Ужасный новый мир. Ужасный век, ужасные сердца. Каждый сам себе савонарола.

Источник: Блог Татьяны Толстой