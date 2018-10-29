Как не пожелать жены ближнего, если на том мир стоит

Взгляд
8 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 19:34  |  vz.ru
Разделы

Новый российско-китайский самолет заподозрили в плагиате

Представленный в Китае самолет CR929 показался дизайнерам «Атома» подозрительно знакомымФото: Марина Лысцева/ТАСС
Громкий скандал разразился в первый день работы авиасалона China Airshow в китайском городе Чжухае. Китайского авиастроителя, работавшего в сотрудничестве с ОАК, упрекнули в том, что его дизайн позаимствован без спроса у одного из российских инженеров. Производители эти обвинения отвергают. Газета ВЗГЛЯД попыталась разобраться в том, чья версия ближе к действительности. Подробности...
Перейти а раздел…

Как предательство Горбачева породило уникальный ракетный комплекс

Ракеты «Искандер» – разработка, опередившая свое время и до сих пор пугающая страны НАТОФото: Стрингер/РИА «Новости»
Тридцать лет назад, 7 ноября 1988 года, генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев под нажимом академика Сергея Непобедимого принял решение о разработке оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». А перед этим решением Горбачева был уничтожен предшественник «Искандера», комплекс «Ока» – и деятели российского ВПК не могут простить это генсеку до сих пор. Почему?  Подробности...
Перейти а раздел…

«Пиры Цеповяза» вызвали поразительную реакцию ФСИН

Опасный убийца живет в тюрьме в роскоши – и ФСИН признается в бессилии этому противостоятьФото: Соцсети
В истории с роскошной жизнью в колонии одного из членов «банды Цапков» самым возмутительным является вовсе не красная икра и не крабы. Что российские тюрьмы поражены коррупцией, ни для кого не секрет. Наиболее потрясающей оказалась реакция на это безобразие тех, кто должен эту коррупцию пресекать. А именно руководства ФСИН. Подробности...
Перейти а раздел…

В чем подоплека «битвы за права трансгендеров» в США

Такие универсальные туалеты появились даже в некоторых американских школахФото: Brian Branch Price/ZUMA/Global Look Press
Похоже, Соединенные Штаты перестают быть местом, где преклоняются перед трансгендерами. По крайней мере, американская либеральная пресса бьет тревогу: президент Трамп отменяет былое наследие Обамы по части отношения к одному из самых несчастных сексуальных меньшинств. Как ни парадоксально, таким образом Трамп наносит удар по богатейшим людям Америки. Подробности...
Перейти а раздел…

Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
Перейти а раздел…

Как не пожелать жены ближнего, если на том мир стоит

Татьяна Толстая, писательница, телеведущая
За минувший год в Америке уволили 201 человека в рамках программы #metoo. Каждого из них сбил снайперский выстрел доносчика. Все, кто поддерживает эту хунвейбиновщину, ссылаются на Вайнштейна. Какой уж тут Вайнштейн. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Невыученные уроки Первой мировой войны

Павел Данилин, политолог
Сто лет назад завершилась Первая мировая война. В Париже будут торжественно отмечать годовщину. Посетит торжества и президент России. Хотя, конечно, это не наш праздник. Да и, если честно, это ничей праздник. И вообще не праздник. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Журналистика и в США, и в мире в глубоком кризисе

Евгений Минченко, президент холдинга «Минченко консалтинг»
Про столкновение Дональда Трампа и репортера CNN Джима Акосты. Власть задавать вопросы – это именно власть. И может быть злоупотребление этим типом власти. Если вопрос содержит идеологически окрашенное высказывание – это не вопрос журналиста. Это вопрос политика-оппонента. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
    Перейти а раздел…

    Как изменили мир русские разведчики-нелегалы

    Кто должен бояться выхода США из ракетного договора

    Какие имена получат аэропорты России

    Обсуждение: 5 комментариев
      Перейти а раздел…

      В России отмечается День народного единства

      В воскресенье в России отмечается День народного единства. По традиции Владимир Путин в сопровождении религиозных лидеров возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве
      Подробности...

      Умер Николай Караченцов

      Народный артист России Николай Караченцов умер в одной из московских клиник за день до своего 74-летия. Караченцов снялся более чем в ста фильмах, на его счету около 20 постановок в «Ленкоме». В 2005 году он попал в ДТП, в 2017-м у него диагностировали рак легких. Скончался актер из-за отказа почек
      Подробности...

      На Краснодарский край обрушились ливни

      Из-за сильных дождей и смерчей в Краснодарском крае оказались подтоплены 18 населенных пунктов. В экстренных службах сообщают о двух погибших и трех пострадавших. На месте разрушения моста около села Цыпка в Туапсинском районе ведутся восстановительные работы
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Должны ли российские тюрьмы стать более комфортными для заключенных?
        • Да, для всех заключенных

        • Да, но не для осужденных за насильственные преступления

        • Нет, наши тюрьмы и так достаточно комфортны

        • Нет, условия содержания должны стать еще жестче

        Верите ли вы, что после смерти вас ждет:
        • Рай

        • Ад

        • Новое рождение

        • Ничто, я атеист

        Правительство намерено снова отложить выплаты по советским вкладам в Сбербанке. Теперь до 2022 года. Считаете ли вы такое решение справедливым?
        • Да, у государства сейчас нет на это денег

        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

        • Нет, нужно отказаться от некоторых социальных программ, но долги отдать

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Новым генсеком ОДКБ станет белорус
          Выяснилось, как Россия выиграла от санкций США против ИранаМедведев не дал главе РЖД похвалиться успехамиЦеповяз отказался от икрыУкраина заявила о попытках России «захватить новые территории»
          Россию торопят с выплатой пенсий для граждан ИзраиляФилиппины заявили об интересе к российским вертолетам и подлодкамПодозреваемым в изнасиловании экс-полицейским предъявили обвинениеПосадившего в лесу Ан-2 пилота госпитализировали с подозрением на инфаркт
          Вслед за Рыболовлевым обвинения предъявили экс-министру юстиции МонакоВ Китае собрались купить у России партию новейших вертолетовСтудентка обвинила украинского полицейского в домогательствах и угрозахТрехкратного олимпийского чемпиона арестовали за изнасилование подростка

          Главная тема


          Кому можно простить сотрудничество с Гитлером

          вероятный противник


          ВМС США создают спецподразделение «российских агрессоров»

          «новая сила»


          Эксперты оценили перспективы «партии Поклонской»

          «ничего предосудительного»


          Член СПЧ заступился за поедавшего деликатесы Цеповяза

          Видео

          армия и вооружения


          Адмиралы объяснили, почему новейший российский корабль вели на буксире

          островная жизнь


          Как накормить Сахалин собственной едой

          потеря преимущества


          Шутка про НАСА и батут возвращается Рогозину бумерангом

          было ваше, стало наше


          Отказ Лондона возвращать золото Венесуэлы угрожает интересам России

          история спецслужб


          Пять величайших разведчиков-нелегалов России и СССР

          «двойная коллизия»


          Игорь Мальцев: Позорное изгнание Меркель полностью изменит политический ландшафт Европы

          «домашние террористы»


          Дмитрий Дробницкий: До новой гражданской войны в США остался лишь шаг

          «юбилей ВЛКСМ»


          Егор Холмогоров: Женщины превратились в сексуальных рабынь для комсомольских отрядов

          на ваш взгляд


          Должны ли российские тюрьмы стать более комфортными для заключенных?


          Татьяна Толстая

          Как не пожелать жены ближнего, если на том мир стоит

          Татьяна Толстая
          писательница, телеведущая
          		 8 ноября 2018, 18:00

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          За минувший год, как пишет «Нью-Йорк Таймс», в Америке уволили 201 человека в рамках программы #metoo. Взрослых, умных, успешных, богатых, непростых, преодолевших множество жизненных препятствий на своем пути наверх – каждого из них сбил снайперский выстрел доносчика, женщины или мужчины, возведшего свою стародавнюю (как правило) обиду на высоту заповеди с Моисеевой скрижали – «Не пожелай жену ближнего своего».

          Как же ее не пожелать, если на том мир стоит? Желали и желают, и желать будут.

          Но некоторые из пострадавших даже и не покушались на жену, или вола, или осла ближнего; они просто попались под колеса этого джаггернаута, сметающего на своем пути человеческие жизни, карьеры и судьбы.

          Я знаю двоих из этого списка.

          Один из них потерял работу, друзей и положение в американском обществе после статьи, написанной его бывшей сотрудницей (статьи заказной, как поговаривают знающие люди), в которой она рассказала, как лет десять назад, после совместного распития спиртных напитков всем коллективом в баре, злодей поцеловал ее в коридоре, ведущем к сортиру.

          Фото: Brendan McDermid/Reuters

          Наутро он об этом забыл, но она, по ее словам, не забыла. Она поставила перед ним вопрос: зачем он это сделал? Он не нашел, что сказать. Она отправилась к главному начальнику с вопросом: зачем тот это сделал? «Идите работайте», – отвечал главный начальник. Долго бушевала та, которую теперь принято называть «жертвой», потом она затаилась.

          Никто ее не уволил, ничего от нее больше не хотел, она продолжала много лет работать, но ей, как она теперь утверждает, было «некомфортно». Потому что весь мир должен делать ей комфортно.

          И вот – настал ее час! Поцеловавший ее был уничтожен. Одной статьей. Навсегда.

          Второй человек, которого я знала, потерял работу после того, как напечатал в своем журнале (где он был главным редактором) статью (эссе) канадского радиожурналиста, уволенного за то, что на свиданиях имел привычку кусать своих дам.

          Журналиста судили и отпустили, признали невиновным, но с работы выгнали. И он, извиняясь и раскаиваясь, написал статью о том, каково это – стать парией на ровном месте. Статью напечатали и, повторяю, уволили главного редактора. Не хотели увольнять – все его любили и уважали, но, сами понимаете, рекламодатели! Рекламодатели стали покидать чумной корабль!

          Все, кто поддерживает эту хунвейбиновщину, ссылаются на Вайнштейна. Какой уж тут Вайнштейн – сонмы доносов, оговоров, клеветы, возведения напраслины, злобное торжество мелких людишек, объявляющих свою царапинку незаживающей язвой, лелеющих свое бо-бо.

          Ужасный новый мир. Ужасный век, ужасные сердца. Каждый сам себе савонарола.

          Источник: Блог Татьяны Толстой


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

          Другие мнения

          Невыученные уроки Первой мировой войны

          Павел Данилин, политолог
          Сто лет назад завершилась Первая мировая война. В Париже будут торжественно отмечать годовщину. Посетит торжества и президент России. Хотя, конечно, это не наш праздник. Да и, если честно, это ничей праздник. И вообще не праздник. Подробности...
          Обсуждение: 4 комментария

          Журналистика и в США, и в мире в глубоком кризисе

          Евгений Минченко, президент холдинга «Минченко консалтинг»
          Про столкновение Дональда Трампа и репортера CNN Джима Акосты. Власть задавать вопросы – это именно власть. И может быть злоупотребление этим типом власти. Если вопрос содержит идеологически окрашенное высказывание – это не вопрос журналиста. Это вопрос политика-оппонента. Подробности...
          Обсуждение: 5 комментариев

          Давление Запада на олигархов вернет их деньги в Россию

          Владимир Добрынин, журналист
          Антироссийские санкции должны были намекнуть российским толстосумам, что тема «не доверяйте Западу – только Россия обеспечит вам и вашим капиталам защиту» – не повод для шуток, а единственная реальная альтернатива. Подробности...
          Обсуждение: 4 комментария

          Созданная Лукашенко система зашаталась и начала сыпаться

          Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
          Современная Белоруссия в значительной степени результат таланта, работы и усилий лично Александра Лукашенко, и у него есть серьезные основания записывать это себе в заслуги. Но есть у этой истории и другой аспект. Подробности...
          Обсуждение: 39 комментариев

          Донбассу пора перестать танцевать на граблях

          Святослав Голиков, ополченец Новороссии
          Тогда, в ночь на 2 ноября 2014 года, мы были реально готовы умереть за эти выборы. И вот прошло четыре года. Знаете, какие сейчас настроения в республике? Я имею в виду реальные настроения, а не красивые картинки. Подробности...
          Обсуждение: 49 комментариев

          Как пьяный либерал стал сверхчеловеком

          Андрей Бабицкий, журналист
          Либеральное сообщество не сумело активировать в России инструмент, которым можно распинать оппонентов якобы не за их взгляды, а за непристойное поведение. Триумфального возвращения полномочий общественного судии не произошло. Подробности...
          Обсуждение: 11 комментариев

          Как же смотреть на выборы в США из России? А очень просто

          Антон Любич, экономист
          По поводу итогов промежуточных выборов в США. Искренне удивляет большинство российских комментаторов. Какой-то детский сад: «Нас интересует, как кандидат относится к России». Вы уж определитесь: вы в лес или по дрова? Подробности...
          Обсуждение: 7 комментариев

          Взбесившаяся печка Ивана-дурака давила все подряд

          Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
          Советский Союз на протяжении десятилетий был благой вестью о возможности альтернативы. В этом смысле конец Советского Союза – едва ли не главная и не понятно чем замещаемая травма современного мира. Мир потерял возможность иного. Подробности...
          Обсуждение: 24 комментария

          Где брать вежливых и обходительных чиновников

          Антон Крылов, журналист
          Если раньше к чиновничьему хамству было отношение «ну что поделать», теперь общество требует как минимум увольнения не желающих следить за языком сотрудников разнообразных администраций. Уволить, казалось бы, несложно. Подробности...
          Обсуждение: 20 комментариев

          Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............