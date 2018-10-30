Как токсичный Янукович Майдан организовал

21 ноября Украина отмечает пятилетнюю годовщину начала второго Майдана (или, как это теперь называют, просто Майдана). Для секты его Свидетелей это светлый день, Революция Достоинства, с которой начался путь Украины в прекрасное далеко. Однако все больше наблюдателей (в том числе и на самой Украине) признают, что Майдан сыграл трагическую роль в судьбе страны.

Этот переворот (не революция, а именно переворот, когда одни элиты сменили другие при сохранении экономического уклада – феодального олигархата) и последовавшие за ним события привели к экономической деградации Украины, усугублению внутреннего раскола и гражданской войне, потере территории, демонтажу государственных институтов. Не говоря уже о токсичном образе страны как для ее восточного соседа, так и для западных стран (даже той же Польши).

Именно поэтому непредвзятые эксперты и украинские патриоты (настоящие патриоты, а не называющие себя так члены секты Свидетелей Майдана) надеются, что когда-нибудь люди, организовавшие этот переворот и принявшие активное участие в его проведении, ответят по закону.

Однако отвечать должны не только они. На скамье подсудимых Истории должен оказаться и нынешний «ростовский сиделец» – бывший президент страны Виктор Янукович. Человек, который во многом виноват в том, что Майдан произошел. Человек, чьи ошибочные действия в ходе самого переворота и, что немаловажно, до него нужно изучать в рамках курса «Как не надо управлять государством».

Оставь надежду всяк здесь живущий

Майдан стал возможен потому, что украинский президент совершил важнейшую психологическую ошибку – лишил людей надежды. Приходя к власти в 2010 году, он обещал «полную модернизацию общественной жизни на Украине».

Модернизация должна была предусматривать как минимум два процесса – создание эффективной украинской идентичности (напомним, что страна, родившаяся после распада СССР, была сшита из кусков территории и групп населения, веками существовавших не просто в разных, но и конкурирующих друг с другом цивилизационных проектах – России, Польше, Австрии – и потому их смыслы и взгляды на историю иногда противоречили друг другу), а также модернизацию экономического уклада.

Ни то ни другое Янукович менять не захотел – олигархический феодализм его полностью устраивал, а создавать нацию он посчитал делом слишком сложным. Вместо этого Виктор Янукович, как ему тогда казалось, эффектно подменил понятия и активно поддержал лозунг о евроинтеграции.

Подконтрольные Януковичу СМИ в унисон с проевропейскими стали говорить о том, что это священный процесс, который не просто приведет Украину в ЕС, но и автоматически решит все ее проблемы. Модернизирует элиты, поборет коррупцию, создаст нового украинца-европейца.

Населению впарили (по-другому и не скажешь) евроинтеграцию не только как универсальный, но и как быстрый, а также единственно возможный метод решения проблем страны. И когда во второй половине 2013 года Янукович временно отказался от подписания соглашения об ассоциации, то эксперты могли сколько угодно говорить о правильности этого шага.

Объяснять кабальный характер соглашения (с полным текстом которого украинские чиновники заранее не ознакомились), отмечать, что ЕС обманул и не дал Украине денег на модернизацию промышленности под европейские требования, говорить о пользе российского 15-миллиардного кредита или даже намекать на то, что, когда глупые русские выдадут все транши этого кредита, Янукович сразу же подпишет соглашение.

Все это было неважно, поскольку живущих в полном бесперспективняке людей здесь и сейчас лишили главного – надежды на изменение ситуации. И они вышли на Майдан.

Моя страна

Какое-то время, впрочем, казалось, что пипл схавает и это – после того, как 29 ноября прошел саммит Восточного партнерства и Янукович не подписал соглашение об ассоциации, люди стали расходиться с Майдана. И вот тут украинский президент получил дивиденд от еще одной своей ошибки – неуемной жадности.

Как верно отмечают украинские коллеги, в условиях олигархического феодализма президент Украины всегда был не столько управляющим государства, сколько модератором для многочисленных его управляющих – олигархов. Регулировал их доступ к кормушке в лице бюджета, разрешал споры.

Янукович же захотел стать главным олигархом и стал просто реквизировать собственность и активы у богатейших людей страны в пользу своей семьи и самого ближайшего окружения.

Причем реквизировалась собственность не только у прежних противников, но и у тех, кто привел Януковича к власти в 2010-м. Неудивительно, что внутри его администрации была образована фронда, которая фактически играла против президента. И в ночь с 29 на 30 ноября по указанию этой фронды «Беркут» совершил силовой разгон остатков Майдана, на котором оставалось около тысячи человек (в основном студенты), отправив в участки десятки и в больницы около сотни из них.

Акция, абсолютно бессмысленная с точки зрения борьбы с протестующими (через пару дней они сами разошлись), обретает смысл в том случае, если ее рассматривать как подлив бензина в затухающий протест.

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Возгласы «детей бьют» разнеслись по всей стране и дали новый стимул не только для возобновления, но и для усиления протестной активности. Именно после разгона Майдан превратился в общеукраинский протест, с массовым стоянием в Киеве.

Однако и в этот момент еще можно было предотвратить катастрофу.

Когда Майдан превратился из мирной акции в силовой протест, когда боевики оккупировали центр Киева и начали забрасывать полицию коктейлями Молотова и стрелять по правоохранителям, Виктор Янукович должен был применить комбинацию из кнута и пряника. То есть сначала разогнать Майдан, а потом уже предпринять целый ряд реформ (дабы перевести протест в политическое русло) и даже заявить о досрочных парламентско-президентских выборах. В ходе подготовки к которым замириться с элитами и если уж не выиграть эти выборы, то по крайней мере договориться о каких-то гарантиях своей собственности и мирной передачи власти. Но сделано этого не было.

Храните деньги в отечественных сберегательных кассах

Да, «Беркут» не раз отправляли на разгон Майдана – но каждый раз останавливали на полпути. По слухам, потому, что в дело вмешались западные партнеры, на территории которых Янукович и его окружение хранили свою собственность и счета.

Президенту объяснили, что будет с этими активами в случае, если он начнет подавлять «демократический протест». Более того, президента вообще попросили не мешать Западу поддерживать протест, причем в абсолютно хамской форме.

Когда высокопоставленный сотрудник МИДа другой страны приходит на площадь к протестующим и раздает им печеньки – то есть открыто вмешивается во внутренние дела – в нормальном государстве за этим следует как минимум вызов посла на ковер и депортация этого сотрудника. Но Янукович, выбирая между авторитетом государства и своими деньгами, выбрал, естественно, последнее.

Поэтому он не подавлял и не мешал, демонстрируя при этом собственное бессилие не только перед противниками, но и перед сторонниками. И когда он вместо реформ провел через Раду «диктаторские законы» 16 января, они, не подкрепленные силой и авторитетом, вызвали лишь обострение протеста.

Последним шансом Януковича на спасение страны и собственной карьеры было формирование контрмайдана, организация массовых акций в его поддержку – но они не состоялись.

Антимайдановцы в Мариинском парке были сравнительно малочисленны и куда менее активны, чем Майдан. Что неудивительно, ведь это было следствие еще одной ошибки президента.

Придя к власти на пророссийских лозунгах, получив поддержку Юго-Востока страны, Янукович предал своих избирателей. Не только потому, что не стал модернизировать страну, но и потому, что элементарно не выполнил предвыборные обещания (например, не сделал русский язык вторым государственным). И в час его великой нужды Юго-Восток отвернулся от предавшего его президента, оставив его один на один с бунтующим Западом.

Да, возможно, жители Юго-Востока совершили ошибку, не понимая, что в лице пусть даже токсичного Януковича они должны были защищать не его, а Украину, однако это уже совершенно другая история о других виновных в нынешней деградации страны.