Как токсичный Янукович Майдан организовал

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21 ноября, среда  |  Последнее обновление — 11:13  |  vz.ru
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Зачем российским военным запрещенные украинские авиадвигатели

Минобороны РФ в поиске украинских двигателейФото: Vitaly V. Kuzmin/vitalykuzmin.net
Министерство обороны РФ неожиданно объявило тендер на украинские авиадвигатели Д-436 от «Мотор Сич», которые украинские власти запретили поставлять в Россию. Москва при этом уверяла, что невелика потеря, так как у нас уже имеется для замены собственный двигатель. Зачем же Минобороны понадобились запрещенные двигатели и как военные рассчитывают их получить? Подробности...
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Почему никто не сможет помешать Путину заключить мирный договор с Японией

Владимир Путин и Синдзо Абэ провели уже несколько десятков встречФото: Михаил Метцель/ТАСС
Уже неделю, прошедшую со встречи Владимира Путина и Синдзо Абэ, не утихают страсти по поводу Курильских островов. В России возмущаются самой мыслью о возможности что-либо передать Японии, а в Японии большинство по-прежнему хочет получить все четыре острова. Является ли общественное мнение непреодолимым препятствием для заключения мирного договора и изменения отношений двух стран – или же Путин и Абэ могут изменить его во имя стратегических интересов своих государств? Подробности...
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Почему миллионерам не следует комментировать прожиточный минимум

Вряд ли Лахова хочет, чтобы граждане России питались по нормам военного времениФото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Регулярные «двухминутки ненависти» захватили Рунет. Чуть ли не каждый день находится чиновник или депутат, говорящий что-то ужасное с точки зрения общественной морали. И дальше его фраза, зачастую вырванная из контекста, широко расходится по СМИ и соцсетям. И уже не важно, что такой деятель имел в виду «на самом деле» – клеймо поставлено. Когда же чиновники и политики поймут, что есть вещи, которые произносить нельзя? Не вообще нельзя, а нельзя именно им. Подробности...
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Евромайдан заставил украинцев полюбить неудачников

Недооценить итоги евромайдана трудно – он изменил для Украины слишком многоеФото: Gleb Garanich/Reuters
Ровно пять лет назад начался евромайдан. Он превратил Украину в самую бедную страну Европы и оставил серьезный отпечаток в ее национальном сознании. Многие украинцы с тех пор переосмыслили не только свое место в мире, но и свою роль в истории. Однако далеко не все итоги этого переосмысления понравятся идеологам евромайдана. Там есть от чего встревожиться. Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Как токсичный Янукович Майдан организовал

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Настоящие патриоты, а не называющие себя так члены секты Свидетелей Майдана, надеются, что когда-нибудь люди, организовавшие переворот, ответят по закону. Однако на скамье подсудимых должен оказаться и «ростовский сиделец». Подробности...

Как мэр Екатеринбурга с челябинцами поссорился

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
У нас с советских времен считается, что «там, где раньше тигры, гм, испражнялись, мы проложим магистрали!» – и порядок. Большой инфраструктурный объект – это не просто способ освоить бюджет и дать своим заработать. Подробности...
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      В России отмечается День народного единства

      В воскресенье в России отмечается День народного единства. По традиции Владимир Путин в сопровождении религиозных лидеров возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве
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        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

        От кого вы впервые узнали о сексе?
        • От родителей

        • От учителя в школе

        • От друзей

        • Из кино и литературы

        • Из интернета

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          Геворг Мирзаян

          Как токсичный Янукович Майдан организовал

          Геворг Мирзаян
          доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
          		 21 ноября 2018, 10:12

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          21 ноября Украина отмечает пятилетнюю годовщину начала второго Майдана (или, как это теперь называют, просто Майдана). Для секты его Свидетелей это светлый день, Революция Достоинства, с которой начался путь Украины в прекрасное далеко. Однако все больше наблюдателей (в том числе и на самой Украине) признают, что Майдан сыграл трагическую роль в судьбе страны.

          Этот переворот (не революция, а именно переворот, когда одни элиты сменили другие при сохранении экономического уклада – феодального олигархата) и последовавшие за ним события привели к экономической деградации Украины, усугублению внутреннего раскола и гражданской войне, потере территории, демонтажу государственных институтов. Не говоря уже о токсичном образе страны как для ее восточного соседа, так и для западных стран (даже той же Польши).

          Именно поэтому непредвзятые эксперты и украинские патриоты (настоящие патриоты, а не называющие себя так члены секты Свидетелей Майдана) надеются, что когда-нибудь люди, организовавшие этот переворот и принявшие активное участие в его проведении, ответят по закону.

          Однако отвечать должны не только они. На скамье подсудимых Истории должен оказаться и нынешний «ростовский сиделец» – бывший президент страны Виктор Янукович. Человек, который во многом виноват в том, что Майдан произошел. Человек, чьи ошибочные действия в ходе самого переворота и, что немаловажно, до него нужно изучать в рамках курса «Как не надо управлять государством».

          Оставь надежду всяк здесь живущий

          Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

          Майдан стал возможен потому, что украинский президент совершил важнейшую психологическую ошибку – лишил людей надежды. Приходя к власти в 2010 году, он обещал «полную модернизацию общественной жизни на Украине».

          Модернизация должна была предусматривать как минимум два процесса – создание эффективной украинской идентичности (напомним, что страна, родившаяся после распада СССР, была сшита из кусков территории и групп населения, веками существовавших не просто в разных, но и конкурирующих друг с другом цивилизационных проектах – России, Польше, Австрии – и потому их смыслы и взгляды на историю иногда противоречили друг другу), а также модернизацию экономического уклада.

          Ни то ни другое Янукович менять не захотел – олигархический феодализм его полностью устраивал, а создавать нацию он посчитал делом слишком сложным. Вместо этого Виктор Янукович, как ему тогда казалось, эффектно подменил понятия и активно поддержал лозунг о евроинтеграции.

          Подконтрольные Януковичу СМИ в унисон с проевропейскими стали говорить о том, что это священный процесс, который не просто приведет Украину в ЕС, но и автоматически решит все ее проблемы. Модернизирует элиты, поборет коррупцию, создаст нового украинца-европейца.

          Населению впарили (по-другому и не скажешь) евроинтеграцию не только как универсальный, но и как быстрый, а также единственно возможный метод решения проблем страны. И когда во второй половине 2013 года Янукович временно отказался от подписания соглашения об ассоциации, то эксперты могли сколько угодно говорить о правильности этого шага.

          Объяснять кабальный характер соглашения (с полным текстом которого украинские чиновники заранее не ознакомились), отмечать, что ЕС обманул и не дал Украине денег на модернизацию промышленности под европейские требования, говорить о пользе российского 15-миллиардного кредита или даже намекать на то, что, когда глупые русские выдадут все транши этого кредита, Янукович сразу же подпишет соглашение.

          Все это было неважно, поскольку живущих в полном бесперспективняке людей здесь и сейчас лишили главного – надежды на изменение ситуации. И они вышли на Майдан.

          Моя страна

          Какое-то время, впрочем, казалось, что пипл схавает и это – после того, как 29 ноября прошел саммит Восточного партнерства и Янукович не подписал соглашение об ассоциации, люди стали расходиться с Майдана. И вот тут украинский президент получил дивиденд от еще одной своей ошибки – неуемной жадности.

          Как верно отмечают украинские коллеги, в условиях олигархического феодализма президент Украины всегда был не столько управляющим государства, сколько модератором для многочисленных его управляющих – олигархов. Регулировал их доступ к кормушке в лице бюджета, разрешал споры.

          Янукович же захотел стать главным олигархом и стал просто реквизировать собственность и активы у богатейших людей страны в пользу своей семьи и самого ближайшего окружения.

          Причем реквизировалась собственность не только у прежних противников, но и у тех, кто привел Януковича к власти в 2010-м. Неудивительно, что внутри его администрации была образована фронда, которая фактически играла против президента. И в ночь с 29 на 30 ноября по указанию этой фронды «Беркут» совершил силовой разгон остатков Майдана, на котором оставалось около тысячи человек (в основном студенты), отправив в участки десятки и в больницы около сотни из них.

          Акция, абсолютно бессмысленная с точки зрения борьбы с протестующими (через пару дней они сами разошлись), обретает смысл в том случае, если ее рассматривать как подлив бензина в затухающий протест.

          Возгласы «детей бьют» разнеслись по всей стране и дали новый стимул не только для возобновления, но и для усиления протестной активности. Именно после разгона Майдан превратился в общеукраинский протест, с массовым стоянием в Киеве.

          Однако и в этот момент еще можно было предотвратить катастрофу.

          Когда Майдан превратился из мирной акции в силовой протест, когда боевики оккупировали центр Киева и начали забрасывать полицию коктейлями Молотова и стрелять по правоохранителям, Виктор Янукович должен был применить комбинацию из кнута и пряника. То есть сначала разогнать Майдан, а потом уже предпринять целый ряд реформ (дабы перевести протест в политическое русло) и даже заявить о досрочных парламентско-президентских выборах. В ходе подготовки к которым замириться с элитами и если уж не выиграть эти выборы, то по крайней мере договориться о каких-то гарантиях своей собственности и мирной передачи власти. Но сделано этого не было.

          Храните деньги в отечественных сберегательных кассах

          Да, «Беркут» не раз отправляли на разгон Майдана – но каждый раз останавливали на полпути. По слухам, потому, что в дело вмешались западные партнеры, на территории которых Янукович и его окружение хранили свою собственность и счета.

          Президенту объяснили, что будет с этими активами в случае, если он начнет подавлять «демократический протест». Более того, президента вообще попросили не мешать Западу поддерживать протест, причем в абсолютно хамской форме.

          Когда высокопоставленный сотрудник МИДа другой страны приходит на площадь к протестующим и раздает им печеньки – то есть открыто вмешивается во внутренние дела – в нормальном государстве за этим следует как минимум вызов посла на ковер и депортация этого сотрудника. Но Янукович, выбирая между авторитетом государства и своими деньгами, выбрал, естественно, последнее.

          Поэтому он не подавлял и не мешал, демонстрируя при этом собственное бессилие не только перед противниками, но и перед сторонниками. И когда он вместо реформ провел через Раду «диктаторские законы» 16 января, они, не подкрепленные силой и авторитетом, вызвали лишь обострение протеста.

          Последним шансом Януковича на спасение страны и собственной карьеры было формирование контрмайдана, организация массовых акций в его поддержку – но они не состоялись.

          Антимайдановцы в Мариинском парке были сравнительно малочисленны и куда менее активны, чем Майдан. Что неудивительно, ведь это было следствие еще одной ошибки президента.

          Придя к власти на пророссийских лозунгах, получив поддержку Юго-Востока страны, Янукович предал своих избирателей. Не только потому, что не стал модернизировать страну, но и потому, что элементарно не выполнил предвыборные обещания (например, не сделал русский язык вторым государственным). И в час его великой нужды Юго-Восток отвернулся от предавшего его президента, оставив его один на один с бунтующим Западом.

          Да, возможно, жители Юго-Востока совершили ошибку, не понимая, что в лице пусть даже токсичного Януковича они должны были защищать не его, а Украину, однако это уже совершенно другая история о других виновных в нынешней деградации страны.


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