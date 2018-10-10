Нас пытаются превратить в ацтеков, чтоб было не жалко бомбить

В чем я, как прихожанин Русской православной церкви, вижу главную угрозу нынешнего раскола?

Не в новом витке конфликта на Украине – борьба Добра и Зла составляет суть христианства.

Не в отъеме обеих лавр и сотен приходов: враги могут их все хоть с землей сровнять – Церковь просто уйдет тогда в катакомбы, она и не такое испытывала.

И даже не в том, что под стенами храмов будет сейчас развязано страшное насилие – в глазах Церкви мученическая смерть за святыни сладка для христианина.

Угроза в другом – в попытке на метаисторическом уровне вычеркнуть саму Русскую церковь, а с ней и Россию, из бытия. Объявить всех нас – и наших дедов с прадедами, и все, что они сделали под Небом, – «отпавшими», еще столетия назад потерявшими право быть «канонической частью» этого мира.

На кону стоит не место в Совбезе ООН, не право считаться победителем во Второй мировой войне, не легитимность политической системы России, а само ее существование как полноправного субъекта Истории.

Это не просто «изоляция» или «санкции» – плевать бы на них. Это именно расчеловечивание. Объявление нас – всех-всех, таких разных, «советских» и «антисоветских», «русских» и «нерусских» – вне человеческого закона. Чтоб потом было не жалко бомбить.

Нас пытаются превратить не просто в failed state, а в failed people – «несостоявшийся народ», как каких-нибудь ацтеков. Свести до уровня пиратов Сомали, «Талибана», «Исламского государства*», только фундаментальнее. Потому что эти режут головы людям, а мы – славим правильно Бога.

Что ответить на это?

К двум союзникам России, ее Армии и Флоту, добавился третий – огненное понимание, что двухтысячелетняя непрерываемая Традиция сохранилась теперь только на нашей земле. В каждом месте, откуда по утрам и вечерам доносится звон колоколов.

Источник: Блог Дениса Тукмакова