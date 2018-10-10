Нас пытаются превратить в ацтеков, чтоб было не жалко бомбить

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Доллару предрекли пять лет падения

Гуру валютного рынка уверен, что доллар уже начал сдавать свои позиции Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Американскую валюту ждет настоящий обвал по отношению к ключевым валютам – евро и иене. Такой прогноз делает один из гуру валютного рынка Ульф Линдал. И он абсолютно выбивается из ожиданий многих экономистов, которые верят в силу доллара. Почему теория Линдала имеет право на существование и выиграет ли Россия в случае реализации его пророчеств?  Подробности...
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Сможет ли Британия спастись от развала

Выход из Евросоюза может стать самоубийственным не только для правительства Мэй, но и для единства Соединенного КоролевстваФото: KFS/imagebroker.com/Global Look Press
Лондон застрял между выходом из Евросоюза, развалом Соединенного Королевства и сочетанием одного с другим – и уже нет времени на поиски спасительного решения. В среду, 17 октября, в Брюсселе соберутся главы стран ЕС – именно к этой дате планировалось завершить переговоры о Брексите. Но достигнуть соглашения не удалось, и теперь Британии придется выбирать между плохим и очень плохим сценариями. Подробности...
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Созданное маршалом Устиновым охраняет Россию даже сегодня

Маршал Устинов занимался любыми видами техники и вооружений – даже мотоцикламиФото: Евгений Загуляев, Алексей Стужин/фотохроника ТАСС
Сегодня военное ведомство страны и ее оборонная отрасль должны почтить память одного из легендарных военачальников и создателей ВПК Дмитрия Федоровича Устинова, 110-летие которого отмечается 17 октября. Так кем же он был? Кровавым маршалом, бросившим в топку афганской войны десятки тысяч советских солдат и офицеров? Или стратегом, живым олицетворением военно-промышленного комплекса, становлению и развитию которого он посвятил всю свою жизнь? Подробности...
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Удастся ли США остановить восстановление Сирии

США хотят любыми способами затруднить и затормозить восстановление СирииФото: Abdalrhman Ismail/Reuters
США пригрозили России и Ирану санкциями за участие в восстановлении разрушенной войной Сирии. Россия неоднократно призывала мировое сообщество оказать Сирии материальную и гуманитарную помощь, но сейчас на это готова лишь ограниченная группа стран. Подействуют ли новые американские угрозы и какова истинная подоплека действий Вашингтона? Подробности...
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Авария самой надежной ракеты вызвана уникальной случайностью

Экипаж «Союза» после аварийного приземленияФото: пресс-служба Роскосмоса/ТАСС
Самая надежная из российских ракет-носителей, легендарный «Союз» модификации «ФГ», которая не подвела ни в одном из своих предыдущих 64 пусков – внезапно опозорилась на весь мир. Госкомиссия уже приступила к анализу причин аварии, но предварительные данные показывают: к нештатной работе ракеты привело не встречавшееся ранее в космической практике, уникальное обстоятельство. Подробности...
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Нас пытаются превратить в ацтеков, чтоб было не жалко бомбить

Денис Тукмаков, журналист газеты «Завтра»
Это не просто «изоляция» или «санкции» – плевать бы на них. Это именно расчеловечивание. Объявление нас – всех-всех, таких разных, «советских» и «антисоветских» – вне человеческого закона. Что ответить на это? Подробности...

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          Денис Тукмаков

          Нас пытаются превратить в ацтеков, чтоб было не жалко бомбить

          Денис Тукмаков
          журналист газеты «Завтра»
          		 17 октября 2018, 14:54

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          В чем я, как прихожанин Русской православной церкви, вижу главную угрозу нынешнего раскола?

          Не в новом витке конфликта на Украине – борьба Добра и Зла составляет суть христианства. 

          Не в отъеме обеих лавр и сотен приходов: враги могут их все хоть с землей сровнять – Церковь просто уйдет тогда в катакомбы, она и не такое испытывала.

          И даже не в том, что под стенами храмов будет сейчас развязано страшное насилие – в глазах Церкви мученическая смерть за святыни сладка для христианина.

          Угроза в другом – в попытке на метаисторическом уровне вычеркнуть саму Русскую церковь, а с ней и Россию, из бытия. Объявить всех нас – и наших дедов с прадедами, и все, что они сделали под Небом, – «отпавшими», еще столетия назад потерявшими право быть «канонической частью» этого мира.

          Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

          На кону стоит не место в Совбезе ООН, не право считаться победителем во Второй мировой войне, не легитимность политической системы России, а само ее существование как полноправного субъекта Истории.

          Это не просто «изоляция» или «санкции» – плевать бы на них. Это именно расчеловечивание. Объявление нас – всех-всех, таких разных, «советских» и «антисоветских», «русских» и «нерусских» – вне человеческого закона. Чтоб потом было не жалко бомбить.

          Нас пытаются превратить не просто в failed state, а в failed people – «несостоявшийся народ», как каких-нибудь ацтеков. Свести до уровня пиратов Сомали, «Талибана», «Исламского государства*», только фундаментальнее. Потому что эти режут головы людям, а мы – славим правильно Бога.

          Что ответить на это?

          К двум союзникам России, ее Армии и Флоту, добавился третий – огненное понимание, что двухтысячелетняя непрерываемая Традиция сохранилась теперь только на нашей земле. В каждом месте, откуда по утрам и вечерам доносится звон колоколов.

          Источник: Блог Дениса Тукмакова

          * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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