Поляки вообразили себе совершенно невозможный сценарий отношений с Украиной и действовали на основании созданной ими сами химеры. А киевские правители повели себя в отношении своих польских покровителей так, как от них стоило ожидать – стали публично оскорблять и унижать.0 комментариев
Концерт Анны Нетребко прошел с аншлагом в Лондоне
Выступление российской оперной певицы Анны Нетребко на главной сцене Королевской оперы собрало полный зал зрителей со всего мира, несмотря на недовольство властей Украины.
Мероприятие состоялось в среду вечером при полном аншлаге. Оперная дива выступила под аккомпанемент концертмейстера Большого театра Павла Небольсина. Билеты на концерт были полностью распроданы еще в феврале, передает РИА «Новости».
Обстановка возле Ковент-Гардена оставалась спокойной. В отличие от осеннего визита артистки в Британию, обошлось без провокаций со стороны активистов с украинскими флагами. Концерт посетили граждане России, Китая, Индии, Японии и других государств.
Зрители активно делились впечатлениями в социальных сетях Instagram* и Facebook* (запрещены в РФ как экстремистские). «Только что приехала в Королевскую оперу Ковент-Гарден на концерт Анны Нетребко. Как мне кажется, она лучшая сопрано своего поколения», – написала одна из посетительниц.
Другие гости отметили прекрасную атмосферу вечера, несмотря на рекордную жару. Сама певица также опубликовала видео с благодарностью, назвав лондонскую публику потрясающей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале оперная певица начала процесс ликвидации своего бизнеса в России.
Летом прошлого года суд Нью-Йорка дал ход иску артистки против театра «Метрополитен-опера» из-за дискриминации по национальному признаку.
После длительного перерыва европейские концертные площадки возобновили сотрудничество с российскими исполнителями вопреки протестам активистов.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ