Назван главный поставщик водки в Россию

Латвия стала главным поставщиком водки в Россию

Tекст: Дарья Григоренко

С января по март объем поставок латвийского напитка составил 2,6 млн долларов. Всего за указанный период российские импортеры ввезли из-за рубежа водки на 3,7 млн долларов, передает РИА «Новости».

«В Латвии есть заинтересованные производители и дистрибьюторы, которые активно ищут новые каналы сбыта в условиях меняющейся геополитики и торговых ограничений. По этой причине им удается увеличивать поставки», – объяснил основатель компании Rodin.Capital Алексей Родин.

Вторую строчку рейтинга заняла Испания с показателем 537,4 тыс. долларов. Тройку лидеров замкнула Грузия, экспортировавшая алкоголь на 203,7 тыс. долларов. В пятерку также вошли Литва и Армения.

Аналитик компании Финам Андрей Шаров отметил, что успех Грузии и Армении связан с удобной логистикой и развитой отраслью. Высокие позиции Испании эксперт объяснил возможным размещением там международных дистрибьюторских центров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на полках российских магазинов появилась произведенная в Британии, Польше и Франции водка.

В январе текущего года розничные продажи этого напитка в стране выросли до 6,08 миллиона декалитров.

К середине мая средние розничные цены на данный алкоголь увеличились на 14,9% в годовом выражении.