Согласно социологическим данным, люди, родившиеся около 2000 года – те, кому сейчас 20-30 лет, – потребляют в 2-3 раза меньше алкоголя, чем родители, и более чем в 5 раз меньше, чем дедушки и бабушки. Интересно почему?6 комментариев
Литва приступила к постановке на вооружение радаров Lockheed Martin
Минобороны Литвы: Вильнюс начал монтаж радаров США для системы ПРО НАТО
Литва приступила к монтажу и постановке на вооружение радаров средней дальности американского производства, сообщило министерство обороны республики.
Полученные из США радары средней дальности AN/TPS-77 MRR производства Lockheed Martin «позволят более оперативно обнаруживать летящие объекты и обеспечат большую гибкость в слежении в воздушном пространстве», передает ТАСС сообщение Минобороны Литвы.
Радарные установки предназначены для передачи сведений в интегрированную систему ПРО НАТО в режиме реального времени. До конца года Вильнюс планирует подписать с Lockheed Martin соглашение о продолжении сотрудничества.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Литва назвала сроки проведения военных учений с новым контингентом США.
В начале месяца НАТО усилила защиту неба над Прибалтикой на случай войны с Россией.
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