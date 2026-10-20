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    Согласно социологическим данным, люди, родившиеся около 2000 года – те, кому сейчас 20-30 лет, – потребляют в 2-3 раза меньше алкоголя, чем родители, и более чем в 5 раз меньше, чем дедушки и бабушки. Интересно почему?

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия в Центральной Азии просчитывает старые и новые угрозы

    Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.

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    Андрей Манчук Андрей Манчук Почему сейчас надо говорить о Кубе

    После неудавшегося американского топливного блицкрига Куба исчезла из мировых СМИ – словно по мановению волшебной палочки, которая находится в руках у шефа Госдепартамента, способного дирижировать честными международными медиа.

    14 комментариев
    20 октября 2026, 11:05 • Новости дня

    Литва приступила к постановке на вооружение радаров Lockheed Martin

    Минобороны Литвы: Вильнюс начал монтаж радаров США для системы ПРО НАТО

    Tекст: Мария Иванова

    Литва приступила к монтажу и постановке на вооружение радаров средней дальности американского производства, сообщило министерство обороны республики.

    Полученные из США радары средней дальности AN/TPS-77 MRR производства Lockheed Martin «позволят более оперативно обнаруживать летящие объекты и обеспечат большую гибкость в слежении в воздушном пространстве», передает ТАСС сообщение Минобороны Литвы.

    Радарные установки предназначены для передачи сведений в интегрированную систему ПРО НАТО в режиме реального времени. До конца года Вильнюс планирует подписать с Lockheed Martin соглашение о продолжении сотрудничества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Литва назвала сроки проведения военных учений с новым контингентом США.

    В начале месяца НАТО усилила защиту неба над Прибалтикой на случай войны с Россией.

    МИД назвал эскалацией возможное размещение новых войск альянса в регионе.

    19 октября 2026, 19:31 • Новости дня
    Российские военные прибыли в Узбекистан на учения «Хамкорлик-2026»
    Российские военные прибыли в Узбекистан на учения «Хамкорлик-2026»
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) прибыли на полигон Термез в Узбекистане для участия в совместных тактических маневрах двух стран «Хамкорлик-2026».

    Военнослужащие 201-й гвардейской военной базы совершили марш протяженностью более 300 км по горам Таджикистана и Узбекистана и прибыли на полигон Термез, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦВО.

    В ведомстве сообщили, что российские подразделения на бронетранспортерах БТР-82А, автомобилях «Урал» и специальной технике на базе «Камаза» преодолели подъемы, спуски и узкие участки горного серпантина. Сейчас военные готовят технику к активной фазе маневров.

    Совместные тактические учения «Хамкорлик-2026» пройдут с 20 по 27 октября. Военные двух стран отработают обнаружение и уничтожение условных незаконных вооруженных формирований в приграничных районах. В маневрах примут участие горные и штурмовые подразделения, расчеты разведывательных и ударных беспилотников, наземные робототехнические комплексы и вертолеты Ми-24.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу мотострелки Центрального военного округа отработали защиту миротворцев от дронов на учениях в Белоруссии.

    В четверг страны СНГ согласовали проект совместных учений на внешних границах.

    В начале месяца индийский военный фрегат прибыл во Владивосток на совместные учения.

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    20 октября 2026, 05:21 • Новости дня
    Армия США приготовила сотни аэростатов на случай конфликта в Европе

    The War Zone: США применят тысячи аэростатов при конфликте в Европе

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский генерал Стивен Карпентер заявил, что Сухопутные войска США планируют использовать сотни высотных аэростатов в случае военного конфликта в Европе.

    На европейский театр военных действий в случае открытого противостояния могут быть переброшены сотни или даже тысячи подобных летательных аппаратов, передает ТАСС со ссылкой на портал The War Zone.

    «США хотели бы заполнить стратосферу высотными аэростатами, причем по 200–300 единовременно», – заявил Стивен Карпентер.

    Предполагается, что аэростаты можно будет задействовать для выполнения широкого спектра задач, начиная с ретрансляции данных и обеспечения связи и заканчивая непосредственными пусками вооружений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Армия США решила разнообразить используемые ракеты для систем ПВО.

    В прошлом месяце в Соединенных Штатах назначили исполняющего обязанности министра армии.

    Весной американское командование запланировало развернуть масштабную сеть аэростатов над Тихим океаном.

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    19 октября 2026, 20:33 • Видео
    По чьему приказу разносят Францию

    Протесты школьников во Франции переросли в погромы невиданных масштабов. Во времена мигрантских бунтов и «желтых жилетов» такого не было. Но кто за этим стоит?

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    19 октября 2026, 23:59 • Новости дня
    Польский аэропорт Жешув закрыли по требованию военных

    Аэропорт польского Жешува закрыли по требованию военных

    Tекст: Денис Тельманов

    Международный аэропорт польского Жешува, расположенного недалеко от границы с Украиной, закрыт на прием и выпуск самолетов по требованию военных.

    Об этом сообщил источник в авиадиспетчерской службе района полетной информации «Варшава», отвечающей за авиатрафик над страной, передает ТАСС.

    «В связи с незапланированными действиями военной авиации по обеспечению безопасности страны аэропорт Жешува закрыт», – сказал собеседник агентства.

    По его словам, ограничения действуют ориентировочно до конца суток по московскому времени. Других подробностей источник не уточнил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Литва попросила Польшу помочь в расследовании инцидента с беспилотником.

    В пятницу власти Польши закрыли аэропорты Люблина и Жешува из-за полетов военной авиации.

    В сентябре прошлого года госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал обсудить с НАТО инцидент с дронами в Польше.

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    19 октября 2026, 15:11 • Новости дня
    В НАТО назвали армию России изобретательной и опасной

    Адмирал НАТО Вандье: Армия России изобретательна, креативна и опасна

    Tекст: Ольга Иванова

    Верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО по трансформации Пьер Вандье заявил, что Вооруженные силы России стали более инновационными и опасными.

    «Мы увидели изменения в том, как Россия ведет военные действия… Они учатся, они адаптируются…, они активно внедряют новые стандарты, они изобретательны, они креативны и тем самым опасны», – приводит слова Вандье РИА «Новости».

    Адмирал обратил особое внимание на развитие технологий беспилотных летательных аппаратов в России. По его словам, применение дронов с реактивными двигателями демонстрирует высокую эффективность против перехватчиков украинских военных.

    Российские власти неоднократно указывали на беспрецедентную активность Североатлантического альянса у западных границ. Президент Владимир Путин подчеркивал, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, а западные политики используют мнимую российскую угрозу для отвлечения внимания от внутренних проблем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце постпред США при Североатлантическом альянсе призвал не преувеличивать российскую угрозу.

    Тогда же беспилотник НАТО потерял связь над Черным морем.

    Летом в Латвии признали преимущество России над альянсом в сфере дронов.

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    19 октября 2026, 18:19 • Новости дня
    ВС России поразили следовавший в Одессу сухогруз с военным грузом

    Минобороны: ВС России поразили следовавший в Одессу сухогруз с военным грузом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России нанесли удар беспилотниками по сухогрузу на пути в порт Одессы, перевозившему грузы для украинской армии, сообщило Минобороны.

    Российские военные беспилотники продолжили наносить удары по портовой инфраструктуре и морским судам, которые задействованы в доставке военных грузов на Украину. В результате атаки на переходе морем был поражен сухогруз с предназначенными для ВСУ грузами на пути в Одессу, сообщает Минобороны в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу российские дроны поразили военное предприятие на Украине.

    В пятницу Вооруженные силы России поразили логистический центр и сухогруз с оружием для ВСУ.

    В четверг российские беспилотники поразили следовавший в Одессу сухогруз с имуществом для ВСУ.

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    19 октября 2026, 14:21 • Новости дня
    Китайская армия получила новейшую боевую машину пехоты ZBL-19

    Китайская армия приняла на вооружение 25-тонную боевую машину пехоты ZBL-19

    Tекст: Мария Иванова

    Войска Народно-освободительной армии Китая начали получать новейшую колесную боевую машину пехоты ZBL-19, приспособленную к эксплуатации в условиях высокогорья.

    Новая 25-тонная техника поступила в распоряжение 76-й армии сухопутных войск Китая, передает ТАСС со ссылкой на кадры телеканала CCTV.

    БМП представляет собой обновленную версию бронемашины ZBL-08. Машина получила комбинированную модульную броню, которая обеспечивает круговую защиту от бронебойных снарядов калибром до 7,62 мм, а в лобовой проекции – до 14,5 мм. V-образное днище повышает защищенность техники от мин и самодельных взрывных устройств.

    Высадка пехоты из новой машины производится через десантную аппарель. БМП оснащена необитаемой башней с 30-миллиметровой автоматической пушкой дальностью стрельбы до 3 тыс. м и четырьмя противотанковыми ракетами «Хунцзянь-13» дальностью около 4 км.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу сообщалось, что китайские ученые разработали способную работать под водой бронемашину.

     В мае китайский экраноплан получил пилоны для подвески вооружения.

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    19 октября 2026, 14:01 • Новости дня
    «Калашников» досрочно отгрузил ракеты для зенитного комплекса «Стрела-10»

    «Калашников» досрочно поставил партию зенитных ракет 9М333 для «Стрелы-10»

    Tекст: Мария Иванова

    Концерн «Калашников» с опережением сроков поставил заказчику партию высокоточных зенитных управляемых ракет 9М333 для зенитного ракетного комплекса «Стрела-10».

    Концерн выполняет обязательства 2026 года с опережением графика.

    Как сообщает «Калашников», эти изделия пользуются стабильно высоким спросом благодаря их эффективному применению в зоне проведения спецоперации на Украине.

    Зенитная управляемая ракета 9М333 работает по принципу «выстрелил – забыл» и предназначена для поражения беспилотников и крылатых ракет в любое время суток в условиях применения оптических помех.

    Важным преимуществом ракеты является наличие головки самонаведения с тремя режимами работы: фотоконтрастным, инфракрасным и помеховым. Средняя скорость боеприпаса составляет 550 метров в секунду, он способен поражать цели на высотах от десяти до 3,5 тыс. метров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом «Калашников» подписал контракт на поставку дронов «Каракурт» в Индию.

    Концерн начал поставки новейшего скоростного беспилотника «Скат-220».

    В мае предприятие сообщило о начале поставок дронов «Куб-2» и «Куб-10».

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    19 октября 2026, 22:36 • Новости дня
    В Запорожье обвинили Зеленского в ведении кровавого бизнеса на оружии

    Глава парламента Запорожья Емельяненко обвинил Зеленского в заработке на оружии

    Tекст: Денис Тельманов

    Председатель Законодательного собрания Запорожской области Виктор Емельяненко заявил, что Владимиру Зеленскому и Западу нужен не мир на Украине, а кровавый бизнес на продаже оружия.

    Политик подчеркнул, что глава украинского государства воюет против собственного народа. «Заявления Дональда Трампа о том, что Зеленский вовсе не заинтересован в прекращении конфликта, для американской политики, может быть, и новость, но для нас в Запорожской области – это суровая ежедневная реальность», – отметил Емельяненко, передает ТАСС.

    По его мнению, президент Украины борется с самой историей, забыв о стране, которая дала ему образование и старт в жизни. В то же время западным кураторам Киева нужны лишь бесконечные оружейные контракты, разрушенные города и кровь.

    Глава регионального парламента выразил уверенность, что Украину планомерно ведут к краху, а местные жители больше не верят властям.

    Емельяненко добавил, что украинский лидер попал под полное влияние зарубежных спонсоров, для которых человеческие жизни стали просто расходным материалом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу лидеры Евросоюза поддержали Владимира Зеленского на фоне критики со стороны Дональда Трампа.

    В четверг страны ЕС решили призвать киевские власти смягчить риторику в адрес американского политика.

    Во вторник слова Трампа о новом украинском лидере сочли приговором для Зеленского.

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    19 октября 2026, 13:25 • Новости дня
    НАТО перестроило систему ПВО без дополнительных ресурсов

    Rapporteur: НАТО осталось без новых ресурсов после реформы системы ПВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заместитель командующего объединенными ВВС НАТО генерал-лейтенант Гийом Тома заявил, что альянс перешел к круговой противовоздушной обороне, однако не получил для этого дополнительных военных ресурсов.

    НАТО приступило к масштабной перестройке системы противовоздушной обороны для отражения атак беспилотников, самолетов и баллистических ракет со всех направлений, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Rapporteur.

    Альянс объединил две самостоятельные миссии в единую структуру после инцидента с дронами в воздушном пространстве Польши осенью 2025 года. «Теперь у нас единая миссия, способная обеспечить круговую оборону на 360 градусов», – заявил Тома.

    При этом расширение задач не привело к увеличению численности персонала или предоставлению новых военных возможностей. По словам генерала, уничтожение беспилотников с помощью истребителей и ракет создает серьезную финансовую нагрузку. Альянсу необходимы недорогие средства перехвата, современные системы управления, а также дополнительные подразделения наземной ПВО, включая мобильные огневые группы и вертолеты.

    Тома предупредил, что в случае крупномасштабного конфликта блоку придется отражать массированные волны атак, однако в настоящий момент необходимое вооружение недоступно, а переход обеспечивается лишь организационными изменениями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Литве из-за угрозы беспилотника подняли в воздух истребители НАТО.

    Кроме того, итальянский беспилотник альянса потерял связь над Черным морем.

    Еще один дрон НАТО второй раз за полтора месяца лишился связи в этом регионе.

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    19 октября 2026, 22:40 • Новости дня
    Трамп: Зеленский не способствует мирному урегулированию на Украине

    Трамп сообщил об активных переговорах США и России по Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что действия Владимира Зеленского мешают мирному урегулированию на Украине, и сообщил об активных контактах Вашингтона с Москвой.

    Вашингтон ведет переговорный процесс с Москвой по урегулированию украинского конфликта, передает ТАСС.

    «И, откровенно говоря, Зеленский не сильно помогает делу. Считаю, что он не хочет остановить это», – заявил Трамп.

    По словам американского лидера, США пока не собираются вводить новые санкции против России, чтобы не подорвать шансы на успех переговоров.

    Кроме того, президент США допустил, что Киеву пришло время выставить на диалог о мире другого представителя вместо Владимира Зеленского.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник сенатор Марко Рубио заявил об открытости США к действиям по завершению украинского конфликта.

    В пятницу Трамп назвал удары Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам позором.

    В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что усилия США по Украине разбиваются о нежелание Зеленского идти на мир.

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    19 октября 2026, 23:12 • Новости дня
    Трамп назвал денуклеаризацию главной темой встречи с Путиным и Си Цзиньпином

    Трамп предложил обсудить сокращение ядерного оружия с Путиным и Си Цзиньпином

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что его возможная встреча с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином была бы посвящена сокращению ядерных вооружений, а не ситуации на Украине.

    Американский лидер не планирует обсуждать украинский конфликт в рамках вероятных трехсторонних переговоров с главами России и Китая. «Мы бы запланировали встречу, посвященную денуклеаризации, это очень позитивно для мира», – заявил Трамп, передает ТАСС.

    Отвечая на вопрос о возможных темах для переговоров, президент США подчеркнул, что у российской стороны «все в порядке по Украине».

    Кроме того, глава американской администрации выразил сомнение относительно вероятности проведения двусторонней встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном на полях ноябрьского саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне.

    Трамп отметил, что ему удается поддерживать очень хорошие отношения с главой Северной Кореи, однако он не уверен, что кто-либо просил о проведении подобных переговоров в рамках предстоящего мероприятия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Трамп заявил о готовности к переговорам с Путиным и Си Цзиньпином. Кремль прокомментировал вероятность проведения такого саммита.

    В среду Пекин поприветствовал будущую встречу российского и китайского лидеров на полях АТЭС.

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    19 октября 2026, 18:42 • Новости дня
    Focus Taiwan: Тайвань проведет учения с американскими танками и призывниками

    Tекст: Валерия Городецкая

    Тайвань в ноябре проведет месячные военные учения «Ляньюн», в которых задействуют американские танки M1A2T и призывников, сообщает тайваньская газета Focus Taiwan.

    «Бронетанковая бригада, которая использует американские танки (M1A2T), уже передислоцировала их на учебную базу в уезде Пиндун для предстоящих учений «Ляньюн», которые запланированы на конец ноября – декабрь», – передает РИА «Новости» сообщение Focus Taiwan.

    В ходе маневров, которые продлятся около месяца, танки будут отрабатывать боевое слаживание. В учениях также примут участие призывники, проходящие обязательную годовую военную службу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Тайвань решил закупить у США 292 разведывательных беспилотника.

    В прошлом месяце задержка поставок оружия из США поставила под угрозу создание системы ПВО на Тайване.

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    20 октября 2026, 08:22 • Новости дня
    На брошенных позициях ВСУ под Харьковом нашли мушкеты

    Российские военные нашли мушкеты на оставленных позициях ВСУ под Харьковом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На оставленных украинскими войсками позициях в Харьковской области российские военнослужащие обнаружили старинные мушкеты и нацистскую атрибутику.

    В Харьковской области на позициях, брошенных украинскими подразделениями при отступлении, обнаружены старинные мушкеты и нацистская атрибутика, включая флаги батальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России), передает РИА «Новости».

    «Находили даже мушкеты. Флаги, гранаты, мины, оружие, все было», – сообщил командир штурмового отряда 11-го армейского корпуса группировки «Север» с позывным Фил.

    Военнослужащий предположил, что старинное вооружение не применялось в реальном бою, а служило сувенирами для боевиков. Он также добавил, что на телах уничтоженных солдат противника присутствовали нацистские татуировки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник украинские военные бросили иностранное оружие при бегстве под Харьковом.

    Вооруженные силы России уничтожили более 150 дронов ВСУ «Баба-яга» на этом направлении.

    В понедельник «северяне» ликвидировали до взвода боевиков.

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    20 октября 2026, 01:07 • Новости дня
    В 2026 году в Вооруженных силах России испытали более 20 новых средств связи

    Генерал Квитка сообщил об испытании более 20 комплексов связи в 2026 году

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные специалисты с начала 2026 года провели успешные испытания и апробацию более 20 новых средств и комплексов связи, сообщили в Министерстве обороны.

    Как рассказал начальник связи – заместитель начальника штаба Московского военного округа по связи генерал-майор Дмитрий Квитка, специально созданная группа исследований также детально изучила новые режимы работы всех имеющихся в войсках образцов оборудования, передает ТАСС.

    «В нашем управлении создана группа исследований и внедрения перспективных разработок и средств. С начала 2026 года этой группой проведена апробация более 20 средств и комплексов связи, исследованы новые режимы работы всех имеющихся на сегодня образцов», – отметил Квитка.

    По его словам, специалисты ведут активную работу над увеличением дальности каналов дистанционного управления наземных роботизированных комплексов, криптозащитой видеопотоков и совершенствованием радиосвязи различных диапазонов.

    Генерал подчеркнул, что многие предложения связистов группировки войск «Запад» уже реализованы в конкретных образцах техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, применение наземного робототехнического комплекса «Депеша» позволило обезопасить доставку грузов и эвакуацию раненых в зоне специальной военной операции.

    14 октября глава Минобороны России Андрей Белоусов в рамках рабочего визита в Киргизию проинспектировал испытательную базу ВМФ на озере Иссык-Куль, проверив уровень ее оснащенности.

    В России начались испытания турели для автоматического перехвата дронов

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    20 октября 2026, 06:39 • Новости дня
    Украинские военные бросили иностранное оружие при бегстве под Харьковом

    Бойцы ВСУ побросали иностранное оружие и сухпайки при отступлении от Ольховатки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    При наступлении российских войск к населенному пункту Ольховатка в Харьковской области военнослужащие ВСУ в спешке оставили позиции, бросив западное вооружение и финские сухпайки.

    При наступлении российских военных к населенному пункту Ольховатка в Харьковской области украинские подразделения оказались не готовы к атаке и спешно покинули позиции, передает РИА «Новости».

    «Почти все нашли. ВСУ все побросали: станции радиоэлектронной борьбы находили, оружие нашли, гранаты, мины», – рассказал командир отряда с позывным Фил.

    По его словам, среди трофеев оказалось много образцов иностранного производства, в том числе американские пулеметы и гранаты. Кроме того, на оставленных позициях обнаружили сухпайки из Финляндии и Польши.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник российские военные уничтожили под Харьковом до взвода украинских боевиков. В воскресенье в расположении бригады ВСУ в Харьковской области началась эпидемия пневмонии. В субботу расчеты БПЛА «Молния-2» уничтожили опорные пункты противника в этом регионе.

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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