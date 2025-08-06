Свое место в мире эфиопы осознают. Когда мы прилетели в Эфиопию, на выходе из аэропорта Аддис-Абебы пожилая дама в платке спросила, из какой мы страны, и, услышав ответ, сразу же сказала: «Ethiopia is a BRICS country».8 комментариев
Судно «Комета» прибыло в Сухум из Сочи впервые за 32 года
В Сухум впервые за 32 года прибыл судно на подводных крыльях «Комета» из Сочи
Впервые с начала 1990-х годов пассажирское судно на подводных крыльях «Комета» успешно завершило рейс из Сочи в Сухум.
Пассажирское судно «Комета» прибыло в Сухумский морпорт, передает ТАСС. На причале его встречали президент Абхазии Бадра Гунба, первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко и жители города.
По словам представителя Абхазского морского пароходства, этот рейс стал первым тестовым за 32 года после войны с Грузией.
В рамках подготовки к этому событию причал морского порта был переоборудован. Абхазское морское пароходство установило леерное ограждение для безопасности пассажиров, дополнительные отбойные устройства и обновило настил.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе 2025 года возобновляются прямые авиарейсы между Петербургом и Сухумом.
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Депутат Госдумы Алексей Волоцков посоветовал уволить сотрудницу министерства туризма Абхазии Кристину Лакербая после ее высказывания о «бедных» туристах из России.