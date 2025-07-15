Абхазия присоединилась к программе «Студтуризм»

Tекст: Ольга Иванова

К программе «Студтуризм» присоединилась Республика Абхазия, сообщает сайт правительства РФ. Теперь студенты и молодые ученые, обучающиеся в России, получили возможность путешествовать в Абхазию по студенческой программе обмена. Присоединение Абхазии к проекту было анонсировано на совещании у президента России Владимира Путина 10 июля 2025 года.

Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что программа за четыре года объединила 260 университетов из 85 регионов России, а участники теперь могут отправиться и за пределы страны – в Армению, Белоруссию, Узбекистан, Киргизию, Китай и Абхазию. По его словам, «такие поездки способствуют укреплению сотрудничества между нашими странами и росту числа иностранных студентов, как и поручал нам президент Владимир Путин».

Программа «Студтуризм» позволяет студентам от 18 до 35 лет путешествовать с размещением на базе университетских общежитий, что обеспечивает эффективное использование инфраструктуры и стимулирует межрегиональное общение. Ее задача – создавать пространство для культурного и научного обмена, а также знакомства с системой образования и наукой России. Для участия необходимо подать заявку на платформе студтуризм.рф.

Как отметил глава Минобрнауки Валерий Фальков, сегодня по программе можно посетить 117 городов России, больше 1,1 тыс. научных объектов и специальные образовательные маршруты. Присоединение Абхазии началось с международного блог-тура в Сухуми, где на базе Абхазского государственного университета прошли презентации, мастер-классы и встречи студентов обеих стран.

Руководитель программы Светлана Нехорошева заявила: «Мы в Студтуризме считаем, что студент может легко, безопасно и бюджетно путешествовать по России и миру. Абхазия – важный партнер в развитии молодежных обменов и культурного диалога. Присоединение Абхазского государственного университета открывает новые перспективы для студентов из обеих стран».