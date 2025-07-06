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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему украинский язык уходит из российских школьных программ

    Если изучать украинский язык, неважно, в рамках школьной программы или факультативно – то что именно изучать? Неясно, какая из множества редакций правописания правильная. Более того, лексика языка различается от региона к региону, а литература и вовсе требует ревизии.

    32 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Русская угроза – единственное условие устойчивости европейской власти

    В «режиме велосипеда» функционирует не только Украина. В условиях социально-экономического кризиса и инфляции символов миф о «российской угрозе» становится часто единственным инструментом управления странами Европы.

    8 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Неумение болеть за своих ведет к нравственной порче

    Всю эту компанию иноагентов и их сторонников, конечно, не упрекнешь в отсутствии ума и сердца, однако их внутренние настройки непоправимо сбиты. В их душах тоже есть место идеалу, но романтически и поэтически они видят лишь Запад.

    17 комментариев
    6 июля 2025, 08:17 • Новости дня

    Пленный сержант ВСУ обвинил британских инструкторов в некомпетентности

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сержант 23-й бригады ВСУ Сергей Шендевинский сообщил о бесполезности британских методов обучения, которые не соответствовали реальным боевым условиям на Украине.

    Пленный украинский военный рассказал, что инструкторы из Британии обучали его подразделение стандартным схемам, которые были непригодны для действующих условий на фронте, передает РИА «Новости». По словам Сергея Шендевинского, занятия на Яворовском полигоне проводили трое британских инструкторов, однако их опыт не давал никакой пользы на практике. «Они читали по своим шаблонам, которые не подходили к нашим реальным боевым действиям. Такой пример, как «наступление пятерками», был неэффективен», – заявил пленный.

    Шендевинский уточнил, что на его роту выделялось три инструктора, которые вели занятия по инженерной подготовке, тактике, обороне и наступлению. По его словам, с апреля по май на полигоне присутствовали около 30 западных специалистов. Украинский военный отметил, что примененные схемы наступления не работали во время учений, а полученные знания были бесполезны для ведения боя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный из состава ВСУ заявил о наборе женщин-заключенных на контракт для службы в украинской армии. Украинские военные заставляют 18-летних граждан подписывать контракты на службу. Командиры ВСУ расстреливают заключенных, которые пытаются отступить с позиций.

    5 июля 2025, 12:40 • Новости дня
    Кимаковский сообщил об отступлении ВСУ к окраинам Часового Яра
    Кимаковский сообщил об отступлении ВСУ к окраинам Часового Яра
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские формирования потеряли позиции в Часовом Яре, уступив российским силам западные районы города после ожесточенных боев.

    Российские войска оттеснили украинскую группировку в Часовом Яре к западным окраинам, передает ТАСС. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что на этом участке фронта продолжается тяжелая битва.

    «В Часовом Яре продолжается тяжелая битва, но противника оттеснили к западным окраинам», – заявил Кимаковский.

    Он отдельно отметил, что ситуация в районе остается сложной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе села Ступочки к югу от Часова Яра начались бои. Военные России закрепились на трех новых позициях в Часовом Яре. Бойцы подразделения «Барс-31» уничтожили операторов беспилотников противника под Часовым Яром.

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    5 июля 2025, 22:14 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении почти 50 украинских дронов над Россией
    Минобороны сообщило об уничтожении почти 50 украинских дронов над Россией
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские средства ПВО за несколько часов сбили 48 беспилотников самолетного типа над регионами России, включая БПЛА, приближавшиеся к Москве, сообщило Минобороны.

    В период с 13.50 до 19.00 мск в Брянской области было ликвидировано 17 БПЛА, в Орловской – 11, в Смоленской и Калужской – по пять. В Московском регионе также уничтожено пять беспилотников, из них два летели в сторону Москвы. Кроме того, по два дрона сбиты в Курской области и в Крыму, один – в Ярославской области, сообщило Минобороны в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с 11.50 до 13.50 дежурные средства ПВО уничтожили 11 дронов над Брянской областью, три дрона над Смоленской областью, и один дрон – над Белгородской областью.

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    4 июля 2025, 11:40 • Видео
    Зеленскому отказали в самом необходимом

    Пентагон подтвердил, что заморозил критически значимые для Украины поставки оружия. На этом фоне было объявлено, что президент США Дональд Трамп позвонит в Москву и Киев. Чего ждать?

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    5 июля 2025, 12:05 • Новости дня
    Более 25 квартир пострадали после атаки БПЛА на Энгельс

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате атаки беспилотника на Энгельс повреждения получили свыше 25 квартир и более 10 автомобилей, причем специалисты продолжают оценивать масштаб ущерба, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

    Более 25 квартир и более 10 автомобилей повредились в Энгельсе в результате атаки БПЛА, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, передает ТАСС. Он отметил: «На данный момент администрацией района установлено, что были повреждены более 25 квартир (в основном выбиты окна) и более 10 автомобилей. Специалисты продолжают оценивать ущерб».

    Бусаргин заявил, что пострадавшим жителям и владельцам автомобилей предоставят помощь, выделив необходимые средства из резервного фонда региона. Механизм поддержки уже проработан на уровне администрации.

    Губернатор подчеркнул, что угрозы для населения нет, все профильные службы работают на месте. Главе района поручено организовать работу горячей линии для обращений граждан. Восстановительные работы в квартирах планируют провести в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, система ПВО за ночь уничтожила 94 украинских беспилотника в 11 регионах России. В результате атаки БПЛА дома в Саратове и Энгельсе получили повреждения. Атака беспилотников привела к возгоранию на промышленном предприятии Энгельса.

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    5 июля 2025, 11:30 • Новости дня
    Bloomberg: BlackRock прекратила поиск инвесторов для фонда восстановления Украины
    Bloomberg: BlackRock прекратила поиск инвесторов для фонда восстановления Украины
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Американская компания BlackRock прекратила поиск инвесторов для многомиллиардного фонда восстановления Украины в начале текущего года, сообщает Bloomberg.

    По информации источников агентства, причиной такого шага стала победа Дональда Трампа на президентских выборах в США и последовавшее за этим разочарование Вашингтона в судьбе Украины, передает РИА «Новости».

    В публикации говорится, что решение BlackRock объясняется возросшей неопределенностью относительно будущего этого государства.

    Компания остановила переговоры и поиск средств в январе, несмотря на продолжающиеся ранее усилия по привлечению инвестиций.

    Напомним, Минэкономики Украины в 2023 году объявило о привлечении инвестиционной компании BlackRock к консультациям по созданию Фонда развития страны. По словам заместителя главы офиса президента Украины Ростислава Шурмы, консультанты к январю прошлого года выбрали около 30 проектов из 280 поданных на рассмотрение, чтобы направить в них инвестиции через этот фонд.

    Инвесткомпания BlackRock отмечала, что падение американских государственных облигаций в связи с кризисом на Украине стало рекордным за всю 250-летнюю историю США. С пиковых значений июля 2020 года по конец октября 2022 года они подешевели на 24,7%.

    Глава американской инвесткомпании BlackRock Ларри Финк заявлял, что высокий госдолг из-за Украины грозит США повторением сценария жесткой стагнации, как в Японии.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что провалы ВСУ разочаровали западных кредиторов Украины.


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    5 июля 2025, 14:48 • Новости дня
    Стало известно о создании новой системы РЭБ для армии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Специалисты центра «БАРС-Сармат» разрабатывают модульную систему РЭБ, способную блокировать управление беспилотниками на различных частотах в зависимости от обстановки.

    Разработку модульной системы радиоэлектронной борьбы ведут специалисты центра специального назначения «БАРС-Сармат» группировки «Днепр», передает РИА «Новости». Система будет способна работать на разных частотах, что позволит выбирать диапазон в зависимости от оперативной обстановки.

    Специалист центра с позывным «Препод» отметил, что переход к модульной структуре позволит закрыть как можно больший диапазон частот. «Переход к модульной структуре и модульные средства, конечно, мы сейчас, в данный момент, испытываем. Речь идет в первую очередь, конечно, о переходе, о закрытии как можно большего количества диапазона», – сообщил он.

    В первую очередь речь идет о диапазонах, на которых осуществляется управление беспилотными летательными аппаратами противника. Испытания системы уже ведутся, а ее внедрение позволит повысить эффективность средств радиоэлектронной борьбы на передовой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военнослужащим ВС России поставили 2 тыс. дронов «Гепард», оснащенных РЭБ-защитой. Ракету «Изделие 305» ни разу не подавили средствами радиоэлектронной борьбы в зоне спецоперации на Украине.

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    5 июля 2025, 15:29 • Новости дня
    ВСУ послали под Сумы батальон предпенсионеров

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силовые структуры сообщили о передислокации на сумское направление батальона ВСУ, составленного в основном из мобилизованных граждан предпенсионного возраста.

    На сумское направление был переброшен 531-й батальон 21-го армейского корпуса территориальной обороны, который в основном состоит из мобилизованных украинцев предпенсионного возраста, передает ТАСС. Об этом агентству сообщили в российских силовых структурах. Ранее официальной информации об участии данного батальона в боевых действиях не поступало.

    Как пояснил собеседник агентства, в составе батальона преобладают украинцы, которым скоро выходить на пенсию. На опубликованных официальных фотографиях с мероприятий по боевой подготовке 21-го армейского корпуса это хорошо видно.

    Ранее силовые структуры сообщали, что вместе с 531-м батальоном на сумское направление была переброшена и 49-я инженерная бригада. Завершение формирования 21-го армейского корпуса было объявлено 26 июня, спустя несколько дней его подразделения направили на этот участок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ ослабили оборону Красноармейска из-за переброски частей на Сумское направление. Полк связи ВВС Украины перевели в штурмовики под Сумами. ВСУ потеряли склады с боеприпасами и вышки связи после ударов по Сумам.

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    5 июля 2025, 15:50 • Новости дня
    Родные сообщили о сотнях пропавших без вести военных ВСУ под Сумами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сотни военнослужащих 158-й механизированной бригады пропали без вести на Украине в Сумской области, а их родственники жалуются на грубость командования.

    Родственники военнослужащих сообщают о сотнях пропавших без вести солдат Вооружённых сил Украины из 158-й механизированной бригады, дислоцированной в Сумской области, передает ТАСС. По информации российских силовых структур, близкие не могут получить никаких официальных данных о судьбе своих родных.

    Собеседник агентства отметил: «Родные и близкие военнослужащих 158-й механизированной бригады сообщают о сотнях пропавших без вести в Сумской области и хамском отношении со стороны командования бригады».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска ослабили оборону Красноармейска из-за переброски сил на Сумы. Полк связи ВВС Украины превратили в штурмовую часть для усиления обороны под Сумами. Украинские войска потеряли склады и вышки связи после российских ударов по Сумам.

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    6 июля 2025, 04:27 • Новости дня
    Захарова заявила о попытке Зеленского вернуть легитимность встречей с Путиным
    Захарова заявила о попытке Зеленского вернуть легитимность встречей с Путиным
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Глава киевского режима Владимир Зеленский, добиваясь встречи с президентом России Владимиром Путиным, пытается «переподтвердить» свою легитимность, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова в интервью программе «Большой вопрос» сказала, что Зеленскому требуется «переподтвердить свою легитимность», но «законные процедуры» ему не подходят, поэтому он ищет «любой другой способ доказать, что он власть имущий», передает РИА «Новости».

    Также Захарова заявила о страхе Зеленского оказаться ненужным Западу. Он боится быть забытым, поэтому «не отходит от микрофонов». «Он, по-моему, уже спит с веб-камерой и дает вот эти онлайн-интервью, выступает на любых площадках», – заявила официальный представитель МИД России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил, что готов встречаться со всеми, включая Зеленского, чтобы завершить переговоры по урегулированию ситуации на Украине, но подпись под соответствующим соглашением должны поставить легитимные власти Украины. Путин напомнил, что по Конституции Украины президент избирается на пять лет, однако его полномочия не продлеваются даже в условиях военного положения.

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    6 июля 2025, 07:42 • Новости дня
    Глава Новороссийска сообщил об отражении атаки безэкипажных катеров
    Глава Новороссийска сообщил об отражении атаки безэкипажных катеров
    @ Warfronts/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    После объявления об отражении атаки безэкипажных катеров глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что предупреждение об угрозе БЭК снято.

    Кравченко сообщал в Telegram, что «идет отражение атаки безэкипажных катеров». По его словам, все службы были приведены в состояние максимальной готовности для обеспечения безопасности жителей.

    Позднее он проинформировал, что угроза атаки безэкипажных катеров отменена, и подчеркнул, что опасности для жителей города нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на воскресенье власти Новороссийска объявили угрозу атаки безэкипажных катеров.

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    6 июля 2025, 08:09 • Новости дня
    Минобороны сообщило о ночном уничтожении 120 украинских БПЛА

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Минобороны России объявило о перехвате и уничтожении крупной группы украинских беспилотников различного типа над несколькими областями и Азовским морем.

    Как передает ТАСС, Минобороны России заявило об уничтожении и перехвате 120 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа за минувшую ночь.

    В сообщении ведомства уточняется, что наибольшее число беспилотников было сбито над Брянской областью – тридцать, Курской – двадцать девять, Орловской – восемнадцать, Белгородской – семнадцать и Тульской – тринадцать. Также были зафиксированы единичные случаи атак в Калужской, Ленинградской, Смоленской, Новгородской и Тверской областях, а также над акваторией Азовского моря.

    «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 120 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 30 – над территорией Брянской области, 29 – над территорией Курской области, 18 – над территорией Орловской области, 17 – над территорией Белгородской области, 13 – над территорией Тульской области, четыре – над территорией Калужской области, три – над территорией Ленинградской области, два – над территорией Смоленской области, два – над территорией Новгородской области, один – над территорией Тверской области и один – над акваторией Азовского моря», – сообщили в Минобороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные нейтрализовали украинский беспилотник над Смоленской областью. Мирный житель в Горловке погиб в результате атаки украинского БПЛА. Украинский беспилотник атаковал храм в Белгородской области.

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    5 июля 2025, 13:11 • Новости дня
    Стало известно место прощания с замглавкома ВМФ Гудковым

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Прощание с погибшим в Курской области заместителем главнокомандующего ВМФ России генерал-майором Михаилом Гудковым состоится в Москве, он будет похоронен в столице, рассказал депутат думы Владивостока Виктор Тарабарин.

    Прощание с погибшим в Курской области заместителем главнокомандующего ВМФ России генерал-майором Михаилом Гудковым пройдет в Москве, сообщает РИА «Новости». Об этом рассказал депутат думы Владивостока Виктор Тарабарин, который служил вместе с Гудковым в зоне СВО с ноября 2022 года. Он уточнил, что похороны также состоялись в столице.

    Министерство обороны России ранее сообщало о гибели Гудкова в приграничном районе Курской области во время боевой работы. Гудков занимал пост заместителя главкома ВМФ по береговым и сухопутным войскам и был удостоен звания Героя России. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко назвал его сильным духом воином, который «не представлял себя нигде, кроме флота».

    Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о планах увековечить память генерал-майора Гудкова в регионе. Михаил Гудков родился в Донбассе, окончил Новосибирское высшее военное командное училище, командовал 155-й бригадой морской пехоты Тихоокеанского флота, принимавшей участие в боях в Курской области. Осенью 2023 года он был награжден медалью «Золотая Звезда» Героя России за мужество, героизм и умелое командование.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генерал-майор Михаил Гудков погиб во время боевой работы в Курской области. Александр Хинштейн пообещал увековечить память замглавкома ВМФ Гудкова в регионе. Правительство Приморского края сообщило об отмене Дальневосточного сабантуя в связи с гибелью генерал-майора.

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    5 июля 2025, 12:49 • Новости дня
    Минобороны сообщило об улучшении позиций войск в Сумской области

    Tекст: Александра Юдина

    Вооруженные силы Украины в трех областях потеряли более 580 военнослужащих, а российские подразделения улучшили тактические позиции на ряде направлений, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что бойцы нанесли поражение живой силе и технике механизированных и десантно-штурмовых соединений ВСУ, а также бригаде территориальной обороны в районах населенных пунктов Храповщина, Кондратовка, Бессаловка, Садки, Новая Сечь и Андреевка Сумской области.

    Потери ВСУ в данном районе составили до 210 военнослужащих, три бронемашины, 11 автомобилей, пять артиллерийских орудий и три склада боеприпасов.

    Также подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад и двух бригад территориальной обороны ВСУ в Купянске, Березовке, Песчаном и Петровке Харьковской области.

    Потери украинских сил в этом районе превысили 230 военнослужащих, уничтожены восемь автомобилей, три артиллерийских орудия, три станции радиоэлектронной борьбы, станция контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-50 и четыре склада боеприпасов.

    Южная группировка войск улучшила тактическое положение и нанесла огневое поражение подразделениям ВСУ в районах Резниковки, Часова Яра, Северска и Константиновки в Донецкой Народной Республике.

    Украинская армия потеряла до 140 бойцов, два пикапа, артиллерийское орудие, пусковую установку реактивной системы залпового огня хорватского производства RAK-SA-12, станцию радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств.

    Ранее МО сообщило о занятии новых позиций войсками группировки «Центр».

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    5 июля 2025, 12:32 • Новости дня
    МО сообщило о занятии новых позиций войсками группировки «Центр»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военные подразделения группировки «Центр» сумели улучшить свои позиции и нанесли ощутимый урон противнику в Донецкой Народной Республике.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, передает Telegram-канал МО. В районах Родинского, Новоэкономического, Бойковки, Красноармейска, Гродовки Донецкой Народной Республики и Новопавловки Днепропетровской области нанесено поражение силам ВСУ, в том числе механизированным, воздушно-десантным и морским подразделениям, а также теробороне и нацгвардии. Потери ВСУ составили до 440 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей, одну боевую машину «Град» и пять артиллерийских орудий.

    Помимо этого, подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника в районах Камышевахи, Поддубного Донецкой Народной Республики, а также Полтавки, Малиновки, Гуляйполя и Темировки Запорожской области. ВСУ потеряли более 155 военнослужащих, три бронированных машины и шесть автомобилей.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение механизированной и береговой обороне ВСУ, а также теробороне в районах Малой Токмачки Запорожской области, Токаревки и Антоновки Херсонской области. Потери врага превысили 90 военнослужащих, уничтожены две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, два артиллерийских орудия, шесть станций радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и склад материальных средств.

    Российская оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия уничтожили две пусковые установки и две радиолокационные станции зенитного ракетного комплекса «Patriot» производства США, а также нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов, складам горючего и вооружения, цеху сборки и местам хранения дронов, а также по пунктам временной дислокации ВСУ, националистов и иностранных наемников в 152 районах.

    Средствами ПВО были сбиты реактивный снаряд HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности «Нептун», три управляемые авиабомбы и 371 беспилотник самолетного типа. С момента начала специальной военной операции уничтожено 663 самолета, 283 вертолета, более 67 тыс. дронов, 614 зенитных ракетных комплексов, свыше 24 тыс. единиц бронетехники, 1 575 машин РСЗО, почти 27 тыс. артиллерийских орудий и более 37 тыс. специальной военной автотехники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска подошли к Константиновке в ДНР. Российские военные освободили населенный пункт Предтечино в ДНР. Подразделения России закрепились в центре села Каменское в Запорожской области.

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    5 июля 2025, 14:10 • Новости дня
    Дрон ВСУ пытался атаковать подстанцию скорой помощи в ЛНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Беспилотник Вооружённых сил Украины застрял в ветках дерева рядом с подстанцией скорой помощи в Лисичанске, не причинив вреда людям и технике.

    Беспилотник Вооруженных сил Украины попытался атаковать подстанцию скорой помощи в Лисичанске Луганской Народной Республики, сообщает ТАСС со ссылкой на телеграм-канал правительства региона. Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко рассказала: «Дрон ВСУ атаковал подстанцию скорой помощи в Лисичанске. Впрочем, атака не удалась. Беспилотник зацепился за ветки и упал рядом с одним из автомобилей скорой. Взрывное устройство не сдетонировало».

    По информации властей региона, в результате происшествия никто не пострадал. На месте работают соответствующие службы для расследования инцидента и устранения возможных последствий.

    Это не первый случай попытки атаки на объекты гражданской инфраструктуры на освобожденных территориях ЛНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при атаке беспилотника ВСУ на жилые дома в ЛНР погибла женщина. В Лисичанске беспилотник ВСУ ударил по машине скорой помощи, ранения получили трое медицинских работников.

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    5 июля 2025, 15:10 • Новости дня
    ВС России «Геранью-2» уничтожили пункт ВСУ возле Степановки в ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные применили беспилотники «Герань-2» для атаки на пункт временной дислокации украинских морпехов в районе населенного пункта Степановка в ДНР.

    ВС России поразили пункт временной дислокации подразделений 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ при помощи беспилотных летательных аппаратов «Герань-2», передает ТАСС. Удар был нанесен по объекту в районе населенного пункта Степановка в Донецкой Народной Республике.

    В ведомстве отметили, что опубликованы кадры, на которых зафиксировано поражение украинских позиций. «Минобороны опубликовало кадры поражения пункта временной дислокации подразделений 36-й обрмп ВСУ с применением беспилотных летательных аппаратов »Герань-2« в районе населенного пункта Степановка (ДНР)», – заявили в Минобороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска подошли к Константиновке в ДНР. Российские войска освободили населенный пункт Предтечино в ДНР. Российские подразделения закрепились в центре села Каменское в Запорожской области.

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    Что даст России признание Исламского эмирата Афганистан

    Россия стала первой в мире страной, официально признавшей власть талибов в Афганистане. Какие последствия это будет иметь для Средней Азии, зачем это нужно Москве, кто следующим признает правительство талибов – и чем афганское руководство могло бы отблагодарить Россию за данный шаг? Подробности

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    Поправки в Конституцию работают на Россию

    Пять лет назад вступили в силу поправки в Конституцию России, инициированные президентом Владимиром Путиным. В их разработке участвовали различные общественные группы, а окончательное решение было утверждено на общероссийском голосовании. По оценкам экспертов, изменения в Основной закон опередили время и задали мощный вектор развития страны, позволив России защитить свой суверенитет и развиваться в условиях внешних угроз. Подробности

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    Как Россия веками спасала Армению

    Армянская политика последнего времени отмечена явными признаками русофобии и попыткой избавиться от российского присутствия на Кавказе. Это тем более удивительно, что без этого присутствия не было бы ни армянского народа, ни государства. Как Россия столетиями спасала Армению и способствовала ее процветанию? Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Зеленскому отказали в самом необходимом

      Пентагон подтвердил, что заморозил критически значимые для Украины поставки оружия. На этом фоне было объявлено, что президент США Дональд Трамп позвонит в Москву и Киев. Чего ждать?

    • Зеленский меняет стратегию

      Россия и Украина ведут подготовку к третьему раунду переговоров. Чего от него ждать и как будет развиваться конфликт в дальнейшем, учитывая, что ни одно из требований Москвы Киев по-прежнему не готов принять?

    • Ссора с Азербайджаном. Откуда столько эмоций?

      Посол Азербайджана Рахман Мустафаев, вызванный в МИД РФ в связи с последними событиями, пробыл там около часа. Почему в Баку перешли в режим русофобии и берут заложников из числа российских журналистов?

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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