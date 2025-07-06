Пленный сержант ВСУ обвинил британских инструкторов в некомпетентности

Tекст: Дмитрий Зубарев

Пленный украинский военный рассказал, что инструкторы из Британии обучали его подразделение стандартным схемам, которые были непригодны для действующих условий на фронте, передает РИА «Новости». По словам Сергея Шендевинского, занятия на Яворовском полигоне проводили трое британских инструкторов, однако их опыт не давал никакой пользы на практике. «Они читали по своим шаблонам, которые не подходили к нашим реальным боевым действиям. Такой пример, как «наступление пятерками», был неэффективен», – заявил пленный.

Шендевинский уточнил, что на его роту выделялось три инструктора, которые вели занятия по инженерной подготовке, тактике, обороне и наступлению. По его словам, с апреля по май на полигоне присутствовали около 30 западных специалистов. Украинский военный отметил, что примененные схемы наступления не работали во время учений, а полученные знания были бесполезны для ведения боя.

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