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Российские пловцы пожаловались на еду на чемпионате мира
Российские спортсмены, выступающие на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре, столкнулись с необычным меню и жалуются на отсутствие привычных каш на завтрак.
Российские спортсмены, выступающие на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре, столкнулись с проблемами из-за специфической местной кухни, передает ТАСС. По словам синхронистки Татьяны Гайдай, сначала было достаточно просто найти подходящую еду, однако сейчас она вынуждена пить горячий шоколад, так как в меню часто появляется зеленое пюре и другие необычные блюда. «Надо было взять что-нибудь с собой, как сделали некоторые страны», – рассказала Гайдай.
Напарница спортсменки Майя Дорошко отметила, что им не хватает привычного мяса, а курица готовится в необычной «кожуре». Участницы подчеркнули, что не могут выйти за пределы отеля для посещения других ресторанов до окончания соревнований.
Пловцы также отметили сложности с питанием. Екатерина Сорокина сообщила, что главным неудобством стало отсутствие каши, которая является важной частью их рациона. С ней согласился пловец Денис Адеев, добавив, что в Сингапуре кашу воспринимают как смесь воды и риса, а привычного блюда на завтрак нет. Вместо этого в рационе присутствуют вермишель, рис и курица. Адеев признался, что ограничил себя в сладком перед соревнованиями.
Соревнования по плаванию и прыжкам в воду пройдут с 26 июля по 3 августа. Для участия в них спортсмены прибудут в Сингапур на следующей неделе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российским пловцам запретили использовать георгиевскую ленту на чемпионате мира. Им также запретили размещать российский флаг в социальных сетях во время проведения соревнований. World Aquatics запретила публикацию результатов российских спортсменов на чемпионате мира.