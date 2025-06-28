В Коммунарке представили проект межрелигиозного центра от МАРХИ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Проект будущего межрелигиозного культурно-просветительского центра был представлен в Коммунарке, передает ТАСС. Разработкой комплекса занимался Московский архитектурный институт (МАРХИ), а в презентации приняли участие представители всех четырех традиционных религий России, архитекторы и представители администрации президента.

На презентации глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов заявил: «Этот межрелигиозный центр станет символом многовекового цивилизационного пути нашей страны. Здесь будут созданы учебно-образовательные, медицинские, научно-культурные и музейные кластеры с великолепным православным храмом, мусульманским комплексом, синагогой со школой и буддийским храмом. Живописный парк с храмами традиционных религий в дар Всевышнему станет достопримечательностью столицы».

Иеромонах Григорий (Матрусов) отметил уникальность молитвенной традиции народов России, подчеркнув, что «разнообразия народов, которое есть у нас в России, более нигде нет, и у нас самая главная и особая миссия поклонения Богу». По его словам, в стране поклонение Богу идет круглосуточно из-за протяженности территории.

Архитектор Алексей Капустин сообщил, что площадь исламской части комплекса составит 27 тыс. кв. м, а ансамбль дополнят буддийские, православные и иудейские сооружения, отражающие культуру России через архитектурные традиции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в администрации президента в Москве прошло заседание рабочих органов Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте, посвященное 250-летию указа императрицы Екатерины II о терпимости всех вероисповеданий. На заседании обсудили вопросы реализации проекта «100 дат российской идентичности». Участники ознакомились с концепцией Межрелигиозного духовного культурно-просветительского центра в Москве (Коммунарке).