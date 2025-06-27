Стало известно о создании гибридного двигателя для «Метеоров»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Управляющий директор КМЗ Михаил Даниленко сообщил, что головной образец нового гибридного электродвигателя для судов на подводных крыльях типа «Метеор» будет создан в конце 2025 года. Испытания двигателя планируют начать в следующем, 2026 году, передает РИА «Новости».

До этого времени российские пассажирские СПК комплектовали зарубежными энергетическими установками, в том числе дизель-редукторными агрегатами компаний MAN и MTU Friedrichshafen GmbH.

«Головной двигатель изготовим в конце этого года и начнем испытания в новом году. Мы фактически дадим вторую жизнь этим судам», – заявил Даниленко. По его словам, гибридные установки позволят временно повысить мощность судна с 800 киловатт до 1300 киловатт за счет использования накопленной энергии, что недоступно для обычных дизельных двигателей.

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