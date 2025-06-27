27 июня 1935 года, 90 лет назад, ЦИК СССР официально утвердил этот океаноним – Северный Ледовитый океан. В те годы начиналось активное освоение Арктики с применением дирижаблей, пароходов, самолетов. Кажется, в XXI веке в Арктику придет настоящая жара, и вовсе не по причине глобального потепления.2 комментария
Стало известно о создании гибридного двигателя для «Метеоров»
В 2025 году в России появится первый гибридный электродвигатель для судов на подводных крыльях, способный кратковременно увеличивать мощность до 1300 киловатт.
Управляющий директор КМЗ Михаил Даниленко сообщил, что головной образец нового гибридного электродвигателя для судов на подводных крыльях типа «Метеор» будет создан в конце 2025 года. Испытания двигателя планируют начать в следующем, 2026 году, передает РИА «Новости».
До этого времени российские пассажирские СПК комплектовали зарубежными энергетическими установками, в том числе дизель-редукторными агрегатами компаний MAN и MTU Friedrichshafen GmbH.
«Головной двигатель изготовим в конце этого года и начнем испытания в новом году. Мы фактически дадим вторую жизнь этим судам», – заявил Даниленко. По его словам, гибридные установки позволят временно повысить мощность судна с 800 киловатт до 1300 киловатт за счет использования накопленной энергии, что недоступно для обычных дизельных двигателей.
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