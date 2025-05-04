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Силовики сообщили о больших потерях бригад ВСУ в Сумской области
Части четырех отдельных механизированных бригад ВСУ на Сумщине лишились значительного числа бойцов, а морская пехота была вынуждена отступить в Сумы для восстановления.
По данным, которые приводит ТАСС, подразделения 21-й, 22-й, 61-й и 67-й отдельных механизированных бригад Вооруженных сил Украины несут значительные потери в Сумской области. Силовики сообщили, что отдельная 36-я бригада морской пехоты утратила боеспособность и была выведена в Сумы для восстановления.
На участке фронта в районе Локни эту морскую бригаду полностью заменила 1-я отдельная танковая бригада ВСУ.
Собеседник отметил, что десантно-штурмовые подразделения ВСУ с середины прошлого года не раз обновляли свой личный состав и поддерживают боеспособность за счет приоритетного пополнения мобилизованными.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска предпринимали попытку наступления на сумском направлении, однако не смогли добиться успеха, артиллерия Вооруженных сил России уничтожила пункт управления беспилотниками Вооруженных сил Украины на этом же участке, а ракетным ударом была уничтожена радиолокационная станция Вооруженных сил Украины в Сумской области.