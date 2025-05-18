WSJ: ХАМАС своей атакой хотело сорвать переговоры Израиля и Саудовской Аравии

WSJ: Целью атаки ХАМАС 7 октября был срыв переговоров Израиля с саудитами

Tекст: Ирма Каплан

Высшее руководство ХАМАС решило атаковать Израиль 7 октября 2023 года с целью помешать мирным переговорам между Израилем и Саудовской Аравией, сообщает Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на документ, который обнаружили израильские военные в одном из туннелей под сектором Газа.

«За несколько дней до нападения, в результате которого погибло около 1200 человек, Яхья Синвар, глава ХАМАС в Газе, сказал соратникам, что для срыва переговоров по нормализации отношений (Израиля и Саудовской Аравии) необходимы «чрезвычайные меры», – говорится в статье.

По словам Синвара, в случае соглашения между Израилем и саудитами, арабские и исламские страны могут последовать их примеру, а палестинская проблема отойдет на второй план, пишет WSJ.

В результате нападения, организованного ХАМАС 7 октября 2023 года на Израиль, погибло около 1200 человек

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате ударов Израиля по лагерю беженцев Аль-Маваси в южной части сектора Газа погибли 36 человек, некоторых пострадавших доставили в местные госпитали.

При этом днем ранее в Дохе стартовал новый раунд непрямых переговоров между ХАМАС и Израилем, которые проходят без предварительных условий при посредничестве Египта и Катара.